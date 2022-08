Oman muotimerkin omistava sosiaalisen median ammattilainen Alexa Dagmar uskoo verkostoitumiseen. ”Minulla on alusta asti ollut aktiivista ja vuorovaikutteista dialogia.”

”Toivon, että kun täytän neljäkymmentä, vedän yhä Lindan kanssa Almadaa”, Alexa Dagmar sanoo, ”ja että olen edelleen naimisissa saman miehen kanssa, meillä on kaksi lasta ja asumme vanhassa Eirassa talossa, josta ovi aukeaa puutarhaan.

Uuden median yrittäjä Alexa Dagmar on yksi Suomen suosituimmista sosiaalisen median ammattilaisista. Syy on toimiva yhteys seuraajiin.

”Minulla on alusta asti ollut aktiivista ja vuorovaikutteista dialogia. Osa kiinnostuksesta saattaa johtua siitä, että menin nuorena naimisiin ja ostin oman asunnon. Nämä asiat viiteryhmä on kokenut mielenkiintoisina.”

Oman muotimerkin Almada Labelin omistava Dagmar kokee olevansa nykyään enemmän yrittäjä kuin somevaikuttaja.

”Työskentelen Almada Label -yrityksen parissa. Konsultoin yrityksiä brändäyksen ja markkinoinnin aloilla ja olen mukana rakentamassa muotiin keskittyvää teknologiayritystä.”

Mutta mitä uuden median yrittäjä tekee? Dagmarin päivä alkaa seitsemältä lapsen seurassa. Kun aviomies on vienyt tenavan päiväkotiin, on kahvin ja sähköpostien vuoro.

”Yleensä lähden kotoa toimistolle suunnittelupalaveriin, kuvauksiin tai neuvotteluun someasiakkaiden kanssa. Neljältä haen lapsen päiväkodista, teen hänen kanssaan iltatoimia ja jatkan parin tunnin päästä töitä.”

Lapsuutensa Helsingin Töölössä ja Punavuoressa viettänyt Dagmar kasvoi ruoan, sisustuksen ja designin parissa. Hänen isänsä Juha- Pekka Aavarinne tunnetaan keittiömestarina, äiti Irene Aavarinne omistaa sisustusliikkeen ja eno on taiteen ja designin asiantuntija Juhani Lemmetti.

Dagmar itse oli aktiivinen jo pienenä. Kun tyttö kierteli pääsiäisnoitana Töölössä, hän jäi karkkia saatuaan istumaan sohvalle ja kysyi, voisiko karkit vaihtaa rahaksi.

”Menin 13-vuotiaana tiskaamaan ravintolaan Korkeavuorenkadulle, jatkoin töitä Fredrikinkadun putiikeissa ja Forumin Mic Macissa. Olin koulun jälkeen ja viikonloppuisin aina töissä. Töitä sai siinä iässä tehdä todella vähän, mutta otin aina maksimitunnit”, Dagmar kertoo.

”Oman rahan tienaamisen mukanaan tuoma itsenäisyyden ja vapauden tunne kiehtoi minua.”

Koulussa Dagmar oli ”kasin tyyppi”. Hän pärjäsi analyyttisyyttä ja pohdiskelua vaativissa matematiikassa ja filosofiassa ja oli huonompi sellaisissa aineissa, joissa tarvittiin hyvää muistia.”

Lukiossa nopea opiskelutahti muuttui haastavaksi ja perässä pysyminen alkoi ahdistaa.

”Siirryin aikuislukioon eläkeläisten seuraan ja valmistuin kolmessa vuodessa. Hitaampi opiskelutahti toimi minulle. ”

Eleettömän klassinen tyyli kiteytyy Alexa Dagmarin oman muotimerkin vaatteissa. ”Olen tyylin suhteen mukavuudenhaluinen. Minulle on tärkeää, että pukeutuminen vähentää pingotusta. Viihtyminen näkyy ulospäin itsevarmuutena.”

Dagmar sanoo olevansa ylpeä siitä, että hän tunsi itsensä jo nuorena niin hyvin, että uskalsi opiskella ja jättää kaverien seuran vähemmälle.

”Myöhemmin keskittymisvaikeuksien syyksi selvisi ADHD. Se selitti impulsiivisuuteni ja vilkkauteni.”

Dagmarin naapurissa asuva Ville Valo oli tytön idoli.

”Hänelle ei jäänyt epäselväksi, että ihailin häntä.”

Tätä nykyä Dagmar fanittaa kotikaupunkiaan Helsinkiä, ja nimittää itseään leikillisesti pääkaupungin suurlähettilääksi.

”Kutsuimme tänne saksalaisen somevaikuttaja Isabelle Hartmannin ja esittelimme hänelle Helsingin kivoimmat paikat. Sitten kun minulla on tarpeeksi rahaa, ryhdyn turistioppaaksi.”

Dagmarille Helsinki merkitsee elämyksiä, tapahtumia ja palveluita.

”Uskon yhä kivijalkaliikkeisiin. Helsingissä on hienoa myös se, että voin kävellä joka paikkaan. Kävellessä rentoudun ja kadulla törmään usein tuttuihin.”

Joka aamu Dagmar kävelee Etelä-Helsingistä Töölössä sijaitsevaan Almada Labelin toimistoonsa.

”Almada Label on parhaan ystäväni, some-yrittäjä Linda Juholan ja minun vaatteita tuottava start up -yritys”, Dagmar kertoo istuessaan toimistossa, jossa on esillä brändin Portugalissa ja Sisä-Mongoliassa valmistettuja ylellisiä neuletuotteita.

Almadan vaatteissa kiteytyy Alexa Dagmarin eleettömän klassinen tyyli.

”Olen tyylin suhteen mukavuudenhaluinen. Minulle on tärkeää, että pukeutuminen vähentää pingotusta. Viihtyminen näkyy ulospäin itsevarmuutena.”

Dagmar painottaa, että vähintään yhtä merkittävä tapahtuma kuin lifestyleblogin perustaminen vuonna 2011 oli Juholan tapaaminen ja hänen kanssaan ystävystyminen.

Valokuvaamisesta ja muodista kiinnostuneet naiset olivat tavanneet netissä, kunnes Juhola kutsui Dagmarin kotiinsa Tukholmaan.

”Nukuimme 90 senttiä leveässä sängyssä 15 neliön pienessä yksiössä. Meistä tuli heti sydänystäviä.”

Neljä vuotta sitten naiset aloittivat keskustelukulttuuria vapauttavan Nonsense-podcastin.

”Vaihdoimme esimerkiksi kokemuksia klitoriskiihotin Satisfyer Pro 2:sta ja grillasimme ennen vuoden 2018 vaaleja ministereitä ja puoluejohtajia.”

Podcastin anti oli merkittävä.

”Koin saavani uudenlaista hyväksyntää sille millainen oikeasti olen.”