Christoffer ja Kaisa Lekan 15 kirjaa on syntynyt yhteistyönä.

Christoffer Leka vastasi melkein kaksi viikkoa sitten puhelimeen Bostonissa. Se oli hyvä hetki tehdä haastattelu, koska kaupungissa yhteydet toimivat ja hän levähti siellä muutaman päivän puolisonsa Kaisa Lekan kanssa.

Lekat olivat pyöräilleet 4 500 kilometriä Kanadasta Yhdysvaltain puolelle. He olivat lähteneet Montrealista pari kuukautta aiemmin. Päämääräänsä New Yorkiin he ehtivät viime viikolla, Christofferin 50-vuotispäivän kynnyksellä.

”Haastavin osuus on ollut Trans-Labrador Highway, jota sanotaan maailman yksinäisimmäksi tieksi. Pisin matka, jolla ei ole mitään muuta kuin asfalttia, oli 400 kilometriä. Se maantie on myös matkamme tärkein syy”, Leka selittää.

Sillä tiellä he pystyttivät telttansa tienvarren levennykselle. Maasto muistuttaa Lekan mukaan Pohjois-Karjalan luontoa, ryteikköistä metsää ja soita. Sinne ei kannata mennä, ettei törmää karhuihin. Niiden varalta pidetään käden ulottuvilla pippurisumutetta myös tiellä.

Trans-Labradoria riitti 1 149 kilometriä. Se päällystettiin loppuun vasta heinäkuussa. Liikennettä on vähän. Jotkut harvoista ohi kulkevista autoista pysähtyivät tarjoamaan apua. Kulkijat tietävät, kuinka haavoittuvia ihmiset ovat, kun kylien välissä on ainakin 200 kilometriä.

”Se oli kiehtovaa. Emme ole koskaan pyöräilleet niin erämaassa. Ajoittain vastatuuli oli niin kova, ettemme pystyneet ajamaan. Siinä todella tuntee, kuinka vahva luonto on. Arjessa sitä ei huomaa.”

Lekat ovat pyöräilleet aiemmin muun muassa Euroopan halki Porvoosta Nizzaan, Islannin ympäri ja Amerikan poikki New Yorkista San Franciscoon. He ovat myös meloneet Vienanmereltä Pietariin.

Christoffer Leka suunnittelee matkareitit. Polkupyörä on hänen mielestään juuri sopiva kulkupeli. Kävellen ei ehtisi mihinkään ja autosta ei kerkeä perehtyä ympäristöihin, mutta pyörällä ajaessa maisemat todella sisäistää.

”Ja vaikka olisi kuinka raskas taival, illalla pysähtyessä on aina hyvä olla. Kokemus on kaikkein vahvin, kun sen tekee itse. Ensimmäiselle matkalle lähdimme, koska halusin uida Jäämeressä. Paras tapa mennä sinne oli pyöräillä. Sellaiset matkat rakentavat itseluottamusta.”

Leka oli jo lapsena seikkailunhaluinen. Hän kuului partioon ja toimintaan sisältyi paljon purjehtimista. Toisaalta hän muistaa halunneensa lapsena Suomen Disneyksi. Nuorena hän piirsikin sarjakuvia ja kiersi ympäri Suomea myymässä niitä kadulla.

”Tein sarjakuvia enemmän tunteella kuin taidoilla. Tekeminen oli tärkeintä. Jo nuorena ymmärsin, että jos julkaisen, pitää myös myydä. Se oli mielenkiintoinen kokemus, joka kouli punk-henkeä.”

Puupäähatulla palkittu puoliso Kaisa Leka alkoi tehdä sarjakuvia Christofferin innostamana 1990-luvun lopussa. Christoffer sen sijaan lopetti niiden piirtämisen.

”En halua sanoa, että lopetin. Pidän taukoa. Olen pedantti perfektionisti enkä pysty tekemään sarjakuvia loppuun tarpeeksi hyvin. Yhteistyössä Kaisan kanssa tuomme esiin toistemme parhaat puolet. Yksin saisin tuhat ideaa, mutten toteuttaisi mitään. Järjestelmällinen Kaisa pystyy siihen.”

Lekat ovat julkaisseet 15 kirjaa, joista suurin osa kertoo heidän matkoistaan. Matkustustyylin ohella julkaisutoiminta edustaa punkin sukuista tee se itse -henkeä. He ovat julkaisseet kaiken oman Absolute Truth Press -kustantamonsa kautta.

Pariskunta ideoi kirjat yhdessä: Kaisa piirtää sarjakuvat ja Christoffer suunnittelee ulkoasut. Heidän kirjansa ovat olleet jo kauan kauniita taide-esineitä. Viime vuosina ne ovat käyneet yhä mutkikkaammiksi.

”Ensimmäinen kysymykseni kirjan sekä sisällön että ulkoasun suhteen on, haluaisinko sen omaan hyllyyni. Alan miettiä, miltä kirja näyttää ennen kuin mitään on piirretty. Meillä on omalaatuisia kirjoja, mutta niiden suunnittelu palvelee kokonaisuutta. Vierastan erikoisuutta erikoisuuden vuoksi.”

Sarjakuvien perinteiset rajat ovat alkaneet rikkoutua yhä useammin. Uusin, tänä vuonna ilmestynyt Before the Sun Sets on metallirasia, joka sisältää 123 postikorttia. Ne Lekat lähettivät vuonna 2019 pyörämatkalta Alaskasta Kaliforniaan kotiin jääneelle ystävälleen.

Työstään Lekat saivat tänä vuonna visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden Grafia-järjestön Vuoden graafikko -palkinnon. Vuonna 2010 he saivat samoista ansioista Suomi-palkinnon.

Leka ei suunnittele kiroja säästöliekillä. Erikoiset ratkaisut ja yksityiskohdat saavat maksaa. Hän ei etsi halvinta painoa vaan sen, joka toteuttaa kirjat niin kuin pitää. Se on yksi tärkeä syy julkaista ja myydä kirjat itse.

”Se on sellaista antikapitalistista tehottomuutta. Mikään kustantamo ei olisi tehnyt Imperfectia, joka on pakattu laatikkoon ja jossa on kohopainatus. Itsekin epäilin sen kannattavuutta, mutta se olikin yksi menestyneimmistä teoksistamme.”

”Muotoilulla voi vaikuttaa paljon siihen, miten ihmiset ottavat vastaan sisällön. Meille julkaiseminen on taidetuotantoa pikemmin kuin kaupallista toimintaa. Minulla on amatöörin sydän ja teen kirjoja intohimosta.”

Kirjojen julkaiseminen ei tuotakaan mitään, mutta pyörii suunnilleen omillaan apurahojen tuella. Työkseen Leka opettaa graafista suunnittelua. Mutta onko Lekojen kirjojen kaltaiselle suunnittelulle tilausta opiskelijoiden työelämässä?

”Muut kurssit ja maailma kyllä koulivat taloudellisiksi. Minä opetan suunnittelua puhtaana, yritän edistää luovaa ajattelua, kokeilunhalua ja uudella tavalla näkemistä. Pienilläkin valinnoilla voi tehdä paljon ilman lisäkustannuksia. Pitää miettiä, millainen asu millekin kirjalle sopii.”