Viime viikonloppuna Kansallisbaletin ohjelmistoon palasi vuoden 2019 syksyltä ruotsalaisen Pär Isbergin Peppi Pitkätossu -baletti.

Tanssija Suvi Honkanen kirjoitti kesäkuussa baletista Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen. Siinä kritisoitiin kohtausta, jossa Peppi Pitkätossu vierailee Uudessa-Seelannissa:

” - - tanssijat on puettu keltaisiin kokopukuihin, lantiolla istuviin lehtihameisiin ja erinäisiin kasvomaalauksiin. Liikekielessä oli maorikulttuurin haka-tanssista lainattuja, ylimalkaisesti toteutettuja ilmeitä ja eleitä.”

Nyt teosta on kuitenkin muutettu, kertoo Kansallisbaletin johtaja Javier Torres. Tanssijoilta on poistettu maorikulttuuriin viittaavat tatuointikuviot sekä ihonväriä muuttaneet maskeeraukset. Lisäksi teoksesta muutettiin valoja, jotka saivat tanssijoiden ihot näyttämään keltaisilta.

Torresin mukaan kohtauksesta alettiin keskustella talon sisällä jo ennen kuin kritiikkiä alkoi tulla julkisuuteen. He ottivat yhteyttä alkuperäisen teoksen koreografiin Pär Isbergiin, joka antoi siunauksensa teoksen muokkaamiselle.

”Sellaisena kuin tämä kohtaus alun perin esitettiin, saattoi saada sen kuvan, että se tekee pilaa toisesta kulttuurista tai yrittää omia sitä. Sellaista vaikutelmaa ei koskaan saa tulla, vaikka kyse olisi tässä tapauksessa sadusta”, Torres sanoo.

Myös maorien perinteiseen haka-tanssiin viittaavaa koreografiaa on muutettu, Torres sanoo.

”Ajat ja näkökulmat muuttuvat, ja se on vain hienoa. Meidän täytyy olla siitä tietoisia.”

Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -kirjoihin perustuva balettiteos on kantaesitetty Ruotsissa vuonna 2005. Seitsemässätoista vuodessa keskustelu rasistisista stereotypioista myös klassisten esitystaiteiden osalta on edennyt.

Ruotsissa alkuperäistä koreografiaa muutettiin ensimmäisen kerran joitain vuosia sitten, ja apulaiskoreografiksi otettiin mukaan havaijilaisbrittiläinen Karl Dyall, joka toi teokseen mukaan elementtejä katutanssista ja capoeirasta.

Taideyliopiston yliopistonlehtori ja Turun yliopiston tanssihistorian dosentti Hanna Järvinen näki vuoden 2019 version Peppi Pitkätossu -baletista, jota hän piti hyvin ongelmallisena.

Maskeerauksella luodun ”brownfacen” ja maoreille pyhien tatuointien käytön lisäksi perinteistä haka-tanssia oli sovitettu länsimaisen baletin liikekieleen, Järvinen kuvailee.

”Se, että polynesialaisia tansseja yritetään baletillistaa, viittaa suoraan 1800-luvun ajatusmaailmaan, jossa ajateltiin, että valkoisilla on oikeus ottaa elementtejä vieraista kulttuureista ja siirtää niitä täysin erilaisiin konteksteihin lupaa kysymättä.”

Järvisestä on myös ongelmallista, että baletissa oli jätetty pois Lindgrenin teoksista tuttu epäluotettavan kertojan näkökulma, ja Peppi Pitkätossun tarinat toisista kulttuureista esitetään ikään kuin sellaisinaan ”tosina”.

Koska kyseessä on suhteellisen tuore tanssiteos, Järvinen pitää omituisena, että siihen oli edes otettu mukaan tällaisia vanhemmalle balettitaiteelle tyypillisiä konventioita.

Romantiikan ajan klassisessa esitystaiteessa, oopperassa ja baletissa kukoistivat imperialistiset ja kolonialistiset piirteet ja etenkin orientin eli idän eksotisointi. Näissä kuvauksissa oli tapana korostaa valkoisten ylivaltaa suhteessa muihin, usein kolonisoituihin siirtomaakansoihin.

Kuuluisa esimerkki oopperan puolelta on esimerkiksi Giacomo Puccinin Madama Butterfly, jossa amerikkalainen luutnantti ottaa itselleen puolileikillään japanilaisen satamavaimon, jonka hän lopulta hylkää traagisin seurauksin.

Madama Butterfly on tunnettu esimerkki aikansa orientalismista. Kansallisoopperan Madama Butterfly -ooppera vuonna 2018.

Ongelmallisina pidettyjä stereotyyppejä on jo Jean-Philippe Rameaun Galanteissa intiaaneissa (Les Indes galantes) tai Mozartin Taikahuilussa, jossa nähdään negatiivisessa valossa esitetty turkkilaishahmo, Monostatos, mutta romantiikan oopperassa vieraiden kulttuurien kielteinen kuvaaminen korostuu.

”Ooppera on perinteisesti kolonialistinen ja rasistinen taidemuoto. Hirveää kyllä sanoa näin”, akatemiatutkija ja musiikkitieteen dosentti, Liisamaija Hautsalo Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta kuvailee. Hautsalo toimii myös Helsingin Sanomien oopperakriitikkona.

Teokset ovat monella tapaa aikansa tuotteita, sillä samalla kun Euroopassa valitsi muun muassa brittiläisen imperiumin harjoittama orientalismi ja Egyptin valloituksesta alkunsa saanut arkeologinen innostus, oopperoiden eksotisoiduilla kuvastoilla tai sävellyksillä oli harvoin mitään tekemistä todellisuuden ja alkuperäisten musiikkikulttuurien kanssa.

”Säveltäessään Carmenia säveltäjä Georges Bizet ei ollut koskaan käynyt Espanjassa, ja Turandotin kiinalaismelodiat Puccini kuuli tuttavansa kiinalaisesta soittorasiasta”, Hautsalo kuvailee.

Vastaavasti baletin puolelta esimerkiksi Pähkinänsärkijässä on hyödynnetty tietynlaista eksotisoivaa kuvastoa, kellertävää maskia, kajalilla muutettuja silmiä ja musiikkia, joilla viitataan kiinalaiseen kulttuuriin.

Baletin niin kutsutusta yellowface-ilmiöstä on käyty viime vuosina paljon keskustelua Yhdysvalloissa. Tanssija-aktivistit Phil Chan ja Georgina Pazcoguin perustivat Pledge to End Yellowface -sitoumuksen, jolla he yrittävät saada balettiohjaajat luopumaan yellowfacen ja muiden loukkaavien stereotypioiden käytöstä.

Tanssijoita Pähkinänsärkijä-baletissa Ateenassa joulukuussa 2018.

Suomessa tällainen keskustelu on vielä vähäistä, sanoo tanssintutkija Hanna Järvinen. Tanssijoiden maskeeraus toista etnisyyttä ilmentäväksi on silti vähentynyt sekä käytännön syistä että kansalaisoikeusliikkeen ja viime vuosina etenkin Black Lives Matter -liikkeen nousun myötä.

Mutta pelkkä maskista luopuminen ei poista ongelmaa, Järvinen sanoo.

”On kyse siitä, miten koreografia, kehollisuus, juoni ja musiikki rakentavat roolihahmoja tanssidraamassa. Nykyisin baletissa ei välttämättä maskeerata tanssijoita mustiksi, mutta pelkkä maskeerauksen muuttaminen ei vielä muuta teokseen rakennettua valta-asetelmaa, jossa toista ja vierasta esitetään stereotyyppisesti.”

Jos tarina perustuu rasistisille valta-asetelmille, ongelma ei ratkea roolitusta muuttamalla. Pahimmassa tapauksessa ei-valkoinen tanssija joutuu esittämään rodullistettua karikatyyria. Näin kävi Järvisen mukaan esimerkiksi English National Balletin 2009 versiossa Petruškasta, jossa maurihahmoa tanssi Shevelle Dynott.

Madama Butterfly Savonlinnan oopperajuhlilla vuonna 2018.

Baletin ja oopperan kohdalla vedotaan usein klassisen taiteen perinteeseen ja siihen, että teoksia halutaan säilyttää muuttumattomina vuosisadalta toiselle.

Liisamaija Hautsalo sanoo, että asiasta keskustellaan myös Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksessa. ”Että pitäisikö rasistisimpia teoksia lakata esittämästä kokonaan? Oma ajatukseni on, että oopperatalojen pitäisi kirjoittaa ohjelmakirjoihin kattavat käyttöohjeet, pohjustaa yleisölle sitä, mistä nämä rasistiset ja kolonialistiset elementit juontavat juurensa. Niillä on aina poliittinen ja historiallinen tausta.”

Hanna Järvinen haluaisi kyseenalaistaa sitä käsitystä, että baletti olisi säilynyt tähän päivään asti muuttumattomana. Ajatus siitä, että balettia pitäisi varjella alkuperäisenä taidemuotona syntyi suhteellisen myöhään, ensimmäisen maailmansodan jälkeen.

Suurin osa klassisena balettina tunnetuista teoksista syntyi 1800-luvulla, mutta niitä esitettiin jatkuvasti muunneltuina pitkästi 1900-luvulle. Se oli myös elinehto taidemuodolle. Esimerkiksi Venäjän keisariaikana koreografi Marius Petipa muutti jatkuvasti koreografioitaan siksi, että Mariinsky-teatterin esityksistä neljä viidestä oli ainoastaan kausikorttien haltijoille.

”Vanhojen teosten kohdalla ei tarvitse puhua mistään sensuurista, mutta niitä esitettäessä tulisi pohtia, minkälainen versio koreografiasta valitaan”, Järvinen sanoo.

Tähän päivää reagoivaa kontekstualisointia voi tehdä monin eri tavoin esimerkiksi sijoittamalla tarinan nykyhetkeen, hän lisää.

”Teoksista voisi kaivaa esiin sen, mikä tarinassa on ajankohtaista nyt, miksi niitä pitää esittää edelleen, ihan niin kuin oopperassa on jo tehty. Ei pitäisi jäädä jumiin sellaiseen ajatteluun, että mitään uutta ei saisi keksiä. Maailma muuttuu ja taiteen pitää muuttua sen mukana”, Järvinen sanoo.

Peppi Pitkätossun -baletin muuttamista hän pitää tästä hienona esimerkkinä:

”Näin baletti toimii parhaimmillaan: havaitaan ongelma ja siihen puututaan.”