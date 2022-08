Ali & Ava -arkidraaman vahvuutena ovat vähäeleinen tyyli ja oivat roolityöt.

Draama

Ali & Ava, ohjaus Clio Barnard. 94 min. K7. ★★★★

Brittiohjaaja ja käsikirjoittaja Clio Barnard on aiemmin tehnyt kaksi kotimaassaan kovasti kiiteltyä arkidraamaa, elokuvat The Selfish Giant (2013) ja Dark River (2017). Myös Ali & Ava on arkidraama, joka sijoittuu läntisen Yorkshiren Bradfordiin. Sen vahvuutena ovat voimakas paikallisväri, mukavasti vähäeleinen tyyli sekä oivat roolityöt.

Ali (Adeel Akhtar) on useita asuntoja omistava vuokraisäntä, jonka intohimona on musiikki. Ali on myös spontaani, eloisa ja avulias, enemmän ystävä kuin vuokraisäntä omille vuokralaisilleen. Alin elämän ainoa kipupiste on vaimo Runa (Ellora Torchia), joka keskenmenon jälkeen on vieraantunut miehestään ja alkanut seurustella toisen kanssa.

Ali haluaa kuitenkin tukea Runaa tämän opinnoissa, ja siksi molemmat asuvat yhä yhdessä. Alin naapurissa asuville sukulaisille erosta ei ole edes kerrottu.

Vuokralaisensa pikkutytön kautta Ali tapaa kouluavustaja Avan (Claire Rushbrook), lesken, jonka väkivaltainen rasistimies Paul on kuollut vuosi aiemmin. Kaksi yksinäistä tutustuu, löytää yhteisen pohjan musiikista ja alkaa vähitellen kiinnostua toisistaan. Kivenä polulla on Avan poika Callum (Shaun Thomas), jolle Ava ei ole rohjennut kertoa totuutta Paulista. Poika palvoo yhä isänsä muistoa eikä voi sietää Alia.

Barnard luo rosoisen ja todentuntuisen, mutta myös huumorintajuisen ja eloisan kuvan Bradfordin työläiskortteleista, ja sitä kautta hieman myös nyky-Britanniasta, joka on melkoinen kansojen sulatusuuni.

Tarina etenee omalla painollaan, pakottomasti ja liikoja dramatisoimatta. Kahden menneisyyden varjojen kanssa painivan ihmisen lähentymistä ja elämänpiiriä kuvataan vakuuttavasti ja kauniisti. Musiikilla ja Bradfordin näkymillä, monikulttuurisuudella ja vilinällä on suuri osuus elokuvassa.

Akhtar ja Rushbrook ovat tuttuja kasvoja lukemattomista tv-sarjoista, muun muassa Ylen ohjelmistoon kuuluvasta Sherwoodista, mutta useimmiten heidät on nähty sivurooleissa. Nyt kaksi hienoa näyttelijää pääsee omilleen ja luo keskenään hiukan ristiriitaisistakin hahmoista upeasti lihaa ja verta.

Vaikka Ali & Ava ei varsinainen feel good -elokuva olekaan, on se montaa sellaista aidompi ja lämpimämpi. Clio Barnardilla riittää ymmärrystä kuvaamilleen ihmisille ja miljöille sekä taitoa muuntaa niiden tarinoita hyvin humaaniksi kokonaisuudeksi. Syksy tulee, mutta tällaiset elokuvat lämmittävät.

Käsikirjoitus Clio Barnard, tuottaja Tracy O’Riordan, pääosissa Adel Akhtar, Claire Rushbrook, Shaun Thomas, Ellora Torchia, Mona Goodwin.