Tositapaukseen perustuva brittisarja kertoo veijarimaisen tarinan totisella naamalla.

Viisikymppinen aviopari on vararikon partaalla. On vain yksi järkevä ratkaisu, mies kertoo. Heidän täytyy lavastaa hänen kuolemansa. Niin tositapahtumiin pohjaavassa brittisarjassa The Thief, His Wife and the Canoe myös tehdään.

Anne ja John Darwinin (Monica Dolan ja Eddie Marsan) omistamat vuokra-asunnot eivät tuota tarpeeksi. Henkivakuutusrahat pitäisivät heidät pinnalla, joten John lähtee kanootin kanssa merta kohti, ja Anne soittaa seuraavana päivänä poliisille katoamisilmoituksen.

Anne toimii sarjan kertojana, mikä korostaa tarinan inhimillisiä seurauksia. Katolinen nainen potee huonoa omaatuntoa, etenkin lastensa huijaamisesta, kun mies kutoo jo seuraavaa suunnitelmaa. Neliosainen sarja seuraa päähenkilöitään vuosien ajan.

Sarjan luoja Chris Lang tunnetaan poliisisarjastaan Minkä taakseen jättää (2015–). Hän istuttaa myös uuden tarinansa tiukasti arkeen. Hartlepoolin satamakaupunki maalataan harmaalla ja ruskealla, ja päähenkilöt näyttävät ikäisiltään, vanhemmiltakin.

Arkisen ja ällistyttävän risteämissä piilee kosolti huumoria, mutta loppua kohti sarja vaihtaa sävyä ja esittää totisia kysymyksiä syyllisyydestä ja sovituksesta. Kysymyksiä on välillä vaikea ottaa tosissaan, kun hahmoista on ensin tehty vitsikkäitä.

The Thief, His Wife and the Canoe, C More. (K12)