Youtuben tekemän selvityksen mukaan 18–24-vuotiaiden internetkulttuuri on muuttunut yhä yksilöllisemmäksi.

Youtuben teettämän selvityksen mukaan nuoret aikuiset eli 18–24-vuotiaat eivät enää samalla tavalla kiinnostu koko ikäluokkaa lävistävistä viraalivideoista, jotka leviävät kulovalkean tavoin kaikkialle lähinnä puskaradion välityksellä.

Viraalivideoita on ja syntyy yhä koko ajan, mutta ne jäävät aiempaa todennäköisemmin suhteellisesti pienemmän porukan viihteeksi. Koko popkulttuurin lävistäviä ilmiöitä on jatkuvasti vaikeampi tehdä, oli kyseessä sitten hittimusiikki tai hittimeemi.

Nuoret kaipaavat ja ovat tottuneet yhä räätälöidympään, suositusalgoritmien esille nostamaan sisältöön. Samalla popkulttuuri on muuttunut entistä henkilökohtaisemmaksi.

Lopputulos on aiempaa suurempi nurkkakuntaisuus. Youtuben mukaan 65 prosentille 18–24-vuotiaista ”henkilökohtaisesti merkityksellinen sisältö on tärkeämpää kuin sisältö, josta monet muut puhuvat”. Samalla 55 prosenttia samoista vastaajista oli sitä mieltä, että he katsovat sisältöä, josta kukaan heidän kaverinsa ei ole kiinnostunut.

Sukupolvien ”avainkokemukset” ovat yhä harvemmassa ja yhteisistä sukupolvikokemuksista puhuminen entistä epäilyttävämpää, kun noita kokemuksia ei populaarikulttuurista enää juuri tule.

Lue lisää: Sanna Marinin boomerikohu paljasti, mikä kaikki koko sukupolvikeskustelussa on pielessä

Youtube teetti selvityksen tutkimusyhtiö Ipsoksella. Se selvitti nuorison videotottumuksia 13 eri maassa tehdyllä verkkokyselyllä, johon vastasi yhteensä 5 722 ihmistä. Vastaajat olivat kaikki 18–24-vuotiaita. Samalla Youtube selvitti itse, millaisia uusimmat videonkatselu- ja -tuottamistrendit ovat.

Niin sanotun ”z-sukupolven” edustajat siis vaikuttavat tottuneen algoritmien henkilökohtaiseksi räätälöimään sisältöön ja toisaalta viimeisen noin viiden vuoden aikana valtavasti kasvaneeseen remiksaukseen, jossa aiemmin julkaistuista videoista tehdään omia versioita lisäämällä niihin jotain, yksinkertaisimmillaan kommentaaria. Tiktok teki tästä koko nuorison hupia, ja myöhemmin esimerkiksi Youtuben shorts-osio on kopioinut konseptia.

Sinänsä remiksaus ei ole uusi juttu: Perikato-elokuvasta levinnyt Hitler kuulee -meemi voidaan sekin ajatella valtavan suosittuna remiksauksena. Sen tuntee ”koko kansa”, kun taas nykyiset remiksaukset jäävät yleensä pienemmän porukan katsottavaksi, vaikka remiksauksia on nykyisillä sovelluksilla erittäin helppo tehdä.

Ne jäävät pienemmän porukan katsottavaksi myös siksi, että internet on täynnä omia yhteisöjä aiheelle kuin aiheelle. Youtubessa on yhteisö jotakuinkin mille kuviteltavissa olevalle asialle tahansa: vuonna 2021 Youtubessa katsottiin yli 10 miljardia kertaa lentokonespottausvideoita.

Aikaisemmin internetkulttuurille olivat tyypillisiä yhteiset, laajalle levinneet ”viraalitrendit”, kuten esimerkiksi korealaisen artistin Psyn musiikkivideo Gangnam Style. Kymmenen vuotta sitten julkaistu musiikkivideo levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi internetilmiöksi. Variety-lehden mukaan vain kuusi kuukautta videon julkaisusta se saavutti ensimmäisenä videona koskaan miljardi katsojaa Youtubessa. Video juhlisti kymmenenvuotissyntymäpäiväänsä tänä vuonna 17. heinäkuuta.

Muita vastaavia, joskaan ei yhtä katsottuja videoita olivat aikanaan esimerkiksi vuonna 2010 julkaistu Charlie bit my finger.

Youtuben teettämän selvityksen mukaan yli 80 prosenttia 18–24-vuotiaista on käyttänyt palvelua niin rentoutuakseen kuin nostalgiakokemusten vuoksi. Rentoutumistarkoitukseen nuoret käyttävät esimerkiksi niin kutsuttuja ASMR-videoita. Se tarkoittaa autonomista rauhoittavaa aistielämystä. Videoiden tekijät usein kuiskuttelevat, naputtelevat kynsillään mikrofonia tai rypistelevät esimerkiksi muovia.

Lisäksi himpun vajaa 70 prosenttia 18–24 vuotiaista sanoo palaavansa lohduttavien tekijöiden tai sisältöjen pariin. 90 prosenttia vastaajista sanoi käyttäneensä Youtubea eskapismiin, tunteeseen siitä, että on jossain muualla.