Kun Tamperetta lähestyy eteläsuunnasta moottoritietä, heti Vaasaan ja Jyväskylään johtavien valtateiden liittymän jälkeen avautuu futuristinen näky.

Yli viiden kilometrin päässä nököttävä, 54 metrin korkeuteen kohoava Nokia-areena erottuu horisontista kuin tieteiselokuvan muukalaisten avaruusalus.

Tampereen uusi käyntikortti hohtaa kauas.

Yhdysvaltalaisen arkkitehti Daniel Libeskindin suunnittelema monitoimiareena avattiin vuoden 2021 joulukuussa. Se jakaa mielipiteet – mikäpä uusi ei jakaisi –, mutta ainakaan anteeksipyytelevästä olemuksesta pytinkiä ei voi syyttää. Areenan tulikoe, jääkiekon MM-kisat viime toukokuussa, saatiin sekin hoidettua kunnialla.

Nokia-areena on kuitenkin vain yksi kaupungin uusista maamerkeistä.

Toinen Tampereen tuore katseenvangitsija on elokuussa 2021 käyttöön otettu raitiotie. Linja 1 kulkee Sorin aukiolta Kaupin kampukselle ja linja 3 Pyynikintorilta Hervantajärvelle.

Vaikka Tampereen vanhempi poliitikkopolvi vastusti aikoinaan ratikkaa ja työmaat puurouttivat kaupunkia vuosikausiksi, uusi joukkoliikenneväline on otettu hyvin vastaan. Vuoden aikana sillä on tehty kymmenen miljoonaa matkaa.

Raitiotien toisen vaiheen rakennustyöt on jo aloitettu, ja jos kaikki sujuu hyvin, kahden vuoden kuluttua ykkösellä matkustetaan Lentävänniemeen ja myöhemmin Eppu Normaalin syntysijoille Ylöjärvelle. Paperilla rataverkkoa on kaavailtu laajennettavaksi miltei jokaiseen ilmansuuntaan.

Jos satunnaisen matkailijan edellisestä Tampereen-vierailusta on kulunut aikaa, kannattaa varautua yllätykseen. Tampere on muuttunut melkoisesti niistä ajoista, kun Juice Leskinen piti hoviaan Aulabaarissa ja mielekkäintä vapaa-ajan tekemistä oli Hämeenkadun sahaaminen edestakaisin.

Nokia-areenan ja raitiovaunun lisäksi Tampereen viime vuosina viimeisteltyjä tai aloitettuja rakennushankkeita ovat muun muassa Ranta-Tampellan asuinalue, Särkänniemen tapahtumaranta sekä Ratinan kauppakeskus ja asuinalue.

Lähivuosina kaupungin keskusta laajenee etelässä Pyhäjärven rantaan Viinikanlahteen, josta poistuvan jätevedenpuhdistamon paikalle rakennetaan asuntoja 3 000–4 000 ihmiselle.

Tätä vielä mittavampi hanke on Hiedanrannan uusi kaupunginosa. Näsijärven rantaan toteutettavan uuden kaupunginosan julkinen liikenne toteutetaan raitiotiellä ja asuntoja rakennetaan 20 000-25 000 ihmiselle. Raitiotie kulkee Näsisaareksi nimetyn, kaupunginosaan kuuluvan tekosaaren kautta. Saaren täyttötyöt ovat täydessä vauhdissa.

Arkkitehti Jaakko Tähtisen suunnittelema Tampereen jäähalli eli Hakametsän jäähalli rakennettiin vuoden 1965 jääkiekon MM-kilpailuja varten. Kuva vuodelta 1967.

Lisää on putkessa: junaradan päälle ja viereen on luvassa tornitaloja, Särkänniemeä ja sen ympäristöä kehitetään laajemmaksi elämysalueeksi, Hakametsän jäähallin seutu uudistuu perusteellisesti sekä Amurin, Tammelan ja Tullin kaupunginosia tiivistetään.

Lisäksi Tampereen taidemuseo saa uuden päärakennuksen ja vanha päärakennus peruskorjataan, ja Sara Hildénin taidemuseo siirtyy Särkänniemestä Finlaysonin alueelle uuteen rakennukseen.

Iso osa suunnitelmista on vasta paperilla, mutta valmistuneista kohteista kiitosta on kerännyt erityisesti kaupunki- ja luontoympäristöä yhdistävä Ranta-Tampella, jonka julkiset ulkotilat palkittiin helmikuussa vuoden 2021 ympäristörakenteena. Palkintoperusteiden mukaan alue on ”poikkeuksellinen kohde, joka edustaa korkealuokkaista suomalaista ympäristörakentamista parhaimmillaan”.

Rakennusbuumi ei tuotakaan vain massiivisia kivitaloja. Uudet asemakaavat ovat mahdollistaneet rantojen vapauttamisen ihmisten käyttöön. Esimerkiksi nykyisin on mahdollista kävellä uusia rantareittejä pitkin aina Lapinniemestä Ratinaan ja sieltä Hatanpään arboretumille saakka.

Kaupungin siluetti on muuttunut lyhyessä ajassa yhtä radikaalisti viimeksi kun puu-Tamperetta hävitettiin ja lähiöitä rakennettiin 1960-luvulla.

168-metrisen Näsinneulan avajaiset olivat huhtikuussa 1971. Kesäkuun 28. päivänä 1970 otetussa kuvassa se oli vielä kesken.

Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki on Suomen historian ensimmäinen teollisuuskaupunki.

Varhaisimmat merkit Tammerkosken seudun pysyvästä asutuksesta ovat 600-luvulta. Vuonna 1779 perustettu kaupunki alkoi kasvaa 1800-luvun puolivälissä, kun vesivoimaa alettiin toden teolla hyödyntää. Puuvillatehtaan rinnalle syntyi niin konepajaa, paperitehdasta kuin verkatehdasta. Väkiluku kasvoi vuosina 1870–1900 7 000:sta 36 000:een ja maan ensimmäinen sähkövalo sytytettiin Finlaysonin kutomossa vuonna 1882.

Sittemmin teollisuus on karannut kaupungin keskustasta. Vain Takon paperitehdas on enää jäljellä Tammerkosken alajuoksulla. Alueen pitkä teollisuushistoria näkyy silti uuden rakennuskannan estetiikassa, kuten Ratinan ostoskeskuksen punatiilisessä ulkoverhoilussa.

Nykyisin Tampereen talouselämän painopiste on siirtynyt teollisuudesta palveluihin, kuten joka puolella Suomea. Teollisuuden osuus paikkakunnan työpaikoista on silti vielä 29 prosenttia.

Nykyisin asukkaita on lähes 250 000, ja vuonna 2035 väkimäärän on arvioitu saavuttavan 300 000:n rajapyykin. Teollisuutta palveleva ICT-sektori ja palvelualat houkuttelevat. Konsultointiyhtiö T-Median tutkimuksissa Tampere on valittu kahtena edellisenä vuotena Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi.

Tampereen kasvu on ollut tasaista, mutta mikä sitten käynnisti nykyisen huiman rakennusbuumin?

Rantatunnelin rakennuspäätös vuonna 2013, uskoo Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen hankejohtaja Tero Tenhunen.

Tampereen rantatunnelin sisäänajoaukko.

”Kun rantaväylä valmistui 1980-luvun alussa, huomattiin lähes heti, että tie on keskustan kehittämisen lukko ja sen siirtämistä tunneliin alettiin suunnitella. Rantatunnelin toteutuminen synnytti ketsuppipulloilmiön: syntyi hyvien hankkeiden positiivinen kierre. Päättäjät löysivät yhteisen sävelen ja yhteisymmärryksen keskustan ja koko kaupungin kehittämisestä.”

Näsijärven rantaa mukaileva 2,3 kilometrin mittainen maantietunneli otettiin käyttöön vuonna 2016. Melu- ja pölyhaittojen vähentämisen ja turvallisuuden parantamisen lisäksi tunneli vapautti tilaa keskustan laajentamiselle kohti Näsijärveä. Tuloksena on ollut muun muassa Ranta-Tampellan asuinalue ja hanke Särkänniemen alueen integroimisesta likemmäksi keskustaa.

Tampereella on toki ennenkin ajateltu isosti.

Tammerkosken teollisuusmiljöön syntymisen lisäksi toinen suuri käännekohta kaupunkikuvan kehityksessä ajoittuu 1960-luvulle. Sen takana oli vuosina 1957–1969 kaupunginjohtajana toiminut Erkki Napoleon Lindfors (sd), joka puski monia visionäärisiä suunnitelmia läpi yhdessä kokoomuslaisen Lauri Santamäen kanssa. Modernia Tamperetta voikin pitää sodanjälkeisen asevelipolitiikan hedelmänä.

Kaupunginjohtaja Erkki Napoleon Lindfors ohjaa Tampere-laivaa talvella 1965.

Lindforsin kaudella kaupunkiin valmistui keskussairaala, jäähalli ja yliopisto. Hän ehti myös ideoida Valoviikot ja Näsinneulan sekä osallistua Hervannan lähiön suunnitteluun.

Monet Lindforsin aikakauden rakennushankkeista eivät välttämättä ole tämän päivän näkökulmasta niitä esteettisimpiä helmiä, mutta rohkeuden puutteesta päättäjiä ei todellakaan voi moittia.

Tampereen nykyrakentamisella on siis juuret ja esikuvat, mutta Tenhusen mukaan myös kaupungin mentaliteetilla ja sen asukkailla on tärkeä rooli.

”Tampere on maantieteellinen risteyskohta ja sulatusuuni: täällä on teollisuutta, korkeakouluopiskelijoita, laaja kulttuurikenttä ja Nokian jäljiltä startup-yrityksiä. Ihmisiä tulee tänne töihin ja lähtee muualle. Tänne ei pääse muodostumaan sisäänpäinkääntynyttä klaaniajattelua. Vaikka asioista kinataan ja väännetään, asioita uskalletaan tehdä.”