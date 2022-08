UIT:n viime vuosien tuotannoissa mukana olleille on jäänyt palkkasaatavia. Teatterinjohtaja Timo Kärkkäisen mukaan näyttää todennäköiseltä, että teatterin toiminta loppuu.

Etenkin kevätrevyistään tunnetun UIT:n eli Uuden Iloisen Teatterin talousvaikeudet ovat syventyneet.

Helsingissä nähtiin kolmen vuoden tauon jälkeen keväällä revyy Kiurusta kesään, jonka HS:n kriitikko kuvaili kulkevan perinteisesti mutta kompuroiden. HS:n tietojen mukaan produktiossa mukana olleille on jäänyt palkkasaatavia, joita he pyrkivät perimään joko Palkkaturvan tai perinnän kautta.

Säveltäjänä ja kapellimestarina Kiurusta kesään -revyyssä toiminut Robert Löflund on yksi ilman sovittuja palkkioita jääneistä.

”Kohdallani tämä meni niin, että 2021 aloimme treenata Peacockissa Tupla vai Uitti -revyytä. Sitten tuli korona, ei voitu esittää, mutta päästiin Nilsiään tekemään joitakin näytöksiä.”

UIT oli ennen korona-aikaa käynnistänyt kesäteatteritoimintaa, ja kesällä 2021 Pohjois-Savossa Nilsiän Louhosareenalla saatiin järjestettyä esityksiä Tuplasta ja Uitista sekä Kaunis Veera -musiikkinäytelmästä.

Kun Löflundin palkkio olisi pitänyt maksaa, ilmoitti teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen, ettei laskua ole varaa maksaa. Löflund kertoo odottaneensa ja sopineensa syksyllä 2021 maksujärjestelystä.

”Yksi erä tuli.”

Keväällä 2022 Kärkkäinen vakuutti, että vanhat velat maksetaan kevään aikana, ja Löflund lähti mukaan Kiurusta kesään -revyyseen.

”Odottelin kaikessa rauhassa, kevät alkoi olla lopuillaan. Sitten alkoi se, että pyydettiin lisää maksuaikaa vanhoille laskuille ja uusille.”

Löflund kertoo pyynnöstä keskeyttäneensä perintäprosessin, mutta jatkaneensa sitä, kun luvattua maksua ei kesäkuun lopussakaan tullut.

Oopperalaulaja Johanna Rusasen yksi roolihahmoista oli viime kevään Kiurusta kesään -revyyssä valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Kärkkäisen vuonna 2020 perustamalla uudella teatterialan yrityksellä UIT Finlandilla oli kesällä 2022 Tukkijoella-esitys Nilsiässä. Löflund kertoo, että Kärkkäinen lupasi maksaa velat sen tuloilla.

”29. heinäkuuta työryhmälle tuli ilmoitus, että palkat kannattaa hakea Palkkaturvasta. 5. elokuuta Timo ilmoitti minulle, että HMT haetaan konkurssiin ja voin hakea saataviani konkurssipesästä.”

Konkurssihakemusta ei ainakaan keskiviikkoon 17. elokuuta oltu tehty Helsingin käräjäoikeuteen.

Kiurusta kesään -revyyssä esiintyi myös oopperalaulaja Petri Bäckström. Bäckströmiä edustavan Hannele Eklundin kertomus vastaa Löflundin kertomaa. Lykättyjä maksuja sekä yhdessä sovittu maksusuunnitelma, josta maksettiin pari pientä erää.

”Se mikä tässä on ollut kautta linjan harvinaisen epämiellyttävää on, että annetaan koko ajan käsitys, että rahoja on jostain tulossa. On myös syntynyt kuva, että suhtautuminen tehtyihin sopimuksiin on vähintäänkin epämääräinen”, Eklund sanoo.

Eklund perii saatavia perintätoimiston kautta. Hän kertoo olleensa myös yhteydessä Palkkaturvaan.

”Olin sinne yhteydessä selvittääkseni, mikä edustamani taiteilijan asema on tässä tilanteessa. Onko kyse kuitenkin työsuhteesta, kun työsuhteen merkistöstä täyttyy aika paljon: toimitaan tilaajan aikataululla, ohjauksessa, työvälineillä, tilassa. Tässä on kyllä askarreltavaa lakimiehille runsaastikin.”

Eklund kertoo, että hänen ”niskavillojaan on nostanut” myös se, että Timo Kärkkäinen perusti UIT Finlandin jo keväällä 2020.

”Olisi kiinnostavaa tietää, miksi työ- ja elinkeinoministeriön tukea ei ole haettu. Herää kysymys, onko asioita hoidettu leväperäisesti vai onko siellä taloudenpidossa jotain sellaista, ettei tuen hakemiseen ollut edellytyksiä.”

Valtiokonttorista vahvistetaan, että Hakaniemen Musiikkiteatteri ei ole hakenut sieltä kustannustukea, sulkemiskorvausta tai tapahtumatakuuta koronapandemian aiheuttamien menetysten vuoksi.

Hannele Eklund sanoo, että häntä on häirinnyt myös se, miten ”näennäisesti ollaan yhtä suurta perhettä ja kaveria ja Kärkkäiseltä tulee ohjeita, mitä kaikkea Palkkaturvaan pitää toimittaa”.

”Kun UIT on konseptina niin ihana ja sillä on niin hieno historia, on selvää, että haluaisi uskoa, että teatteri hoitaa hommansa. Siksikin tässä on niin iso möykky suurta pettymystä – ja myös aiheellista raivoa.”

Soittokierros muille Kiurusta kesään -revyyn tuotantoon osallistuneille kertoo, että palkkioitaan odottavat edelleen niin näyttelijät, käsikirjoittajat kuin muukin tuotantoryhmä. Myös tämän joukon kommenteissa toistuu pettymys yhä uudelleen petettyihin lupauksiin.

Uuden Iloisen Teatterin perustajat ja vierailija Eija-Sinikka esittäytyivät vuonna 1979 Helsingin Fenniassa. Kuvassa Matti Kuusla (vas.), Marjatta Leppänen, Jaakko Salo, Eija-Sinikka, Lasse Mårtensson ja Jukka Virtanen.

UIT perustettiin vuonna 1978. Teatterin perustajajäseniä olivat Marjatta Leppänen, Matti Kuusla, Lasse Mårtenson, Jaakko Salo ja Jukka Virtanen.

Alkuperäinen UIT hakeutui konkurssiin vuonna 2010 ja sen toimintaa jatkamaan perustettiin Hakaniemen Musiikkiteatteri Oy, jonka omistajiin kuuluivat muun muassa Timo Kärkkäinen, Seppo Ahti ja Taneli Mäkelä.

Kaupparekisterin tietojen mukaan yhtiön hallituksessa istuvat tällä hetkellä Seppo Ahti, Arto Alaspää, Sanna Näsi ja Sari Siikander. Torstaina iltapäivällä tavoitettu Alaspää kertoo, että Sanna Näsi on eronnut hallituksesta.

Vuonna 2018 Hakaniemen Musiikkiteatterin liikevaihto oli 1,7 miljoonaa ja voitto 82 000 euroa. Seuraavana vuonna liikevaihtoa oli 1,3 miljoonaa, ja tappiota tuli 190 000 euroa. Vuonna 2020 tammi–elokuun liikevaihto oli 40 000, tappio 150 000. Vuonna 2021 liikevaihtoa kertyi 430 000 ja tappiota 269 000.

Vuonna 2020 perustettu UIT Finland teki kaudella 2020–2021 nollatuloksen 365 000 liikevaihdolla.

UIT:n alkuperäiseen käsikirjoitustiimiin kuulunut Seppo Ahti kertoo, että on hallituksen jäsenenä ollut tietoinen ongelmista, mutta jättäneensä niiden hoidon Timo Kärkkäiselle. Palkanmaksuongelmista hän kertoo nähneensä joitakin sähköpostiviestejä, mutta jättäneensä ne mieluummin huomiotta, koska ”niistä tuli niin paha mieli”.

Ahdin mukaan ongelmat alkoivat ensimmäisestä koronakeväästä 2020, jolloin Peacockiin piti tulla ensi-iltaan Tupla vai Uitti -revyy, joka jouduttiin siirtämään

vuodella eteenpäin

. Revyytä esitettiin lopulta Nilsiässä kesällä 2021.

Kesällä 2021 UIT esitti Nilsiän Louhosareenalla myös Kaunis Veera -esitystä, mutta normaalivuosiin verrattuna katsojamäärät jäivät Ahdin mukaan vähäisiksi.

”Tuntui, että kaikki mitä yritettiin, meni munilleen.”

Hakaniemen Musiikkiteatterin tämänhetkisestä tilanteesta Ahti tietää sen, että konkurssihakemusta ei ole jätetty.

”Lähinnä olen kiroillut itseäni ja taloudellisia menetyksiä, joita tässä on ollut. Mukana olen oikeastaan siksi, että olen aikoinaan tämän Jaakko Salon ja muiden kanssa aloittanut, niin en ole kehdannut lähteä poiskaan.”

Ulla Tapaninen, Irina Milan, Marjatta Leppänen, Aake Kalliala ja Mikko Alatalo Uuden Iloisen Teatterin revyyssä Yes poks! vuonna 1985. Esitykset ohjasi Jussi Parviainen, ja revyytä vietiin telttakiertueelle myös Helsingin ulkopuolelle.

”Kolmen koronavuoden korpitaival on tullut päätökseen”, sanoo teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen haastattelun aluksi ja jatkaa, että UIT:llä ei ole ollut täysin lipputuloilla toimivana teatterina rahkeita selvitä koronasta.

”Apuja ei ole tullut juurikaan.”

Helsingin kaupungilta saatiin Kärkkäisen mukaan tukea 50 000 euroa, ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmannes pyydetystä 600 000 eurosta.

”Meidän asema ammattiteatterina on muihin ammattiteattereihin verrattuna siinä sietämätön, että olemme ainoa, joka toimii tulorahoituksella. Itse se toki on valittu, on kutsumushomma pitää korkeatasoista revyyperinnettä yllä.”

Kustannustukea ei ole haettu Valtiokonttorilta, koska siihen yritys ei Kärkkäisen mukaan ollut oikeutettu. ”Siinä ongelma oli, että olemme itse lainoittaneet teatteria, kun ei ollut varaa sijoittaa. Koska teatterin oma pääoma oli syöty, ei oltu kelpoisia hakemaan sitä avustusta.”

Jean S -yhtyeestä tuttu Timo Kärkkäinen toimi pitkään UIT:n kapellimestarina, vuonna 2011 hän siirtyi teatterin johtajaksi. Kuva on otettu UIT:n kevätrevyyn tiedotustilaisuudessa huhtikuussa 2014.

Tämänhetkinen tilanne näyttää Kärkkäisen mukaan olevan vääjäämätön konkurssi. Hallituksen kanssa on ensi viikon perjantaiksi sovittu kokous, hän kertoo.

”On pakko nostaa kädet pystyyn, jos ei ihmettä tapahdu. Tässä on meidän elämäntyö saamassa päätöksensä.”

Vuonna 2010 konkurssiin menneen alkuperäisen UIT:n nimissä jatkanut Hakaniemen Musiikkiteatteri on ollut aiemmin lähellä konkurssia ainakin huhtikuussa 2020, tuolloin maksamatta jääneiden työeläkemaksujen takia.

Kärkkäisen mukaan on erittäin valitettavaa, että työntekijät ja ostopalvelujen myyjät joutuvat kärsijöiksi.

Tahallisen harhaanjohtamisen hän kuitenkin kieltää ehdottomasti. Kärkkäinen sanoo, että tammikuussa 2022 päätettiin lähteä tekemään tarkan pohdinnan seurauksena kevätrevyytä, aiemmista veloista huolimatta. Yhtenä asiana vaikuttivat aiempina vuosina myydyt liput, jotka yleisö oli suostunut siirtämään eteenpäin.

”Otimme 10 000 katsojan tavoitteen, mikä on Peacockiin – missä normaalivuonna on ollut jopa 22 000 katsojaa – tosi vaatimaton tavoite. Sillä oltaisiin saatu tuotanto katettua ja maksettua velkojakin.”

Lippuja Kiurusta kesään -revyyseen saatiin myytyä kuitenkin vain 5 000.

Työryhmän jäsenten pettymyksestä Kärkkäinen sanoo olevansa ”äärimmäisen pahoillaan”.

”Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana olen joutunut oppimaan syömään sanani. Epäilemättä se ei herätä luottamusta. Tarkoituksella en ole johtanut ketään harhaan, en myöskään itseäni.”

Kärkkäinen kertoo, että keväällä 2020 perustettu UIT Finland on osa UIT:n kokonaisuutta. ”Kun korona alkoi, kovin sana oli liiketoiminnan kehittäminen ja uusien liiketoimintamallien löytäminen.”

UIT Finlandin alle otettiin maakunnissa tehdyt kesäteatterituotannot ja alettiin kehittää koulutustoimintaa.

Hakaniemen Musiikkiteatteri ja UIT Finland ovat erilliset osakeyhtiöt, mutta Kärkkäisen mukaan oli tarkoitus, että UIT Finlandin tuotoilla tuetaan Hakaniemen Musiikkiteatteria.

”Musiikkiteatteri oli se, joka tuottaa Peacockin revyyn.”

Jos Hakaniemen Musiikkiteatteri nyt haetaan konkurssiin, miten käy UIT:n nimelle ja brändille?

”En oikein osaa vastata. Ei UIT Finland ole mikään sellainen, että pannaan Hakaniemen Musiikkiteatteri konkurssiin ja jatketaan tällä. Ei ollenkaan, ne ovat niin tiiviisti toisissaan kiinni. Voi hyvin olla, että UIT:n toiminta loppuu kokonaan.”

Pohjois-Savossa käynnissä oleva Mieliteko-vuorovaikutuskoulutus saatetaan syksyllä päätökseen, mutta:

”Ei näytä nyt hirveän todennäköiseltä, että teatteritoiminta jatkuisi.”