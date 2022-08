Piia Leinon romaani kuvaa tulevaisuutta, jossa eletään luonnon ehdoilla.

Romaani

Piia Leino: Aarteidesi aikakirjat. S&S. 271 s.

Helsinkiläinen Piia Leino nousi lukevan yleisön tietoisuuteen kolmella dystopistisella romaanilla. Taivas (2018), Yliaika (2020) ja Lakipiste (2021) käsittelivät eri kulmista lähitulevaisuuden Suomen ankeita olosuhteita.

Nyt Leinolta on käynnistynyt kirjasarja, jonka teokset sijoittuvat huomattavasti utopistisempiin maisemiin. Mutta vaikka 2100-luvun maailmassa osataan vihdoin elää maapallon resurssien ehdoilla, ei näköpiirissä ole pelkkiä onnen pilvilinnoja.

Ihmisten välttämättömimmät tarpeet toki täytetään, mutta kaikki ylimääräinen on karsittu pois. Asuntojen koko on tarkasti säännöstelty ja yksityisautoilu, kertakäyttötuotteet sekä teollisesti valmistetut koriste-esineet ovat kiellettyjä. Jokaisen on tunnettava vastuunsa planeetan kantokyvystä ja tehtävä oma osansa yhteisen hyvän eteen.

Oula on nuori nainen, joka on eksyksissä ontolta tuntuvassa elämässään. Hän haaveilee tulevaisuudesta, jossa asuu paratiisimaisessa Pandora-yhteisössä. Siellä hän uskoo löytävänsä itsensä ja oman tarkoituksensa. Jotain, joka toisi elämään vihdoin muodon ja merkityksen.

Mainoskuvien hehkuttamaan Pandoraan ei kuitenkaan muuteta noin vain. Oula toki täyttää kriteerit iän, ulkonäön ja persoonallisuuden osalta, mutta varoja häneltä ei löydy edes Pandoran halvimpaan asuntoon. Niinpä Oula päättää ryhtyä louhijaksi.

Louhijat maksavat siitä, että he pääsevät sukeltamaan Kryoria-firman jäädyttämien ihmisten muistoihin. Kokemus on täysivaltainen, joten jokainen louhija näkee ja tuntee louhittavan yksilön elämän yksityiskohdat juuri sellaisena kuin tämä ne aikoinaan koki.

Ainoa isompi ongelma on, ettei louhija voi itse päättää, mihin muistoon syöksähtää, sillä otanta on aina sattumanvarainen.

Oula valitsee louhittavakseen meidän aikanamme eläneen miljonääri Raphael Elon. Syövästä kärsinyt mies antoi pakastaa itsensä siinä toivossa, että tulevaisuudessa sairaudelle löytyisi hoitokeino ja hänet voitaisiin herättää jälleen henkiin. Uutta alkua silmällä pitäen Elon uskotaan piilottaneen osan omaisuudestaan, ja juuri tämän tapahtuman muistoa Oula metsästää.

Miljonäärin aarteen avulla hänellä olisi vihdoin varaa muuttaa Pandoraan.

Romaanin alussa Oula ei kyseenalaista Kryoria-firman toimintaa. Vähitellen epäilys alkaa kuitenkin kaihertaa hänen mieltään. Voiko olla eettisesti ja moraalisesti oikein kokea toisen ihmisen muistoja ilman tämän lupaa?

Miksi Kryoria on päätynyt näin kyseenalaiseen ratkaisuun rahoittaakseen toimintaansa? Ja mikä takaa, ettei mielikoneen uumenissa muhi sittenkin tietoinen ihminen?

Merkittävää roolia kirjassa näyttelevät louhintaretket, joiden aikana Oula pääsee maistamaan nykypäivän elämänmenoa. Hän kauhistelee aikamme kerskakulutuskulttuuria, jossa vähät välitetään meriin kertyvistä muovijätteistä, planeetan resurssien liikakäytöstä tai luonnon ja eläinkunnan elintilan kaventumisesta.

Oulan ajan ihmisten on vaikea uskoa moiseen ahneuteen ja piittaamattomuuteen. Toisaalta välinpitämättömyys myös kiehtoo. Kun on tottunut niukkaan elämäntyyliin, vapaus tehdä mitä huvittaa tuntuu jopa houkuttelevalta.

”He olivat itseriittoisia ja typeriä eivätkä tiedostaneet yhtään, mitä tekivät toisilleen ja maailmalle. Siksi heillä oli niin saamarin hauskaa.”

Tarinan edetessä Oula uppoaa yhä syvemmälle Elon elämään, joka paljastuu huomattavasti monisyisemmäksi kuin alkuun vaikutti. Välähdykset miehen arjesta saavat Oulan suhtautumaan myös omaan elämäänsä aivan uudella tavalla.

Oulan henkilökohtaisen kasvutarinan ja kahden eri aikakauden yhteiskuntakuvauksen lisäksi Leino on upottanut romaaniinsa useita muitakin pohdinnan arvoista elementtiä. Nämä spekulaatiot käsittelevät muun muassa kehollisuutta, vanhemmuutta, minuuden illuusiota, muistojen subjektiivisuutta sekä ihmisiä valvovia teknisiä järjestelmiä.

Aarteidesi aikakirjat on monitasoinen romaani, joka herättää ajatuksia ja pistää mielen hyrräämään. Sen teemat osuvat täydellisesti tämän päivän todellisuuteen, jossa elämäntapamme kestämättömyyttä korostavat niin resurssipula, energiariippuvuus, luontokato, eläinten sukupuuttoaallot kuin ilmastonmuutoksen lukuisat seurauksetkin.