Daniil Trifonovin resitaali Helsingin juhlaviikoilla oli tapaus. Viime hetkellä muuttunut ohjelma näytti suvereenin pianistin, jonka soittoa leimaa poikkeuksellinen yksityiskohtien taju.

Daniil Trifonov vuonna 2017 New Yorkin Carnegie Hallissa.

Daniil Trifonov, piano, Musiikkitalossa 2.9.2022. Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa. – Szymanowski, Tšaikovski, Brahms.

Pianisti Daniil Trifonovin piti esiintyä Juhlaviikoilla jo vuonna 2020 Pietarin filharmonikoiden kanssa, mutta sattuneesta syystä tätä esiintymistä ei koskaan tullut. Nyt hän saapui festivaalille resitaalin merkeissä. Siinäkään ei tosin kaikki mennyt suunnitelmien mukaan: alkuperäinen ohjelma meni viime metreillä uusiksi Tšaikovskin Lasten albumia lukuun ottamatta. Sama tapahtui reilu viikko sitten Ravello-festivaalilla Amalfilla, jossa Trifonovin piti alun perin soittaa samoja teoksia kuin Helsingissä.

Ehkä tämän ohjelman aika ei ollut nyt – lehtitietojen mukaan Trifonov on kärsinyt kyynärpäävaivoista. Musiikkitalossa kuultuja Szymanowskin kolmatta pianosonaattia ja Brahmsin kolmatta pianosonaattia Trifonov on soittanut resitaaleissa viime keväänä. Alkuperäinen ohjelma kuullaan kuitenkin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa myöhemmin tänä ja ensi vuonna, jos suunnitelmat pitävät kutinsa.

Itseäni muutos ei haitannut, ehkä päinvastoin. Uusi ohjelma tuntui fokusoituneemmalta kuin edellinen, vaikka Trifonovilla on siihenkin varmasti loppuun asti ajatellut perusteet.

Vuonna 1917 valmistuneen Szymanowskin sonaatin impressionistisesta, heti omille teilleen lähtevästä alusta lähtien koko resitaali oli äärimmilleen keskittynyttä mutta laskelmoimatonta soittoa.

Teknisesti haastavassa, yhteen soitettavassa mutta selkeästi osiin jakautuvassa Szymanowskin sonaatissa tunnelmien vaihtelu oli nopeaa. Nämä vaihtelut eivät kuitenkaan tapahtuneet yhtäkkiä vaan pohjustaen. Kun lanka oli heitetty labyrinttiin, se ei katkennut, vaikka matkalle sattui mitä.

Tšaikovskin Lasten albumi on kuin parasta ”lastenkirjallisuutta”: sellaista, jota haluaa lukea aikuisenakin. Teoksen näennäinen yksinkertaisuus kätkee sisäänsä koko elämän; kuin katsoisi vanhaa valokuvaa ja sukeltaisi muistoihinsa siitä, mitä on olla lapsi.

Trifonovilla on käsittämätön kyky saada pienestä suurta. Ylipäätään hänen soitolleen on leimallista tarkkuus ja kyky ottaa huomioon yksityiskohdat. Sellainen, mikä monen muun soitossa jäisi kuulumatta, saa muodon. Pienimmätkin aiheet kuuluvat. Musiikki muuttuu kolmiulotteiseksi.

Una corda -pedaalia käytettiin säästelemättä. Soinnin pehmeys Tšaikovskissa tuntui silittämiseltä. Myös tummia sävyjä löytyi, surua ja menetystä. Kokonaisuuden poikkeuksellinen viehättävyys syntyi siitä, että jokainen 24 osasta oli vuorollaan se tärkein.

Brahmsin massiivinen, viisiosainen kolmas pianosonaatti on vain parikymppisen säveltäjän taidonnäyte. Sen esittäminen ja koossa pitäminen on raskasta ja vaativaa. Riskit alkavat ensimmäisessä osassa, jonka tempomerkintä on Allegro maestoso. Jos maestoso ottaa vallan, muutenkin laaja osa muuttuu raskaaksi.

Näin ei tapahtunut. Trifonov soitti läpi sonaatin musiikkia hengittäen ja siellä ollen. Unelmoiva toinen osa oli toisesta todellisuudesta. Kolmas osa kimmelsi, neljäs osa, joka peilaa aiemmin kuultua Beethoven-viittauksineen, raju. Viidennessä osassa, kuten läpi konsertin, virtuoosisuus ei ollut pääosassa vaan musiikin palvelijana.

Trifonov ei vaikuta olevan encorejen ystävä (ja hyvä niin, encoreja soitetaan aivan liian paljon), mutta nyt hän soitti yhden: Bachin Jesus bleibet meine Freuden pianosovituksena.

Ja hyvä niin.