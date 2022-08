Vuonna 2019 valmistunut Kill Chain on Cage-elokuvien väsyneimmästä päästä.

Kill Chain ★★

USA 2019

Näyttelijätähti Nicolas Cage on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran, johon kuuluu onnistumisia ja kunnon mahalaskuja.

Vuonna 2019 valmistunut Kill Chain on Cage-leffoista sieltä uusimmasta ja väsyneimmästä päästä. Ken Sanzelin ohjaamassa ja käsikirjoittamassa toimintaelokuvassa Cagen esittämä arvoituksellinen asesankari päivystää nuhjuisen hotellin respassa.

Pahaenteinen tunnelma tihenee, hotelliin ramppaa rosvoa toisensa jälkeen. Ennemmin tai myöhemmin homma rävähtää sekavaksi räiskinnäksi. Sanzel ei saa pintapuoliseen ohjaukseensa räjähtävyyttä saati jännitystä.

Eniten häiritsee kuitenkin se, että paukkeen ja hampaiden kiristelyn keskellä on vaikea saada kiinni, mistä kaikessa on oikeastaan kyse. On salajuonia, salamurhaajia, ihmissalakuljetusta, rikollisjärjestöä ja vaikka mitä.

Asiaa ei auta sekään, että lopussa naruja yritetään vedellä yhteen väkinäisellä juonen selittelyllä. Aivan kuin viimein olisi herätty siihen, että kai tässäkin elokuvassa olisi hyvä olla joku pointti.