Noora on yksi sarjan kolmesta naisesta, jolla on viisikymmentä päivää aikaa löytää se oikea.

Vieläkö joku menee naimisiin ilman tv-kameroita? Varmaankin, mutta yhä useammin homma hoidetaan tosi-tv:ssä. Ja mikäs siinä, romanttisen viihteen kuvasto vetoaa tunnetusti nopeatempoisissa ja kepeissä realityohjelmissa.

Uusimpiin tulokkaisiin häärealityjen joukossa lukeutuu Save the Date Suomi, jossa kolme naista etsii aviopuolisoa. Koukkuna on, että hääpäivä on lyöty lukkoon, vaikka siippa puuttuu. Katariinalla, Mimillä ja Nooralla on viisikymmentä päivää aikaa löytää se oikea.

Marssijärjestys on siis hieman eri kuin tutussa Ensitreffit alttarissa -sarjassa. Kummassa sitten mennään perä edellä puuhun, paha sanoa. Kova polte on joka tapauksessa päästä naimisiin.

Eroa tehdään myös siinä, miten Save the Datessa korostetaan päähenkilöiden vapautta valita. Ulkopuoliset karikanalat eivät päätä heidän puolestaan.

Vaikka hääkortin pöytään lyömisellä pyritään vastaavissa ohjelmissa aina jonkinlaiseen kohauttamiseen, Save the Datessa se osoittautuu osin bluffiksi: enemmän kyse on tavanomaisesta hääunelmoinnilla kuorrutetusta deittailurealitystä.

