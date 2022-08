Tältäkö katoaminen kuulostaa? Kaija Saariahon tuore kuoroteos Reconnaissance on kuin tuhon kuvaus

Yleisö antoi aplodit seisten Kaija Saariahon kuoroteoksista koostuneen konsertin päätteeksi.

Kaija Saariaho on säveltänyt Reconnaissance-kuoroteoksensa poikansa Aleksi Barrièren kirjoittamaan tekstiin.

Helsingin juhlaviikot. Helsingin kamarikuoro ja Uusinta Ensemble Temppeliaukion kirkossa 18.8.2022. Joht. Nils Schweckendiek, sol. Linnéa Sundfaer Casserly, Julia Heéger, Eleriin Müüripeal, David Hackston, Martti Anttila, Mats Lillhannus, Sampo Haapaniemi, Jussi Linnanmäki. Anna Kuvaja, piano, Timo Kurkikangas, elektroniikka. – Saariaho.

Kaija Saariahon kuoroteoksista koostuvan hienon ja vaikuttavan Reconnaissance-konsertin ohjelmasta Helsingin juhlaviikoilla mieleeni tuli ensimmäisenä peili. Sekä ensimmäisen että toisen puoliajan aloitti vuonna 1991 sävelletty teos Nuits, adieux. Ensimmäinen versio oli neljälle solistille ja elektroniikalle, toinen kuoroversio ilman elektroniikkaa.

Ensimmäisessä versiossa äänteet jäivät elämään, sanat sekoittuivat ja näin oikeastaan tulivat paljastetuiksi: tarkkarajaisuuden ja selvien merkitysten sijaan nekin ovat huokoisia ja epätarkkoja. Musiikki ympäröi kuulijan ja ”yö, tätä se on” määrittyi yhden sijaan monena. Toinen versio oli mattapintaisempi. Kaiku, peilaava kokemus, syntyi tilan lisäksi myös aiemmin kuullun jättämästä muistosta.

Konsertin edetessä saattoi huomata, että peilin ajatus väikkyi vähän siellä sun täällä: ainakin toisena kuullussa Narkissos-myyttiä kuvaavassa väreilevän vedenpinnan etenevät ja lopulta katoavat renkaat mieleen tuovassa Échossa sekä Suomen ensiesityksensä saaneessa Reconnaissancessa kuorolle, perkussioille ja kontrabassolle.

Ennen väliaikaa Tag des Jahrs (2001) kuorolle ja elektroniikalle vaelsi vuodenaikojen ja muiden aikojen läpi. Siinä, kuten monessa muussa konsertin sävellyksessä, korostuivat kovan ja pehmeän välinen vuoropuhelu, ehkä välttämättömyyskin.

Ennen Reconnaissancea kuultiin Überzeugung ja Horloge, tais-toi!, jotka tässä konsertissa erinomaisista esityksistään huolimatta tuntuivat itselleni vähän ylimääräisiltä. Olisin kernaasti kuunnellut viiden teoksen kokonaisuuden ilman väliaikaa ja -aplodeja, yksinäisyyteen, sanoihin ja sanojentakaisuuteen vajonneena.

Reconnaissance oli viestiltään ja sävelkuvaltaankin jossain määrin tarkkarajaisempi kuin monet muut kuullut teokset. Sen aiheen voisi tiivistää tuhoksi, jossa olemme. Tekstin on kirjoittanut Aleksi Barrière. Nimellä on kaksoismerkitys: englanniksi tiedustelu, ranskaksi jo tuntemiemme asioiden uudelleen löytäminen. Useaan suuntaan aukeava teksti tuottaa voimakkaita mielikuvia Solaris-viittauksineen. Barrièren kirjoittamasta esittelytekstistä voi löytää myös kumarruksen kohti Saariahon arvostamaa Messiaenia: kanjonin pohjalta kohti tähtiä.

Saariaho on säveltänyt Reconnaissancen pian Innocence-oopperan jälkeen, ja oopperamaisuus on kuultavissa tavassa, jolla kuoroa on käytetty. Teoksia yhdistää monikielisyys. Saariaho kertoi viime vuonna Kirill Gersteinin haastattelussa, että eri kielet kutsuvat luokseen erilaista musiikkia.

Itse kuulin musiikissa myös ihmisen kielen takaa; fossiilin. Viisiosainen teos johdatti kohti kaikki suuruuden kuvitelmat riisuvaa Requiemia: ”Molemmat maailmat ovat jälleen erämaata / Kaksi ruosteista peiliä vastakkain / Sellainen oli viimeinen vallankumouksemme”.

Lopussa kuoron äänet alkoivat tippua kontrabasson muodostamaan kuiluun. Tältäkö katoaminen kuulostaa?

Yleisö taputti seisten.