Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt esittävät näytteleviä ystävyksiä 1960-luvun lopun elokuvamaailmaa kuvaavassa elokuvassa.

Draama

Once Upon a Time… In Hollywood ★★★★

USA 2019

Nelonen klo 21.00 (K16)

Quentin Tarantino on filmihullu, joka rakastaa elokuvaa fanitettavana populaarikulttuurina.

Elokuvassaan Once Upon a Time in Hollywood hän möyhii Hollywoodin unelmatehtaan henkilöitä ja historiaa, totta ja kuviteltua. Tarantino viljelee loputtomasti kulttuurillisia viitteitä ja referoi elokuvia niiden ihailijana.

Once Upon a Time in Hollywood sijoittuu vuoteen 1969, jolloin Hollywoodin studioiden kulta-aika saapui tiensä päähän. Kulttuurisen vallankumouksen kruunasi prätkäreissua kuvannut suurmenestys Easy Rider.

Vietnamin sota ja sitä vastustavat mielenosoitukset kiihtyivät. Ihminen astui Kuuhun, sadat tuhannet suuntasivat Woodstockin festivaaleille ja hippitytöt myivät huumeita kadunkulmissa.

Amerikkalaistähti Sharon Tatea esittävä australialainen Margot Robbie on paitsi palkittu näyttelijä myös elokuvatuottaja.

Poliittisten salamurhien ketju sai jatkokseen lahkolaiskommuunista kummunneen verilöylyn, kun Charles Mansonin ”perheen” jäsenet elokuussa 1969 hyökkäsivät tiettyyn huvilaan hienostokaupunginosa Bel Airissa ja puukottivat raa’asti muun muassa ohjaaja Roman Polanskin vaimon, näyttelijä Sharon Taten, joka oli viimeisillään raskaana.

Tate ja Polanski kuuluvat hekin Tarantinon elokuvan henkilögalleriaan, mutta tarinan pääosassa on ajankuva, sekä taiteilijaparin kuvitteellinen naapuri.

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) on lännensarjan entinen tähti, jolle ehdotetaan näyttelemistä italialaisessa spagettilänkkärissä. Cliff Booth (Brad Pitt) on Daltonin ystävä ja sijaisnäyttelijä, sotaveteraani, jonka huhutaan selvinneen vaimonsa tappamisesta.

Tarantinolle tyypillinen räjähtävä väkivalta syntyy usein suunnitelmallisuuden ja sattumanvaraisuuden yhteentörmäyksestä. Niin myös nyt, ja jälki on veristä.

Kevyemmän kohtaamisen kokee pröystäilevä taisteluroolien näyttelijä Bruce Lee. Kohtauksen motivaatiota joutuu aprikoimaan. Se kuitenkin tiedetään, että vuorosanansa kämmineen Daltonin raivoaminen itselleen on mukana siksi, että DiCaprion improvisointi miellytti Tarantinoa, joka mieluusti pysyttelee tarkasti kirjoittamassaan tekstissä.

Tuossa työssään Tarantino sekoittaa kaleidoskooppimaiseen kollaasiinsa paitsi tosia ja kuviteltuja henkilöitä ja tapahtumia, myös erilaisia kerronnan tyylejä ja tekniikoita. Alati elokuvaa elokuvaan upottava kirjoittajaohjaaja intoutuu pidäkkeettömän pitkiin kohtauksiin hahmottaessaan fiktiivisiä tuotantoja.

Koko ajan Tarantino tarinoi rinnakkaisilla tasoilla. Hollywoodin vaihtoehtoinen historiankirjoitus esittää armoitetun tarinaniskijän yksinkertaisen kysymyksen: entä jos?