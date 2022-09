Matti Brotherus on paitsi maineikas suomentaja myös maailmalla viihtyvä kiertolainen – Muistoissa on niin sissit Perussa, pidätys Miamissa kuin teiniaika Francon Madridissa

Uransa suurimman työn Matti Brotherus on tehnyt nobelisti Gabriel García Márquezin parissa. Hän on suomentanut tältä yhdeksän teosta.

Matti Brotherus on innokas pyöräilijä. Hänet kuvattiin kotimaisemissaan Helsingin Jätkäsaaressa.

Suomentaja Matti Brotherusta tekee mieli nimittää kosmopoliitiksi, maailmankansalaiseksi – avaran myönteisessä hengessä. Hän kyllä syntyi sodanajan Helsingissä mutta on asunut, työskennellyt ja kiertänyt pitkiäkin aikoja monissa muissa maissa ja maanosissa.

Brotherus ei pane nimitystä pahakseen. Mitä kosmopoliittisuus hänelle on?

”Kai se lähinnä merkitsee, että pärjää hyvinkin erilaisissa oloissa ja kulttuureissa. Olen osannut ja tykännyt olla kotonani lähes kaikkialla, missä olen kulkenut. Aika vaivatta sitä asettuu taloksi ja viihtyy.”

Maailmankansalaisen on hyvä osata kieliä. Brotheruksen kielitaito alkoi luonnostaan karttua pikkupoikana. Viisihenkinen perhe lähti vuonna 1950 Ranskaan diplomaatti-isä Heikki Brotheruksen alkaessa työskennellä Pariisin-lähetystössä.

”Junalla kolkuteltiin läpi Euroopan. Muistan Saksan rauniokasat, kerjäläiset ja raajarikot asemilla ja kaduilla, sanomattoman köyhyyden.”

Ranskan kielen hän omaksui ykköskielekseen neljänä Pariisin-vuotena. Rinnalle tuli espanjantaito Madridista, jossa Brotherukset asuivat seuraavat kolme vuotta. Isä oli Suomen asiainhoitaja Espanjassa.

”Madrid oli nuhjuinen, Pariisia kuolleempi paikka – etenkin francolaisen diktatuurin vuoksi. Mutta teininä löysin kaupungin hauskuudet ja sain ikuisia ystäviä. Olin ranskalaisessa koulussa, joten espanjan opin lähinnä kavereilta ja katutasolla. Madridissa hullaannuin myös futikseen.”

Oikeat oppi- ja kiertolaisvuodet alkoivat 1960-luvun alussa. Brotherus liikuskeli Helsingissä yliopistolla, kulttuuri- ja jazzpiireissä ja vasemmistolaistui. Mutta ennen kaikkea hän matkusti, kulki impulsiivisesti, minne nenä näytti tai vaisto vei. Fiilispohjalta.

Tunisiaan ja Algeriaan Punaisen Ristin töihin, kiertämään vuodeksi ristiin rastiin Etelä-Amerikkaa, Buenos Airesiin Suomen-lähetystön kääntäjäksi, merille…

Brotherus on matkustanut paljon myös joidenkin ay-pamppujen, kuten Veikko Porkkalan tai Aarno Aitamurron, tulkkina. ”Veikon kanssa istuin useissa pidätysselleissä ympäri maailman. Saastaisia loukkoja, mutta Veikkohan ei ollut moksiskaan, Suomessa hän oli kommunistina lusinut monia vuosia 30- ja 40-luvuilla.”

Kertomukset vaikkapa käynnistä perulaisten Loistava polku -sissien vieraana, Afrikan-kierroksista tai pidätyksestä Miamissa ovat poskettoman münchhausenilaisia. On hienoinen ihme, ettei Brotherus ole jalostanut kokemuksiaan romaaniksi – fiktioon ei tarvitsisi turvautua – tai muistelmiksi.

”Olen osannut ja tykännyt olla kotonani lähes kaikkialla, missä olen kulkenut. Aika vaivatta sitä asettuu taloksi ja viihtyy”, Matti Brotherus sanoo.

Monet niistä, jotka ovat kuulleet Brotheruksen simultaanitulkkausta ranska–suomi–espanja-akselilla, sanovat, ettei sitä voisi hienommin tehdä. ”Sitä ei oikein voi opiskella – jos on taipumusta, niin jostain lauseet vaan pulppuavat.”

Suomentajana Brotherus aloitteli 1960-luvulla, Seppo Loposen vinkistä. Yksi varhaistöistä, Henri Charrièren Vanki nimeltä Papillon, osoittautui jättihitiksi tehden kääntäjästäänkin julkkiksen. ”Muttei se minun palkkiotani markkaakaan nostanut”, Brotherus sanoo ja nauraa.

Valtavimman laatu-urakan Brotherus on puskenut Gabriel García Márquezin (1927–2014) parissa. Hän on suomentanut nobelistilta yhdeksän teosta.

Mikä tekee tästä Kolumbian miehestä, ”Gabosta”, niin suuren prosaistin?

”Ennen kaikkea kielen virtuositeetti, hän on hypnotisoivan kielen mestari, ja aiheensa hän tutki ja tunsi aina tarkoin”, Brotherus luonnehtii. ”Mutta välillä hänen suomentamisensa on ollut tuskallistakin, koska teksti on niin helvetin haastavaa. Lopulta palkitsevaa.”

Brotherusta lievästi sanoen kismittää, ettei hän koskaan ehtinyt tavata García Márquezia. ”Havannassa oli kerran lähellä. Sain eräältä kulttuuribyrokratian daamilta monia loisteliaita lupauksia, vaan lupauksiksi se audienssi jäi.”

Ei kosmopoliittikaan voi aivan kaikkea ehtiä.