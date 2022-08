Väki­valtaisuudesta syytetty Ezra Miller haki apua mielen­terveys­ongelmiinsa: Tällainen on Hollywoodin suureksi lupaukseksi hehkutettu näyttelijä

Ihmeotukset sekä Justice League -elokuvista tunnetun näyttelijän Ezra Millerin väkivaltainen ja häiritsevä käytös on noussut otsikoihin useaan otteeseen viime vuosina. Nyt näyttelijä pyytää anteeksi käytöstään.

Näyttelijä Ezra Miller Time-lehden gaalassa New Yorkissa vuonna 2019.

Näyttelijä Ezra Miller on hakeutunut hoitoon mielenterveys­ongelmien vuoksi, kertoo Variety.

Millerin edustaja lähetti lehdelle tiedotteen, jonka mukaan näyttelijä kertoo ymmärtäneensä, että on kärsinyt vakavista mielenterveys­ongelmista. Hän pyytää anteeksi kaikilta, joita hänen käytöksensä on järkyttänyt ja kertoo hakeutuneensa hoitoon.

Miller, 29, on näytellyt esimerkiksi kirjailija J. K. Rowlingin Harry Potter -taikauniversumiin pohjautuvissa Ihmeotukset-elokuvissa sekä DC Comicsin supersankariporukkaan pohjautuvassa Justice Leaguessa.

Lupaavan näyttelijän ura alkoi varhain, kun Miller 6-vuotiaana sai roolin yhdysvaltalaissäveltäjä Philip Glassin nykyoopperasta White Raven.

Suurelle yleisölle Miller tuli tutuksi Lynne Ramsayn ohjaamasta Poikani Kevin -elokuvasta (2011) sekä nuortenelokuvasta Elämäni Seinäruusuna (2012).

Viime vuosien aikana häntä on ehditty suitsuttaa Hollywoodin ei-binäärisenä tyyli-ikonina ja supersankarielokuvien näyttelijälupauksena.

Ezra Miller näytteli kauheuksiin syyllistyvää teinipoikaa elokuvassa Poikani Kevin.

Nyt ura on vaakalaudalla.

Miller on viime aikoina ollut otsikoissa useaan otteeseen jatkuvan häiritsevästä käytöksensä vuoksi.

Näyttelijää on epäilty tai syytetty ainakin murtovarkaudesta, häiriköinnistä, pahoinpitelystä ja alaikäisen houkuttelemisesta seksuaalisiin tekoihin. Esimerkkejä on useita.

Ensimmäisen kerran häiritsevä ja väkivaltainen käytös nousi otsikoihin tiettävästi huhtikuussa 2020. Tuolloin internetissä levisi video, jolla Miller näytti kuristavan naispuolista faniaan reykjavíklaisen baarin edustalla Islannissa.

Maaliskuussa Havaijin piirikunnan poliisi pidätti Millerin. Häntä syytettiin häirinnästä ja häiriökäyttäytymisestä paikallisessa karaokebaarissa. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin Miller pidätettiin Havajilla. Tällä kertaa hänen kerrottiin heittäneen naista tuolilla.

Viimeisin syyte koskee näillä tietoa toukokuussa Yhdysvaltain Vermontissa tapahtunutta murtovarkautta. Osavaltion poliisin mukaan Miller olisi ollut osallisena tapaukseen, jossa asunnosta oli viety useita pulloja alkoholia.

Ezra Miller on tunnettu myös uskaliaista tyylivalinnoistaan.

Kenties kovimmat Milleriin kohdistuvat syytteet liittyvät 18-vuotiaan aktivistin Tokata Iron Eyesin tapaukseen. Iron Eyesin vanhemmat syyttävät Milleriä alaikäisen houkuttelemisesta seksuaalisiin tekoihin. Vanhempien mukaan Miller on syyllistynyt lisäksi henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan. Heidän mukaansa näyttelijä on käyttänyt väkivaltaa, pelottelua, ja huumeita säilyttääkseen suhteensa Iron Eyesiin.

Kesän alussa oikeus määräsi Millerille lähestymiskiellon Iron Eyesiä kohtaan. Lähestymiskieltoa hakivat vanhemmat.

Iron Eyes itse on kertonut Instagram-sivuillaan kiistävänsä vanhempiensa Milleriä koskevat väitteet. Median tietojen mukaan Miller vaikuttaa vältelleen virkavaltaa kesän ajan.

Millerin rötöstelyn ja rikosten lista on mittava ja sillä on oletettavasti vaikutuksia myös näyttelijän uraan.

Brittilehti The Mirror kirjoitti kesäkuussa, että Miller saa potkut The Flash -supersankarielokuvasta. Millerin tähdittämää elokuvaa on kaavailtu julkaistavaksi ensi vuoden kesäkuussa. Myöhemmin Millerin huhuttiin osallistuneen elokuvan uusintaotoksiin siitä huolimatta, että tähti piileksii samaan aikaan Yhdysvaltain viranomaisilta.

Elokuun alussa Hollywood Reporter uutisoi, että elokuvatuotantoyhtiö Warner Bros puntaroi The Flash -elokuvan kohtaloa.

Mahdotonta ei ole lehden mukaan sekään, että yliluonnollisen nopeuden saavasta supersankarista kertova suuren budjetin elokuva hyllytettäisiin kokonaan. Warner Bros kertoi juuri muutama viikko sitten hyllyttävänsä suuren budjetin Batgirl-elokuvan. Elokuva oli tarkoitus julkaista katsottavaksi ainoastaan HBO Maxin kautta.