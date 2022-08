Fucking with Nobody sai ensi-iltansa arvostetuilla Venetsian elokuvafestivaaleilla.

Draamakomedia

Fucking with Nobody ★★★★

Suomi 2020

Yle Teema & Fem 21.10 ja Yle Areena. (K16)

Komediassa Fucking with Nobody on ainakin kolme eri kerronnan tasoa. On se, jossa tehdään elokuvaa ystäväpiiristä. On tuon elokuvan sisäisen elokuvan taso, jossa ystäväpiiri keksii yhteisen projektin. Ja on kyseinen yhteinen projekti, jossa kaksi ystäväpiirin jäsentä tekeytyy somessa rakastavaisiksi.

Kolmea tasoa yhdistää Hannaleena Hauru, joka näyttelee joka tasolla elokuvaohjaaja Hannaa. Koska hän on myös ohjannut Fucking with Nobodyn, katsoja voi täydentää kokonaisuuteen neljännen tason – sen, missä Hauru vetelee naruja.

Paperilla sekavalta kuulostava teos kulkee ruudulla sujuvasti. Yhdessä kohtauksessa Hanna-hahmo tosin kysyy itsekin: ”Mitä tasoa tätä leffaa tää on?”

Pääpainon saa elokuva elokuvassa. Kaverijoukkio (Hauru, Samuel Kujala, Sara Melleri, Lasse Poser, Hanna-Kaisa Tiainen ja Pietu Wikström) kokoontuu viettämään iltaa. Tiedostava taiteilijaporukka pelleilee ja lavastaa romanttisia somekuvia. Kun he julkaisevat piloillaan yhden imelällä kuvatekstillä varustetun kuvan Hannasta ja Ekusta (Samuel Kujala), se saa yllättävää suosiota.

Tästä alkaa ihmissuhdelavastus. Hanna ja Ekku kiehnäävät lakanoissa, näyttäytyvät elokuvajuhlien pirskeissä ja kokeilevat kasvonaamioita – tämä kaikki someyleisölle. Projektin on tarkoitus olla karnevalistinen vedätys, joka paljastaa heteroromantiikan askelmerkit, mutta vastaanotto on vilpittömän ihastunutta. Rakkaus riisuu yleisöltä ironiantajun.

Satiiri ja aitous alkavat sekoittua myös hahmojen omassa elämässä. Polyamorisessa suhteessa oleva näyttelijä Ekku heittäytyy heteromonogamiaan, ja feministisenä vallan käsittelynä alkanut projekti tuottaakin Finlaysonille kuvattuja mainospätkiä.

Samalla tasot valuvat tarkoituksellisesti toistensa päälle. Näyttelijätyön luontevuus saa katsojan välillä imeytymään henkilödraamaan mukaan, mutta kerronta muljahtaa uuteen asentoon aina ennen kuin meno käy sokeriseksi. Välillä taivaalta sataa myös eritteitä, kirjaimellisesti.

Hannaleena Hauru on aiemmissakin elokuvissaan käsitellyt raikkaasti rakkauden ideaalia. Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (2017) ja Metatitanic (2018) ovat yhtä lailla kriittisellä naurulla varustettuja teoksia, joissa rakkaudennälkä ja romanssiodotusten nälvintä kulkevat käsikynkkää.

Haurun yhdessä Lasse Poserin kanssa käsikirjoittama Fucking with Nobody jatkaa etenkin jälkimmäisen, lyhytelokuva Metatitanicin kerronnallisia kokeiluja. Arvostetuilla Venetsian elokuvafestivaaleilla ensi-iltansa saaneen elokuvan nauru on tosin kylmempää ja ulottuu pidemmälle, aina Haurun omaan tekijyyteen asti.