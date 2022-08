Riikka Kaihovaaran dokumentti on konkreettinen täsmäisku tutkijan työhön pölyttäjien parissa.

Pölyttäjien joukkokuolemat uhkaavat maailman ruuantuotantoa. Jopa runsas 75 prosenttia maailman tärkeimmistä ruokakasveista tarvitsee pölytyksen. Esimerkiksi Kiinassa on jouduttu hoitamaan pölytystä käsin pölyttäjien joukkokadon takia.

Suomessa on tänä vuonna valmistunut ensimmäinen pölyttäjästrategia, jonka tavoitteena on pysäyttää pölyttäjäkato vuoteen 2030 mennessä. Kadon taustalla vaikuttavat monet tekijät, kuten hyönteisten elinympäristöjen köyhtyminen sekä kemikalisoituminen.

Riikka Kaihovaaran dokumentti Kuningattaren kuolema tarkastelee aihetta tutkija Lotta Kailan väitöstutkimuksen kautta keväästä 2020 syksyyn 2021. Kaila tutkii torjunta-aineiden, joita kauniimmin kasvinsuojeluaineiksi nykyään kutsutaan, vaikutusta pölyttäjiin. Kuvat laboratoriossa myrkkyhuuruissa sätkivistä kimalaisista ovat sydäntä särkeviä.

Kaila kiinnostui aiheesta ollessaan töissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa, jossa hän tutki vuonna 2015 Loimaalla tapahtuneita kenttämehiläisten joukkokuolemia. Mehiläisistä löytyi merkittäviä määriä kiellettyä kasvinsuojeluaine dimetoaattia, jonka lähdettä ei tiedetä.

”Se pistää miettimään oman työn vaikuttavuutta”, Kaila sanoo vakavana.

Kuningattaren kuolemassa seurataan Lotta Kailan väitöstutkimusta tämän tutkiessa pölyttäjien kuolemia.

Kaihovaara on tutkinut dokumenteissaan eläinten ja ihmisten ongelmallista hyötysuhdetta, muun muassa perusteellisessa Kaikki irti eläimistä -sarjassa, joka esitettiin Ylellä viime keväänä. Kuningattaren kuolema on täsmäisku tutkijan työn konkretiaan. Se on yksilötarina tutkija Kailasta ja rapsipellon laidalle asetettavista tutkimuskimalaisista, ei laajempi selvitys pölyttäjäkadosta. Ajoittain katsoja huomaa kaipaavansa isompaa kehystystä aiheelle.

Kasvintorjunta-aineiden historiaa valotetaan kyllä arkistofilmeillä, joissa torjunta-aineilla hölvätään reilulla kädellä. Kaikki arkistofilmeissä mainitut aineet on sittemmin kielletty. Iso kysymys on, ovatko tilalle tulleet torjunta-aineet sen turvallisempia.

