Pohjois-Carolinan ranta kasvaa tiheää tammimetsikköä ja vielä tiheämpää terävälehtistä sahapalmujen rykelmää. On heinikkoista suota, liikkumattomia mustia lampia. Liikettä ja vilinää: hiekkarapuja, vesilintuja, kaloja, katkarapuja, peuroja, hanhia…

Ja 6-vuotias tyttö, jonka koko perhe on hylännyt.

Hän on Delia Owensin Suon villi laulu -romaanin päähenkilö Kya Clark, jota kyläläiset pitävät epäilyttävänä: juopon tytär, roskasakkia, perheensä hylkäämä. Kya rakastaa luontoa ja erityisesti suota, jonka eläimet, vedet ja mättäät hän tuntee. Mutta ihmisten yhteisöstä hän on erillään, ulkopuolinen.

1950- ja 1960-luvuille sijoittuvan tarinan jälkimmäisessä aikatasossa suolta löydetään kylän oman kultapojan, Chase Andrewsin, ruumis. Epäilykset kohdistuvat Kyaan.

Odotukset eivät olleet korkealla, kun yhdysvaltalainen kustannusyhtiö G. P. Putnam’s Son elokuussa 2018 julkaisi eläkkeellä olevan eläintieteilijän esikoisromaanin.

Nyt Suon villi laulu (Where the Crawdads Sing) on kuitenkin maailmanlaajuinen myyntimenestys, joka on Suomessakin keinunut luetuimpien listalla siitä lähtien kun ilmestyi Maria Lyytisen suomentamana elokuussa 2020 (WSOY). Teosta on myyty yli 10 miljoonaa kappaletta ympäri maailman, ja se on pitänyt kärkipaikkaa muun muassa New York Timesin bestseller-listalla yli vuoden ajan.

Nyt siitä on tehty myös elokuva, jonka pääosassa nähdään Daisy Edgar-Jones, yksi tämän hetken seuratuimpia nuoria näyttelijöitä.

Suon villissä laulussa Kya joutuu oikeuteen epäiltynä nuoren miehen murhasta. Hänen asianajajaansa Tom Miltonia esittää David Strathairn.

Kirjan voittokulkua eivät ole himmentäneet edes Owensin kohtaamat syytökset, jotka ovat elokuvan myötä jälleen nousseet otsikoihin. Yhdysvaltalainen Delia Owens on paitsi kirjailija myös eläintieteilijä, joka asui miehensä Mark Owensin kanssa yli 20 vuotta eri puolilla Afrikkaa.

Sambiassa he paitsi tutkivat eläimiä myös taistelivat salametsästystä vastaan. Vuonna 1994 ABC-televisioyhtiön Turning Point -ohjelma teki Owensien kanssa dokumenttia norsujen salametsästyksestä. Kuvaukset seurasivat partiointiretkeä, jonka aikana ammuttiin yksi tunnistamaton salametsästäjä, jota ammuttiin vielä kahdesti tämän maatessa maassa vatsallaan. Ampujaa ei dokumentissa näytetä.

Delia Owens ei ollut mukana partiossa, mutta Mark Owensin poikaa Chrisiä on epäilty ampujaksi. Tapauksesta ei nostettu syytteitä, koska ruumista ei koskaan löydetty. Mark Owensin epäillään upottaneen ruumiin jokeen.

Pian tämän jälkeen Owensit palasivat Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain suurlähetystö on suositellut, etteivät he palaisi Sambiaan ennen kuin tapaus on selvitetty.

Delia Owens

Sambian poliisi haluaisi edelleen kuulla Mark ja Delia Owensia dokumentissa näytetystä, selvittä­mättö­mästä murhasta, kertoo The Atlantic. Artikkelin kirjoittanut Jeffrey Goldberg on myös vieraillut Sambiassa ja haastatellut paikallisia, jotka ovat kertoneet Owensien harjoittaneen paljon muutakin väkivaltaista ja rasistista toimintaa.

Lisäksi Suon villi laulu -romaanin tarinassa on Goldbergin mukaan hätkähdyttäviä yhtäläisyyksiä Sambiassa tehtyyn murhaan – etenkin romaanin loppuratkaisun osalta.

Ainakin kirjailijassa ja Kyassa on paljon samaa, Delia Owens kertoi HS:lle elokuussa 2020: rakkaus luontoa kohtaan ja kokemukset erämaasta. Ja yksinäisyys, yhteiskunnasta syrjässä eläminen, joka voi Owensin mielestä vaikuttaa ihmiseen syvästi.

”Se muuttaa ihmistä. Kyasta tulee ujo, kovin kriittinen”, Owens luonnehti tuolloin.

Syyskuussa 2018 näyttelijä ja tuottaja Reese Witherspoon julkaisi videon suositun kirjakerhonsa kuukauden kirjasta. ”En ole varma osaanko edes sanoin ilmaista, kuinka paljon rakastan tätä kirjaa”, Witherspoon hehkuttaa videolla.

Laulaja Taylor Swift puolestaan intoutui kirjoittamaan kirjan pohjalta kappaleen Carolina, joka nyt kuullaan Witherspoonin tuottaman elokuvan ääniraidalla.

Yhdysvalloissa ja Britanniassa Suon villi laulu sai ensi-iltansa heinäkuussa, mutta Suomessa elokuva saapuu teattereihin 2. syyskuuta. Maailmalla elokuva on saanut vaihtelevia arvioita, mutta yleisöä se on kerännyt – ja elokuvaan muilta osin kielteisesti suhtautuneet kriitikotkin ovat kehuneet sen pääosaa esittävän Daisy Edgar-Jonesin roolisuoritusta.

Brittiläisen Daisy Edgar-Jonesin ura lähti kansainväliseen nousuun minisarjassa Normaaleja ihmisiä (2020). Hän esitti koulussa ulkopuolelle jäänyttä Mariannea, jolle kehittyy intensiivinen suhde suositun jalkapalloilija Connellin (Paul Mescal) kanssa.

Tate Walker (Taylor John Smith) antaa Kyalle (Daisy Edgar-Jones) linnunsulkia. Tate on Kyan ensimmäinen romanttinen suhde, mutta myöhemmin tämä hylkää hänet.

Daisy Edgar-Jones tervehtii videopuhelussa hymyillen, tavaramerkiksi muodostunut ruskea otsatukka valahtaa silmille.

Hän luki Suon villin laulun talvella 2020, keskellä pandemiaa, ja kertoo samastuneensa vahvasti kirjassa esitettyyn ulkopuolisuuden ja eristäytyneisyyden kokemukseen.

”Me kaikki varmaankin tunsimme olevamme eristyksissä tuona aikana.”

Hahmon rakentamisessa kirjasta oli apua, Edgar-Jones kertoo. Rakastettuun kirjaan perustuvassa roolissa on kuitenkin aina omat haasteensa, hän myöntää. Myös Edgar Jonesin rooli Normaaleja ihmisiä -sarjassa perustuu monen rakastamaan kirjaan: Sally Rooneyn samannimiseen romaaniin.

”Ainoa, mitä voin toivoa tekeväni on tavoittaa hahmossani kirjan tunnelma”, hän sanoo. ”Mutta samaan aikaan minun on hyväksyttävä, että se on vain yksi näkökulma teokseen. Kirjan lukijat ovat hyvinkin naimisissa omien tulkintojensa kanssa.”

Ulkopuolisuus yhdistää Edgar-Jonesin Normaaleja ihmisiä -sarjassa näyttelemää Mariannea ja Suon villin laulun Kyaa.

”Se saattaa liittyä minun ikääni”, 24-vuotias Edgar-Jones miettii hänelle tarjolla olleita rooleja. ”Kaksikymppisenä olemiseen kuuluu miettiä kuka minä olen ja mihin minä kuulun, kenen kanssa koen voivani olla eniten oma itseni.”

Normaalien ihmisten Marianne on sarjassa 18–20-vuotias, ajanjakso jota Edgar-Jones pitää hyvin merkittävänä ihmisen elämässä. Nuoren käsitys omasta itsestään muuttuu silloin lopullisesti, hän kuvailee.

Samojen tunteiden ja muutosten keskellä on myös Suon villin laulun Kya.

Edgar-Jones kutsuu tarinaa ajattomaksi. ”Se on kertomus ihmisestä, joka on ulkopuolinen, joka ymmärretään väärin. Kyan hahmossa on jotain, mitä on meissä kaikissa.”

Kyläkauppaa pyörittävät James ”Jumpin” Madison (Sterling Macer Jr.) ja Mabel Madison (Michael Hyatt) auttavat Kyaa parhaansa mukaan.

Elokuva kuvaa osaltaan myös naisiin kohdistuvaa epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa. Kya on yksinäinen nuori nainen, joka oppii jo lapsena pelkäämään humalassa väkivaltaiseksi muuttuvaa alkoholisti-isäänsä – kunnes tämäkin hylkää hänet. Koulussa toiset lapset kiusaavat Kyaa. Hänellä on romanttinen suhde Chasen kanssa, joka muuttuu myöhemmin aggressiiviseksi ja yrittää raiskata Kyan.

Väkivaltaa ja hyväksikäyttöä käsiteltiin elokuvaa tehdessä hyvin hienovaraisesti, Edgar-Jones kertoo. Esimerkiksi raiskauskohtaus Chasea esittävän Harris Dickinsonin kanssa oli vaikea, mutta se käytiin läpi läheisyyskoreografin kanssa.

”Aihe on tärkeä osa elokuvaa, ja olen iloinen tavasta jolla lähestyimme sitä.”

Iso osa Suon villin laulun tekijöistä on naisia, ohjaaja Olivia Newmania, kuvaaja Polly Morgania ja käsikirjoittaja Lucy Alibaria myöten.

”Oli hyvin innostavaa ja inspiroivaa nähdä tekijöinä niin paljon naisia. En tiedä oliko se tuotannolta tietoinen päätös vai ei, minusta nämä naiset vain olivat parhaat mahdolliset tähän tehtävään,” Edgar-Jones sanoo, katsoen vakavasti kameraan.

Hän odottaa aikaa, jolloin naiset tekijöinä eivät enää olisi ihmettelyn aihe, vaan jotain aivan tavallista.

Jojo Regina esittää Kyaa lapsena.

Lontoossa syntynyt ja edelleen asuva Edgar-Jones ei ollut koskaan aiemmin käynyt Suon villin laulun kuvaamien rämeikköjen kaltaisessa paikassa. Hän sanoo kirjan vetäneen mukaansa niin, että hän koki tutustuvansa ympäristöön jo sen sivuilla, mutta kuvauspaikka oli tärkeä osa Kyan roolia. Joitakin kohtauksia kuvattiin Pohjois-Carolinassa, mutta tärkeimmät kuvauspaikat löytyivät Louisianasta, Pontchartrain-järven rannoilta.

”Saatoin todella kokea, minkälaista on elää kaikkien niiden olentojen keskellä. Kaikkialla oli eläimiä: alligaattoreita rantapenkereellä, isoja sudenkorentoja kaikkialla, haikaroita… Oli oikeastaan todella hämmästyttävää, miten rikasta luonto oli, ja että sai näytellä sen kaiken keskellä – eikä vihreää taustakangasta vasten.”

Suon villi laulu -romaani on täynnä eläintieteilijä-kirjailijan kuvausta marskimaan luonnosta. Myös Daisy Edgar-Jones korostaa ympäristön merkitystä Kyan tarinassa. Eläimiä, kasveja, vettä ja taivasta tarkkailemalla Kya oppii ymmärtämään maailmaa.

”Tärkeä osa Suon villiä laulua on sanoma, ettei luonnolla ole mitään pimeää puolta: kyse on siitä, miten löytää tapoja selviytyä sen keskellä.”

Suon villi laulu elokuvateattereissa 2. syyskuuta.

Delia Owens: Suon villi laulu (Where the Crawdads Sing, 2018). Suom. Maria Lyytinen. WSOY 2020.

Kuka? Daisy Edgar-Jones Syntynyt Lontoossa 1998.

Hyväksyttiin 15-vuotiaana arvostettuun National Youth Theatreen.

Näytteli pääosaa Sally Rooneyn romaaniin perustuvassa tv-sarjassa Normaaleja ihmisiä. Sai roolistaan useita palkintoehdokkuuksia, muun muassa Bafta- ja Golden Globe - ehdokkuudet.

Näytellyt muun muassa sarjoissa Rimakauhua ja rakkautta ja War of the Worlds sekä elokuvassa Fresh.

Näyttelee pääosaa Delia Owensin romaaniin perustuvassa elokuvassa Suon villi laulu.

Asuu Lontoossa.