Tuntemani vieraat -romaanissa amerikanitalialainen Claudia Durastanti pohtii yhteiskunnan suhdetta vammaisuuteen näyttämällä kuurot vanhemmat, jotka eivät alistu rooliinsa.

New Yorkissa syntynyt kirjailija Claudia Durastanti on myös kääntäjä. Hän on kääntänyt italiaksi muun muassa Donna Harawayn, Ocean Vuongin ja Elizabeth Hardwickin teoksia.

Romaani

Claudia Durastanti: Tuntemani vieraat (La Straniera). Suom. Taru Nyström. S&S. 276 s.

Mitä on kieli, mitä se pitää sisällään? Onko kieli pelkkiä sanoja? Mitä hukkuu käännöksessä?

Amerikanitalialainen Claudia Durastanti (s. 1984) on paitsi kirjailija, myös kääntäjä, ja Tuntemani vieraissa kieli saa pääosan. Kirjailijan neljännestä romaanista tuli läpimurtoteos, jota on käännetty yli 20:lle kielelle.

Omaelämäkerrallisessa teoksessa Durastanti tarjoaa sirpaleita kuurojen vanhempien lapsen maailmasta – kirjailijan vanhemmat eivät koskaan opettaneet hänelle ja hänen veljelleen viittomakieltä, ja perheen kommunikaatiota leimaa anarkismi, väärinymmärrykset ja kohtaamattomuus.

Ajassa liikutaan eteen- ja taaksepäin tajunnanvirran mukana: muoto ja sisältö ovat yhtä.

Päähenkilö, minä-kertoja, asuu milloin New Yorkissa, milloin Etelä-Italian Basilicatassa. Aina vääränlaisena, aina ulkopuolisena. Vanhemmat kapinoivat yhteiskunnan heidän ylleen langettamia leimoja vastaan: he eivät suostu olemaan ”hyviä” kuuroja, maahanmuuttajia tai köyhiä; määreet eivät määritä heitä, ne ovat heistä vain osa.

Tuntemani vieraat on yhtä lailla kertomus vanhemmista kuin tyttärestä: se kertoo vanhempien rakkaustarinan, kaikessa epätoivossaan ja repivyydessään. He tapaavat nuorina Roomassa, kun tuleva äiti pelastaa tulevan isän hyppäämästä Siston sillalta Tiberjokeen. Näin kertoo äiti: isän versiossa pelastaja on hän.

Tyttärelleen he kertovat myöhemmin tarinoita, joita leimaa kohtalo – kaikissa riidoissaan, avioeron jälkeen, he ovat toisilleen ainoat.

”Isä oli kuuro, samoin äiti, ja heidän suhteessaan oli jotain intiimimpää ja syvempää kuin vain rakkaus.”

Avioeron jälkeen isä sieppaa tyttärensä, jotta pääsisi tapaamaan äitiä. Durastanti on kuvannut tapahtumaa myös toisessa romaanissaan A Chloe, per le ragioni sbagliate (2013), mutta nyt sävy on kevyempi, vähemmän vihainen. Traumaa on käsitelty.

Durastanti tavoittaa perheen kerroksellisuuden, sen mytologioiden mahdottomuuden. Kaleidoskooppi tarkentaa katsetta yllättävin tavoin, pakottaa pysähtymään. Faktojen ja fiktion rajapinnat häilyvät ja muistuttavat, miten muisti tekee tepposiaan meistä jokaisessa. Samoin kuin sanat, joita käytämme tapahtumien kuvaamiseen.

Kuurojen vanhempien lapsena elämistä on käsitelty muun muassa viime vuonna ilmestyneessä Coda-elokuvassa, joka jäi jumiin omaan tsemppihenkeensä. Durastanti sen sijaan tuo keskusteluun laajempaa pohdintaa suhteestamme vammaisuuteen; sanoista, joita käytämme vammaisuuden kuvailemiseen.

”Pohdin, miksi huolimatta solidaarisuudesta, jota osoitetaan naisasiaa, LGBTQ+-liikettä, puutteessa eläviä ja pakolaisia kohtaan kaikkialla maailmassa, lakataan puhumasta identiteetistä ja aletaan puhua vammaisuudesta, kun kuvioihin tulee mukaan fyysinen puute, jäsenen tai aistin menetys? [--] Fyysinen virheettömyys on empatian raja.”

Tuntemani vanhemmat sisältää runsaasti Durastantin esseemäistä pohdintaa, joka houkuttelee seuraamaan samaan tapaan kuin Joan Didionin ja Rachel Cuskin tekstit. Italiassa asuvan, muun muassa Elena Ferrantea suomentaneen Taru Nyströmin käännös tavoittaa vivahteet ja kerrokset tarkkuudella, josta huokuu monipuolinen ymmärrys alkuteoksen tasoista.

Kiinnostavaa olisikin ollut lukea suomentajan kokemuksia teoksen alku- tai jälkisanojen muodossa.