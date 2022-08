Päähenkilön toivoton romanssi katolisen papin kanssa on luultavasti samaistuttavampi kuin tilannekomedioiden onnelliset loput, kirjoittaa Piritta Räsänen.

”Mikä on mielestäni yksi kaikkien aikojen parhaiten kirjoitetuista jaksoista? Kuinka fantastinen kysymys!” Tiktok-käyttäjä @maggie sanoo ja jatkaa:

”Jutellaan hetki Fleabagin toisen kauden ensimmäisestä jaksosta.”

Fleabag on Phoebe Waller-Bridgen kirjoittama traaginen komediasarja, josta tuli valtaisa hitti ensimmäisen kauden ilmestymisen jälkeen 2016. Sen toinen ja viimeinen kausi julkaistiin vuonna 2019, ja nyt pari vuotta myöhemmin sarjasta on tullut hitti Tiktokissa.

Somealustalla sarjasta tehdyissä videoissa analysoidaan suosikkikohtauksia, syynätään läpi käsikirjoitusta ja näytellään uudelleen monologeja.

Sarja seuraa kolmekymppistä Lontoossa asuvaa ”Fleabagia” , jonka elämä on jatkuvaa alamäkeä. Arkea varjostavat äidin ja parhaan ystävän kuolemat, välit perheeseen ovat oudot, kahvilayritys ei menesty ja deittailu on kamalaa. Sarjan luoja Phoebe Waller-Bridge näyttelee itse Fleabagin roolin.

Kesäkuussa The Guardianissa kirjoitettiin, että karismaattiset, vastuuttomat ja itsetuhoiset naispäähenkilöt, jotka pakenevat negatiivisia tunteita deittailemalla, juhlimalla ja luomalla yleistä kaaosta ovat tv-sarjojen pitkästyttävin klisee.

Artikkeli kritisoi, että Fleabagin ja Girlsin tai uudempien sarjojen, kuten Everything I Know About Loven (2022) ja I May Destroy Youn (2020) ”sotkuiset milleniaalinaiset” (eng. Messy Millenial Woman) ovat yksiulotteisia kuvauksia naiseudesta, jotka eivät tule kiinnostamaan enää aikuistuvaa z-sukupolvea.

Mutta toisin taitaa käydä. Refinery29-sivuston kesäkuussa julkaisemassa artikkelissa 23-vuotias Alice Porter kirjoittaa haaveilevansa 2010-luvun sarjojen fiktiivisen hahmojen elämästä.

”Milleniaalien tv-sarjoissa hahmoilla on liikkumavaraa selvittää, mitä he haluavat tehdä elämällään. Esimerkiksi Phoebe Waller-Bridgesin Fleabagissa päähenkilö avaa marsukahvilan selvittäessään, mikä hänen intohimonsa on”, Porter kirjoittaa.

Oma elämä tuntuu epävarmalta, kun Euroopassa soditaan, inflaatio kasvaa ja ilmastonmuutos uhkaa. Siksi on lohdulliselta katsoa Fleabagin kaltaisia sekoilevia hahmoja, joiden elämä tuntuu yhtä epävarmalta.

Sarjan vanhoille faneille ei taida tulla yllätyksenä, että Tiktokissa suosioon on noussut myös Fleabagin suhde toisella kaudella kuvioihin astuvaan katoliseen pappiin (Andrew Scott). Yksin hashtagilla #hotpriest on yli satamiljoonaa näyttökertaa.

Uusia tragedioita etsivä yleisö rakastuu epätavallisen parivaljakon toivottomaan romanssiin, joka on luultavasti samaistuttavampi kuin tilannekomedioiden onnelliset loput.

”It will pass” (Se menee ohi), pappi sanoo lähes jokaisella fanivideolla ja kommenttikentissä fanit vastaavat: ”It did not” (Ei se mennyt).