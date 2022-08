Sadan vuoden aikana kolmesataa kiipeilijää on kuollut yrittäessään Mount Everestin huipulle.

Maailman korkein vuori Mount Everest kohoaa noin 8 850 metriä merenpinnan yläpuolelle. Sen valloittamisesta haaveilevat kiipeilijäsukupolvet toisensa jälkeen.

On hyvä muistaa, että sadan vuoden aikana kolmesataa kiipeilijää on kuollut yrittäessään huipulle. Kiipeilykausi 2019 oli erityisen murheellinen. Silloin Everestin rinteillä menehtyi 11 kiipeilijää.

Dokumentissa To Live or Die on Everest joukko kokeneita kiipeilijöitä kertoo, mitä Everestille kiipeävältä vaaditaan. He olivat myös todistamassa vuoden 2019 tragediaa.

Dokumentin hehkuttava tyyli tympäisee, mutta sen ei kannata antaa häiritä. Mielenkiintoisessa ohjelmassa käy hyvin selväksi, että kasvavasta suosiostaan huolimatta Everestille kiipeäminen on aina valtava riski, johon liittyy vaaroja niin putoamisesta kuin lumivyöryistä, paleltumisesta ja hapenpuutteesta.

Vuoden 2019 kuolemantapauksiinkin on arveltu olleen monia syitä: poikkeuksellinen sää, kiipeilijöiden kokemattomuus sekä ruuhkat vuoren rinteellä. Kun tiettyyn paikkaan kertyy useiden kiipeilijöiden jono, on selvää, ettei happi tule kestämään ja onnettomuuksia tapahtuu.

Konkarikiipeilijät nostavat esiin valvonnan puutteen. Kiinan ja Nepalin alueella kohoavalle vuorelle kiipeää liian paljon yrittäjiä, joilla ei ole riittävästi kokemusta tai joiden fysiikka ei kestä vaativia olosuhteita.

