Val Kilmer on kuvannut läpi elämänsä, ja siksi vaikeasta tähdestä kertova dokumentti Val on poikkeuksellinen, toimittaja Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Top Gun: Maverick on kammottava elokuva, ei pelkästään puuduttavan asemainostamisen tai Tom Cruisen hätääntyneen pakkohymyilyn, vaan myös Val Kilmerin uran jäykimmän suorituksen takia. Hän lähinnä tuijottaa lannistuneena Icemanina.

Kilmer kuitenkin on ollut Hollywoodin yllättäjä, ei ahne vanhan lämmittelijä. Näyttelijällä on ollut pakkomielle, joka on saattanut hänet ongelmiin, mutta mahdollistaa Ting Poon ja Leo Scottin poikkeuksellisen dokumentin. Kilmer on tallentanut elämäänsä erilaisilla kameroilla lapsuudesta saakka. Niiden pohjalta rakennettu dokumentti Val (2021) on surumielinen, koska Kilmer on menettänyt äänensä syöpähoidoissa. Top Gunissa ääni on rakennettu tekoälyllä, Val-dokumentissa isäänsä puhuu poika Jack Kilmer.

Taiteilijamuistelu toimii, koska Kilmeriä ei haittaa näyttää itseään surkimuksena, jonka on rahasta nimikirjoitettava fanitapaamisissa nuoruuden kuvia. Parempi sekin kuin näytellä kuurouttavaan pukuun kahlittua Batmania, jona jatkamisesta Kilmer kieltäytyi vuoden 1995 Batman Foreverin jälkeen. Kilmer kertoo, että moni ehkä haluaa olla Batman, mutta se ei tarkoita, että he haluaisivat näytellä Batmania.

Dokumentti ei piilota Kilmerin mainetta hankalana näyttelijänä. Hän on mieluummin luova kuin menestynyt: ainakin niin on helppo sanoa, kun tähteys on himmennyt. Taiteilijuutensa hän todistaa kotivideosekoiluilla, joissa hän pukee bat-puvun päälle vielä kerran.

Val, vuokrattavissa videopalveluista

Frederik Cilius Jørgensen ja Emma Sehested Høeg esittävät mainetta haluavia klarinetisteja sarjassa Orkesteri.

Tanskalaiset mokaavat

Tv-komedia ei elä kultakautta, koska kannustaminen ja saarnaaminen nitistävät hauskuuden. Pohjoismaissa parhaat vitsit ovat perinteisesti tulleet Tanskasta, jossa töksäyttäminen on ylpeyden aihe. Orkesterissa on otettu vaikutteita maan parhaan komediasarjan Klovnin tavasta kuvata mokaamista.

Päähenkilöinä on kaksi sopivan eri tavalla hankalaa ystävystä. Ylilahjakas mutta ääliö klarinetisti Bo ja toivottoman kiltti apulaisintendentti Jeppe yrittävät parantaa Kööpenhaminan sinfoniaorkesterin tasoa. Bo on valmis huumaamaan kollegansa ja Jeppe seksiin kapellimestarin kanssa, että kävijät kuulisivat kauneinta musiikkia. Frederik Cilius Jørgensenin esittämä Bo on upean ymmärtämätön ihmisten ajattelusta ja siksi kuin peili kulttuurialan kipupisteisiin.

Orkesteri, Yle Areena

Rauhan odottelija

Markus Leikola kirjoittaa Ukrainan sodasta, mutta etsii jatkuvasti näkymiä häämöttävään rauhaan. Tietokirjailija ja -viisas aloitti someraportoinnin sodan kolmantena päivänä 26. helmikuuta ja on onnistunut erityisesti historiallisten kytkösten kansantajuistamisessa.

Sodan ja rauhan kronikka etenee sotaa päivä päivältä, mutta alkuperäisten Facebook-postausten uutismaisuutta on karsittu pois. Parhaimmillaan Leikola on, kun hän taustoittaa esimerkiksi huumoria sotapropagandassa tai luottamuksen merkitystä ulkopolitiikassa.

Välillä Leikola yltyy suureellisuuksiin kuin tietokirjaa olisi kirjoitettu rauhankyyhkyn laakerinoksa suussa. Useimmiten päätelmien lopputulos on kronikoitsijalle järkevän varovainen: tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

Markus Leikola: Sodan ja rauhan kronikka, Aula & Co