Tapaamme sanoa, että eläinlaji kuoli sukupuuttoon: Alkuhärkä kuoli sukupuuttoon. Siniantilooppi kuoli sukupuuttoon. Stellerinmerilehmä kuoli sukupuuttoon. Kiinanjokidelfiini kuoli sekin tiettävästi sukupuuttoon. Niin balin-, jaavan- kuin kaspiantiikeritkin kuolivat sukupuuttoon.

Saamme sen kuulostamaan siltä, että niin vain kävi.

Mutta jos totta puhutaan, useinhan ihmiset tappoivat sukupuuttoon niin antiloopit, delfiinit kuin tiikeritkin, joko metsästämällä tai joet likaamalla ja metsät kaatamalla.

Jonas Staal ja Radha D’Souza kutsuvat helsinkiläiset Kansalaistorille torstai-iltana.

Tämän haluavat tehdä selväksi taiteilijat Jonas Staal ja Radha D’Souza, joiden teos on noussut tällä viikolla Kansalaistorille. 15 metrin korkeuteen kurottavasta tornirakennelmasta ja musiikkikulkueesta koostuva Comrades Against Extinction muistaa eläin- ja kasvilajeja ja kansoja, jotka ihmisen ahneus on siirtomaa-ajasta lähtien tuhonnut.

Torstai-illan musiikkikulkueessa eduskuntatalolle ja takaisin kannetaan kuvia sukupuuttoon kuolleista erilajisista ”tovereistamme”. Kulkuetta johtavat muusikot Ánnámáret, Anni Elif ja Ali Saad yhdessä Philomela-kuoron kanssa.

Taiteilijat toivovat, että yleisö liittyy mukaan kulkueeseen kunnioittamaan ilmastokatastrofin marttyyreitä ja julistamaan lajirajat ylittävää solidaarisuutta.

”Haluamme tällaisen nykyajan yhteisöllisen rituaalin kautta luoda tavan muistaa ja surra luontokadon uhreja”, Jonas Staal selittää.

Jonas Staal (vasemmalla) ja Radha D’Souza (vasemmalla ylärivissä) halusivat teoksensa muusikoiden edustavan valtaväestöä, siirtolaisyhteisöä ja alkuperäiskansaa. Kulkuetta valikoituivat johtamaan Anni Elif, Ali Saad ja Ánnámáret.

Comrades Against Extinction on kuvataiteilija Jonas Staalin ja juristi-professori Radha D’Souzan toinen yhteinen teos.

Vuonna 2021 he järjestivät Amsterdamissa ”sukupolvien välisen ilmastorikostuomioistuimen” istunnon, jossa syytettyjen penkillä – joskin poissaolevina – istuivat muun muassa kulutustavarayhtiö Unilever, ilmailu- ja aseyhtiö Airbus sekä Alankomaiden valtio.

Tarkoituksena oli punnita ympäri maailmaa tehtyjä ympäristörikoksia, joiden syylliset ovat jääneet tuomitsematta. Luonnonsurmaa eli ekosysteemien laajamittaista tuhoamista ei toistaiseksi tunnisteta rikokseksi, johon Kansainvälinen rikostuomioistuin voi ottaa kantaa.

Tuomioistuinteoksen yhteydessä taiteilijat kokosivat arkistoa sukupuuttoon kuolleista eläinlajeista, joita nyt muistojuhlassa muistellaan.

Jonas Staalin ja Radha D’Souzan The Court for Intergenerational Climate Crimes -tapahtuma järjestettiin amsterdamilaisessa Framed Framed -nykytaidekeskuksessa viime syksynä.

Kaksi teosta tuovat julki todistusaineistoa ihmiskunnan tekemistä ympäristörikoksista, D’Souza sanoo. Ensimmäisessä keinona oli oikeussaliperformanssi, nyt taiteilijat vaihtavat sen lauluun ja joukkovoimaan.

Muusikko Ali Saad kertoo, että hän, Anni Elif ja Ánnámáret ovat työstäneet kulkueen musiikkia viime keväästä asti, osittain yhdessä ja osittain Zoomissa. Sävellys yhdistää heille rakkaita musiikkiperinteitä, ja siinä kuuluvat niin saamelais- kuin arabivaikutteetkin.

Irakissa syntynyt Saad laulaa solistiosuutensa arabiaksi.

”Haluan laulaa huolenpidosta ja elämän vaalimisesta. Maailmassa ei ole kyse vain meistä”, hän sanoo.

Kuten Kaapelitehtaalla esitettävä Sun & Sea -ooppera, myös Comrades pyrkii tekemään muutosta tunne- ja taidekokemuksen kautta, ei uutisotsikoita tai tilastoja luettelemalla. Me kyllä tiedämme jo, että meillä on käsissämme yhä paheneva ilmastokriisi, joka uhkaa sukupuutolla paitsi yhä uusia eläin- ja kasvilajeja, myös meitä.

Olennaista Comrades-teoksessa ovatkin kokoontuminen, joukkovoima, iskulauseet ja yhdessä laulaminen, kaikki mielenosoituksissa ympäri maailmaa käytettyjä keinoja. Musiikki koskettaa meitä eri tavalla ja syvemmältä kuin rationaalinen tieto, ja yhteisössä on voimaa.

”Mielenosoitukset ovat valtavan energisoivia tapahtumia”, sanoo D’Souza, monen protestiliikkeen veteraani.

Staalin ja D’Souzan luoman rituaalin tärkein tavoite on nimittäin luoda toivoa ja toveruutta – valaa meihin uskoa, jotta jaksamme jatkaa taistelua elinkelpoisen maapallon puolesta.

Comrades Against Extinction Helsingin Kansalaistorilla. Musiikkikulkue torstaina 18.8. klo 18–19.

Toimittaja Aino Frilander haastattelee Jonas Staalia ja Radha D’Souzaa Sanomatalon Mediatorilla torstaina klo 16.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Sitä voi myös seurata verkossa suorana lähetyksenä osoitteessa hs.fi. Keskustelu käydään englanniksi.