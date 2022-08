Pelle Romantiquen runot eivät ole kovin hyviä, mutta heräävät henkiin taiten rakennetuissa graafisissa ja auditiivisissa ympäristöissä.

Runot / Musiikki

Pelle Romantique: Konerunoja. Kuvitus Lotta Nevanperä. Enostone. Ei sivunumeroita.

Pelle & The Romantiks: Konerunoja. Musiikkialbumi. Helmi-levyt.

Runokirja on tämän maailman paikoista se, jossa sanat ovat harkituimmillaan. Tai niin on syytä olettaa.

Mutta välillä ajatus myös tylsistyttää: mustia kirjaimia väljästi aseteltuina valkoiselle paperille, kannessa nimi, joka jo kirjailijavauvan syntymätodistukseen painettiin. Temppu on tehty niin monesti, että sen tuoreutta voi olla hankala pitää yllä.

Miksei runokirja voisi yhtä hyvin olla taidegrafiikkaa, kokeilevaa kirjallisuudentutkimusta, museonäyttely tai jazzlevy? Tai taipuisa, huippumuusikoista koottu yhtye, joka esiintyy niin salongeissa kuin rokkiluolissakin?

Ajatus lienee käynyt filosofian tohtori Toni Lahtisen mielessä, kun hän kehitti aliaksensa Pelle Romantiquen, jonka uusin kirja laajenee harvinaisen luontevasti eri alustoille.

Kirjan runot itsessään eivät ole niin erityisiä, että niitä jaksaisi pelkiltään lukea, mutta olisi virhe tämän perusteella tulkita projekti pinnalliseksi hattaraksi. Joskus tarvitaan paljon krumeluuria ympärille, että runous koskettaa sisintä. Tai pääsee Yleisradion Tanssiva karhu -palkinnon ehdokkaaksi, kuten tuore Konerunoja-teos.

Ehkä kyseessä siis on pikemminkin konsepti kuin kirja.

Yhtä lailla kuin Lahtisen hengentuote, se on kuvittaja Lotta Nevanperän mestarinäyte. Kuvittaja on käynyt Päivälehden museon Painokellarissa hyödyntämässä puu- ja metallikirjasimia, paperia ja painokoneita. Samassa paikassa on esillä prosessia esittelevä pieni näyttely.

Runot koostuvat pitkälti lainauksista Elina Vaaran tai Olavi Paavolaisen tulenkantajilta tai viime vuosisadan alun avantgardisteilta kuten Fritz Langilta tai F. T. Marinettilta. Marinettin tai Guillaume Apollinairen kuvarunot ovat myös graafisesti ilmeisiä esikuvia, joiden julkean huudon Nevanperän kuvitus saa ihmeen kaupalla tuntumaan paitsi retrolta myös tuoreelta ja relevantilta.

Lahtinen on epäilemättä saanut hyödyntää tutkijantaitojaan aineistoa kasatessaan. Runot tutkivat mennyttä viattomuutta ja pintaa vanhentuneiden puheenparsien ja kiusallisten kielikuvien kautta.

Tyylilaji on retrofuturismi, jossa koetun dystopian keskeltä tarkoituksella palataan aikaan, jolloin tulevaisuus tuntui olevan täynnä mahdollisuuksia.

Hyödynnettyihin mahdollisuuksiin kuuluu myös myötähäpeän ja kolonialismin taakan herättäminen nykylukijoissa: ”ja pienten pakaroidesi kokospähkinät, / oi, makea lemu kakaon.” Runot tutkivat mennyttä kieltä paitsi kauneudessaan, myös kaikessa kauheudessaan ja kiusallisuudessaan.

Hauska piirre menneisyyden kielenkäytössä on, miten juuri uusinta uutta ja ihmeellistä tulevaisuutta kuvaavat sanat vanhentuvat nopeiten: ”Mutta darling, oi darling, ei mitkään korusähkeet ja sensatsiouutiset muuta sitä, miten elävänä sinut näen appelsiinin lihassa, kuorissa.”

Eniten merkityksiä teoksesta saanee irti pohtiessaan, mitä sadan vuoden takaista koneromantiikkaa, dadaa ja surrealismia henkiin herättelevä teos haluaa sanoa meidän ajassamme.

Yksi mahdollisuus: herättää kangastuksen viattomasta ja epätodellisesta leikin ja tuhlailun ajasta, joka tiedostamattaan aloitti ihmiskunnan kiihdytyksen luonnontuhon partaalle. Kaikesta uuden kiihkosta huolimatta kokemus tyhjän päällä sutimisesta vaivaa kirjan puhujia kuin Maantiekiitäjä-piirretyn Kelju K. Kojoottia. Kuvituksen varjokuvat tuntuvat sisältä ontoilta kuin René Magritten maalaukset.

Kirjallisuudentutkijana Lahtinen on kunnostautunut ekokriittisen ajattelun tuomisessa Suomeen, joten voi olla, että oma tulkintani nojaa liikaa hänen siviiliminäänsä. Pohjimmiltaan konsepti lienee elettäväksi ja makusteltavaksi tarkoitettu, ja kukin kävelee elämyksestä ulos omanlaisensa tulkinnan kanssa.

Sukunimeään vaihteleva Pelle on jo aiemmin julkaissut lukuisia kirjallisia äänilevyjä, mutta uusin, Pelle & The Romantiks -yhtyeen nimiin merkitty Konerunoja-tulkinta on niistä huolellisimmin tehty ja paras.

Levyllä soittaa tunnettuja muusikoita kiipparisti Risto Yli-Härsilästä basisti Ville Herralaan, ja Lahtisen baritonilausunnan kanssa vuorottelee Kielo Kärkkäisen elähdyttävä laulu, joka henkii vuoroin iloista 20- ja punaista 70-lukua.

Swing-jazzista Luigi Russolinin hälymusiikkiin ja kirjoituskoneiden sekä painovasaroiden tahdittamasta konkreettisesta musiikista havaijilaisiin tunnelmiin kuljettava kokonaisuus kannattaa kuunnella kirjan ensimmäisen ja toisen lukukerran välissä.

Lausuja Lahtinen on levylläkin yhtyeen heikoin lenkki, joka ei selviä vierasperäisten sanojen ääntämisestä aivan moitteetta, mutta hyvän konseptin kehittänyt hahmo on aina radiotilansa ansainnut.

