Line Hatlandin Nuoruus pelissä on dokumentti suureen jalkapallotapahtumaan osallistuvista nuorista.

Dokumentti

Nuoruus pelissä (Bortebane/Kids Cup), ohjaus Line Hatland. 90 min. S. ★★★★

Norjassa järjestetään vuosittain maailman suurin nuorten jalkapalloturnaus Norway Cup, johon osallistuu 30 000 nuorta ympäri maailman. Norjalaisen Line Hatlandin dokumentti seuraa viittä tapahtumaan osallistuvaa, eri kansallisuutta edustavaa nuorta.

He ovat Anna Norjasta, Fred Brasiliasta, Afnan Palestiinasta, Khalidi Yhdysvalloista ja Yu Kiinasta. Erilaisista kulttuureista ja olosuhteista tulevia nuoria yhdistää rakkaus jalkapalloon ja voitontahto.

Päällisin puolin Hatlandin elokuva on kuvaus viiden päivän tapahtumasta, sen aikana käydyistä otteluista ja nuorten suhtautumisesta voittoihin ja tappioihin. Syvemmin tarkasteltuna elokuva ottaa jalkapallo-ottelut symboleiksi elämästä laajemmin.

Miten kukin nuori suhtautuu jalkapalloon, omistautumiseensa sille sekä kuinka kukin käsittelee voittoja ja tappioita määrittää osaltaan myös sitä, miten hän myöhemmin käsittelee elämän ongelmia suuremmassa mittakaavassa.

Yu on menettänyt hiljattain isänsä, Afnanin perhe elää levottomissa oloissa Itä-Jerusalemissa, Khalidin tansanialaissyntyinen isä on tyytymätön poikansa kehitykseen jalkapalloilijana, Fredin isän sankari on hänen oma isänsä, maineikas jalkapallotaituri. Annan isä puolestaan on toisaalta ankara tyttöjen futisjoukkueen valmentaja, toisaalta hellä ja myötäelävä isä.

Äideistä nähdään vain Yun äiti, joka tukee tytärtään oman surunsa keskellä sekä Afnanin äiti, joka puhelimessa surkuttelee tyttärelleen perheen oloja Itä-Jerusalemissa.

Nuorten perhesuhteet heijastuvat heidän jalkapalloharrastukseensa ja päinvastoin.

Nuoruus pelissä on kuitenkin yleistunnelmaltaan valoisa, hauskakin kuvaus noin 14-vuotiaista nuorista aikuisuuden kynnyksellä. Vastakkainen sukupuoli kiinnostaa, vaikkakin ujous on vähän esteenä. Ei niinkään tytöillä, vaan pojilla.

Useimmat elokuvan nuoret ajattelevat jalkapalloa henkilökohtaisena projektina, mutta kiinalaisille ja palestiinalaisille tytöille onnistuminen kentällä on ennen kaikkea kotimaalle kunniaa tuottava asia. Kiinalaisten tapauksessa kyse on maan yhtenäisyyttä ja mahtavuutta korostavasta poliittisesta kulttuurista, palestiinalaisten kohdalla taas siitä, että heidän maansa, Palestiinalaisalue, on ollut vuosikymmeniä miehitetty.

Nuoruus pelissä -elokuvaa on ollut tuottamassa myös suomalainen Kinocompany ja sen ovat leikanneet Matti Näränen ja Katja Pällijeff.

Käsikirjoitus Line Hatland, tuottaja Ari Matikainen.