The Who Sell Out -albumi hämmensi aikalaisia ja on nyt yksi aikakauden mestariteoksista

Lontoolainen The Who -yhtye tarttui kaupallisuuden teemaan kolmannella albumillaan, joka sai aikoinaan ristiriitaisen vastaanoton.

Vanhoja masternauhoja studiossa kuunteleva laulaja Roger Daltrey on huvittunut kappaleesta Mary Anne with the Shaky Hand ja arvuuttelee mihin Mary Annen käden vapina liittyy. Pete Townshendin säveltämä ja sanoittama laulu julkaistiin vuonna 1967 albumilla The Who Sell Out.

Kuusikymmentäluvun lopulla ”selling out” oli pahinta, mihin ajan hermolla oleva rockyhtye tai rockartisti saattoi syyllistyä. Se tarkoitti rockin ytimessä olevan aitouden hylkäämistä sekä luopumista yleviksi oletetuista musiikillisista periaatteista ja päämääristä. Laskelmoiden, vain kaupallista menestystä kärkkyen.

Lontoolainen The Who näytti tarttuvan tähän teemaan kolmannella albumillaan The Who Sell Out (1967), joka sisälsi mainoksia ja tuotesijoittelua sekä oli pakattu mainosmaiseen kanteen. Levy herättikin ymmärrettävää hämmennystä, eikä ollut ristiriitaisella vastaanotollaan ja melko vaatimattomalla menestyksellään ehdokas mestariteokseksi, jollaiseksi se korotetaan nyt pitkässä englantilaisessa dokumenttisarjassa Rockin klassikkolevyt – jo kolmantena yhteen albumina.

Ehkä vieroksumista aiheutti muun muassa se, että yhtyeen päämäärä jäi puolittain hämärään peittoon: oliko kyse kaupallisuuden itseironisesta kritiikistä vai sittenkin peitellystä liehittelystä? Oli sekä että, tiivistetään ohjelmassa. Tai ainakaan tekijöiden päämäärä ei ollut albumia valmistellessa millään lailla selvä. The Who Sell Out oli pikemmin sattumien summa ja sai piraattiradio-ohjelmaa muistuttavan muodon vasta pakon edessä: liian vähät sekä keskenään erilaiset kappaleet piti liittää jollain tavalla toisiinsa.

Albumin tekovaiheita avaavat ohjelmassa kitaristi Pete Townshend ja laulaja Roger Daltrey, jälkimmäinen sarjan tavan mukaan myös masternauhoja kuunnellen. Heidän lisäkseen mukana on tusina kommentaattoria yhtyeen aikalaisista myöhempiin ihailijoihin.

