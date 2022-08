Tatu Rönkön, Jukka Perkon ja Tommy Lindgrenin erikoisteos esitetään Viapori Jazz -festivaalilla Suomenlinnan sotamuseossa.

”Tässä yhtyeessä on vain voittajia”, vitsailevat muusikot Tatu Rönkkö (vas.), Jukka Perko ja Tommy Lindgren. He kävivät ottamassa vauhtia urheiluaiheiseen teokseensa Olympiastadionin Urheilumuseossa, jossa on kopio Helsingin olympialaisten palkintokorokkeesta.

”Teen parhaani. Katsotaan, mihin se riittää”, lukee Olympiastadionin Urheilumuseossa myytävässä sinisessä esiliinassa valkoisin kirjaimin, vaatimattomien suomalaisten urheilijoiden vakiovastausta kierrättäen.

”Niin totta myös taiteissa, voimme tehdä vain parhaamme”, sanoo esiliinan museokaupassa näkevä saksofonisti Jukka Perko – sekä hieman huvittuneena että ehkä vähän varuillaan. Hänellä on pian edessään musiikillinen suoritus, jonka lopputulemaan vaikuttaa vielä tavallista suurempi joukko epävarmuustekijöitä, valmistautumisesta huolimatta.

”Rima on korkealla. Mutta vielä emme tiedä, menemmekö yli vai ali.”

Ja niin on toki tarkoitus. Suomenlinnan sotamuseossa ensi lauantaina esitettävä Olympiaadi Suomenlinnalle on tiistaina alkaneen Viapori Jazzin tämänvuotinen erikoisteos, johon on jätetty melko paljon tilaa erilaisille sisällöllisille sattumille.

”Ajattelin sen suurempia suunnittelematta, että lähdetään vaan tekemään – kokeilemaan, ihmettelemään, improvisoimaan”, sanoo Perko, jonka kanssa tunnin mittaista teosta ovat toteuttamassa muusikot Tommy Lindgren ja Tatu Rönkkö.

Edellisen vastuulla ovat hänen itsensä kirjoittamat ja esittämät tekstit, jälkimmäisen vastuulla lähinnä erilaiset elektroniset äänet ja tehosteet.

20 vuotta täyttäneessä Suomenlinnan Viapori Jazzissa on esitetty loppukesäisin useita Perkon alulle panemia erikoisteoksia. On musisoitu maamoottoreiden kanssa, on improvisoitu postikortteja katsellen ja on jopa juostu maraton, johon osallistuneet muusikot soittivat minikonsertit sekä puolimatkassa että juoksun jälkeen.

Niihin suhteutettuna Olympiaadi Suomenlinnalle vaikuttaa ennakkoon aika järkeenkäyvältä, vaikka Perko, Lindgren ja Rönkkö aikovat kietoa teokseensa monia juonteita – Helsingin olympialaisista urheilusankaruuteen sekä Suomen avautumisesta ensimmäiseen Suomenlinnan lauttaan, joka aloitti liikennöinnin Kauppatorin kulmasta toukokuussa 1952.

”Alkujaan ajattelin vain Helsingin olympialaisia, mutta Tatun ja Tommyn kanssa teema laajeni luontevasti vuoden 1952 Suomeen. Olympiaadi Suomenlinnalle ei ole silti mikään varsinainen tutkimusprojekti”, selvittää Perko.

Perko kaivoi teoksen alustukseksi levytyksiä, jotka olivat listaykkösiä Suomessa olympiavuonna 1952. Löytyi muun muassa yhdysvaltalaisen Nat King Colen Too Young, sveitsiläisen Lys Assian Domino, Veikko Tuomen Vanhan vaahteran laulu sekä Kipparikvartetin ja Metro-tyttöjen yhdessä levyttämä Pieni ankanpoikanen.

Ja vielä yhdysvaltalaisen, Helsingissä kesällä 1952 esiintyneen Delta Rhythm Boysin Tula tullallaa.

Perko, Lindgren ja Rönkkö eivät esitä lauluja sellaisinaan, vaan muokaten ja muunnellen.

”Ainakin minut yllätti laulujen positiivinen humoristisuus ja jonkinlainen keveys, jos vähän voi yleistää”, sanoo Tatu Rönkkö, jonka yksi soittimista konsertissa on sämpleri.

Hän on äänittänyt käsiteltäväkseen myös ”urheiluääniä” juoksuaskeleista hengästykseen, mutta teoksen sitovat tiukimmin Helsingin olympialaisiin niitä varta vasten Suomessa sävelletyt Olympiafanfaari ja Olympiahymni. Molempia soittaa näillä näkymin tietokone miditiedostoina, ja monenlaisilla soundeilla.

”Mietin alkuvaiheessa, että toivottavasti kukaan ei luule meidän haikailevan menneitä aikoja jotenkin parempina – ja nyt sitä vaaraa ei kyllä ole”, sanoo Tommy Lindgren, kolmikon televisiosta tuttu urheiluasiantuntija.

Lindgren pohtii teosta varten kirjoittamissaan teksteissä muun muassa urheilusankaruutta ennen ja nyt sekä aikoo myös ”sämplätä” isältä perimäänsä, 1952 julkaistua Suurta Olympiakirjaa.

Lindgrenillä oli heti alkuvuodesta mielessä myös toinen teokseen sopiva teema, joka ajankohtaistui helmikuun lopussa – Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

“Viime kevät muistutti, että urheilu ja politiikka eivät ole koskaan kaukana toisistaan”, Lindgren sanoo.

”Samalla Venäjän hyökkäyssota havahdutti siihen, miten vähän aikaa maailmansodan loppumisesta oli kesällä 1952.”

Olympiaadi Suomenlinnalle esitetään Suomenlinnan sotamuseossa la 27.8. klo 15.

