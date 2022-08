Elokuu toi jo mukanaan ensi-iltoja, muun muassa Helsingin kaupunginteatterin suuren näyttämön musikaalin Priscillan ja Kansallisteatterin Omapohjan Ruokahissin. Syyskuussa teattereissa alkaa tapahtua rytinällä. Odotamme innolla ainakin näitä teatterisyksyn ensi-illoista pääkaupunkiseudulta ja koko Suomesta.

Syyskuu

Suvi Blick esittää Helena Kurkelaa Kahdessa sisaressa.

Kaksi sisarta

Suuri valtakunnallinen tragedia lahtelaisessa olohuoneessa. Jukon uuden taiteellisen johtajan Esa-Matti Smolanderin ohjaus Veikka Heinosen uudesta kotimaisesta näytelmätekstistä. Esitys kertoo perheestä, jonka uskonto ja suurin rakkaus on hiihtourheilu. Teatteri Vanha Juko. Uusintaensi-ilta 2.9.

Teatteri Jurkka vie hirvimetsälle.

Hirvimetsä

Elli Salon kirjoittaman ja Tuomo Rämön ohjaaman Hirvimetsän rooleissa nähdään Timo Torikka, Markus Järvenpää ja Kristiina Halkola. Tragikoominen kuvaus siitä, miten käy, kun poika lähtee isänsä kanssa hirvimetsälle. Teatteri Jurkka. Ensi-ilta 3.9.

Kansallisteatterissa ensi-iltansa saava Gäng – opastettu kaupunkikierros vie katsojan paikkoihin, joissa nuoret tykkäävät viettää aikaansa.

Gäng – opastettu kaupunkikierros

Missä nuoret hengaavat? Millainen olisi kaupunki, joka olisi rakennettu nuorten ehdoilla? Nuorten teatteriosaston Kantin esiintyjät vievät Joel Teixeira Nevesin ohjaamassa esitystaideteoksessa kierrokselle Helsingin ytimeen. Kansallisteatteri. Ensi-ilta 3.9.

Something Rotten! Jotain mätää!

Musikaali nähdään tänä syksynä Lahdessakin, kun teatterinjohtaja Ilkka Laasonen ohjaa jäähyväisteoksenaan Something Rottenin. Shakespearen ajan Lontooseen sijoittuva komediallinen musikaali sai ensi-esityksensä Broadwaylla 2015.

Lahden kaupunginteatteri. Ensi-ilta 3.9.

Momentum 1900 -esitys kertoo Suomen urakasta Pariisin maailmannäyttelyssä.

Momentum 1900

Tampereen Työväen Teatterin 120-vuotisjuhlavuoden pääteos on Pariisin maailmannäyttelystä kertova musikaali. Ohjaaja Sirkku Peltola on tehnyt käsikirjoituksen laululyriikoista vastaavan Heikki Salon kanssa. Musiikin on säveltänyt Eeva Kontu. Tarina rakkaudesta, itsenäisyydestä ja itsepäisyydestä näyttää, miten Suomen paviljonki oli käännekohta suomalaisuuden määrittelyn ja Venäjästä erottautumisen tiellä. Tampereen Työväen Teatteri. Ensi-ilta 7.9.

Espoon kaupunginteatteri tutustuttaa maanmittari ja runoilija Valter Juveliuksen seikkailuihin.

Jumalainen näytelmä

Suomalaisuuden aamunkoitosta päästään Jerusalemiin pyhien kivitaulujen äärelle, kun Juha Hurme käsikirjoittaa ja ohjaa näyttämölle maanmittari ja runoilija Valter Juveliuksen seikkailut. Juvelius ja muut teoksen hahmot ovat olemassaolleita ihmisiä, mutta ensemblen käsittelyssä (lavalla Eetu Känkänen, Cécile Orblin, Antti Laukkarinen, Enni Ojutkangas, Tomi Alatalo, Roosa Söderholm) lopputulokseksi luvataan huimaa fiktiota. Espoon kaupunginteatteri. Ensi-ilta 8.9.

Johanna Holmströmin romaaniin perustuva näytelmä kertoo Seilin saaren naisista.

Själarnas ö

Johanna Holmströmin romaaniin perustuva esitys sijoittuu Seilin saaren mielisairaalaan, jonne lähetettiin monenikäisiä naisia monenlaisilla diagnooseilla. Suurin osa naisista ei koskaan päässyt saarelta. Ohjaaja Mikaela Hasán on dramatisoinut romaanin näytelmäksi, koreografia on Hanna Brotheruksen. Svenska Teatern. Ensi-ilta 8.9.

Jäähyväiset kahvihuoneelle

Teatteri Takomon edellisen taiteellisen johtajan, ohjaaja Akse Petterssonin teoksia on Q-teatterin kahdeksan vuoden takaisen Kaspar Hauserin jälkeen odotettu erityisellä mielenkiinnolla. Tänä syksynä Pettersonilta nähdään Jäähyväiset kahvihuoneelle. Lavalla Joonas Heikkinen, Niina Hosiasluoma ja Tuomas Rinta-Panttila. Livemusiikkia soittaa Tölöläb eli Turkka Inkilä, Taavi Oramo ja Antti Salovaara. Teatteri Takomo. Ensi-ilta 9.9.

Janne Reinikainen ja Timo Tuominen pääsevät muiden esiintyjien ohella näyttämään laulu- ja soittotaitojaan Kansallisteatterin Tritonuksessa.

Tritonus

Kansallisteatteri jatkaa Kjell Westön teosten tuomista näyttämölle, nyt nähdään saaristoon ja klassisen musiikin maailmaan sijoittuva Tritonus (2020). Dramatisoinnin on tehnyt Michael Baran, ohjaus on Johanna Freundlichin. Esiintyjät (muun muassa Janne Reinikainen, Timo Tuominen, Annika Poijärvi) pääsevät myös näyttämään lavalla laulu- ja soittotaitojaan. Kansallisteatteri. Ensi-ilta 14.9.

ReeaRuu

Koko perheen musikaali! Sellaisen ohjaa tänä syksynä Lauri Maijala, näyttämöllä Miiko Toiviainen, Juho Milonoff, Vilma Melasniemi, Niko Saarela ja Ella Mettänen. Runoilija Ilpo Tiihosen ja säveltäjä Markus Fageruddin teos vie pöhköyden läpi elämän suuriin kysymyksiin. Kom-teatteri. Ensi-ilta 16.9.

Minä valitsin sinut on näytelmä pitkästä parisuhteesta 2000-luvun Helsingissä.

Minä valitsin sinut

Ohjaaja Milja Sarkola on yhdessä kirjailija Laura Lehtolan kanssa dramatisoinut Lehtolan romaanista esityksen Helsingin kaupunginteatterin pienelle näyttämölle. Näytelmän keskiössä ovat Elisa ja Saara (Wenla Reimaluoto ja Misa Lommi), joiden pitkä parisuhde kulkee jalat alta vievästä rakastumisesta kaurapuuroarkeen. Helsingin kaupunginteatteri. Ensi-ilta 22.9.

Teatteri Avoimet ovet tarjoaa Dostojevskin draaman ohessa sirkustaidetta.

Idiootti

Dostojevskia ja sirkustaidetta: sitä on luvassa Hanna Kirjavaisen ohjaamassa Idiootissa, joka tuodaan näyttämöllä nykyaikaan. Miten käy, kun glittereihin ja paljetteihin haarniskoituneet seurapiirit kohtaavat vilpittömän ja puhtaan ruhtinas Myskinin? Yhteistyössä Agit-Cirk -nykysirkusryhmän kanssa tehtävässä esityksessä lavalla Taisto Reimaluoto, Jari Virman, Ulla Raitio, Jenni Lehtinen ja Sasu Peistola. Teatteri Avoimet ovet. Ensi-ilta 20.9.

Järjen hedelmät

Saara Turusen Tavallisuuden aaveesta alkanut teossarja päättyy rationaalisuuden ja ruumiillisuuden ristiriitaan John Steinbeckin Vihan hedelmiin viittaavalla esityksellä. Maan ja kapitalismin tuhovoiman sijaan teoksessa keskitytään siihen mitä seuraa ruumiillisuuden kieltämisestä. Rooleissa Pirkko Hämäläinen, Katja Küttner, Anssi Niemi, Ylermi Rajamaa ja Kreeta Salminen. Q-teatteri. Ensi-ilta 21.9.

Lokakuu

Kris och katastrof i Mumindalen

Ohjaus ja koreografia on Jacob Höglundin käsialaa, kun Tove Janssonin muumihahmot nousevat näyttämölle totuttua tummemmissa ja aikuisemmissa sävyissä. Janssonin sarjakuviin perustuva esitys on musiikkiteatteria, jossa nukketeatteriestetiikalla ja Heini Maarasen nukkehahmoilla on tärkeä rooli. Lilla teatern. Ensi-ilta 1.10.

Ensimmäinen tasavalta

Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlavuoden pääesityksen on kirjoittanut ja ohjaa teatterin pääohjaaja Esa Leskinen. Se on kertomus siitä, kuinka Euroopan takapajuisimmasta sääty-yhteiskunnasta vähitellen muotoutui demokraattinen Suomi. Vahvasti historiallisiin lähteisiin nojaavan teoksen näkökulmahenkilö on K. J. Ståhlberg (Vesa Vierikko). Hänen lisäkseen näyttämöllä muun muassa Kristiina Halttu, Katariina Kaitue, Esa-Matti Long ja Jukka Puotila. Kansallisteatteri. Ensi-ilta 5.10.

Jane! Jane! Jane!

Aiemmin Jurkkaan Kikka Fan Club -teoksen ohjannut Sini Pesonen ohjaa Salla Viikan käsikirjoittaman esityksen. Heli Hyttisen näyttelemä päähenkilö herää Aija Pahkalan näyttelemän 84-vuotiaan Jane Fondan kosketuksessa uudenlaiseen vapauteen ja toimintaan. Teatteri Jurkka. Ensi-ilta 15.10.

Marraskuu

Ingmar Bergmanin sukusaaga on Fanny ja Alexamder on yksi teatterisyksyn odotetuimmista esityksistä.

Fanny ja Alexander

Helsingin kaupunginteatterin suurta näyttämöä kutsutaan lentokentäksi. Nyt selviää, miten käy Paavo Westerbergiltä sen täyttö ja käyttö. Ingmar Bergmanin osittain omaelämäkerrallinen sukusaaga on – ehkä vähän yllättäen – yksi teatterisyksyn odotetuimmista esityksistä. Lavalle nousevat muun muassa Elena Leeve, Eero Aho, Esko Salminen, Anna-Maija Tuokko, Olavi Uusivirta, Sanna-June Hyde, Aino Seppo ja Santeri Kinnunen. Helsingin kaupunginteatteri. Ensi-ilta 17.11.

Ritari Siniparta

Kulttuurinsa vuoksi paljon tapetilla olleesta Kokkolasta kuuluu taas uutisia, kun Charlie Chaplinin Monsieur Verdoux -elokuvaan perustuva teos saa ensi-iltansa. Vuonna 1947 valmistunut elokuva oli ensimmäinen, jossa Chaplin ei esiintynyt Kulkuri-hahmossaan. Poikkeusolojen synnyttämästä ihmisvihasta varoittavan teoksen ohjaa Juha Luukkonen. Esitys on pohjoismainen kanta-esitys, pääroolissa nähdään Juha Lagström. Kokkolan kaupunginteatteri. Ensi-ilta 19.11.

Ronja, ryövärintytär

Syksystä näyttää tulevan yhtä lapsiperheiden teatterijuhlaa, kun Kansallisen suurelle näyttämöllekin saadaan koko perheen teos. Astrid Lindgrenin ikirakastettuun kirjaan perustuvan fantasiaseikkailun ohjaa Aleksis Meaney, sovituksen tekee Akse Pettersson. Päärooleissa Ronjana ja Birkinä ovat Aksa Korttila ja Otto Rokka. Kansallisteatteri. Ensi-ilta 30.11.

Muista myös:

Mukavaa matkaa! 24. elokuuta ensi-iltansa saanut vauvateatteriesitys. Helsingin kaupunginteatteri.

Anastasia. Musikaali. Tampereen Teatteri. Ensi-ilta 2.9.

Kultalampi. Myös elokuvana tunnettu perhekuvaus. Helsingin kaupunginteatteri, Arena. Ensi-ilta 8.9.

Huomenna hän tulee. Samuel Beckettin klassikossa Mika Nuojua ja Martti Suosalo. Espoo Revontulihalli. Esityksiä syyskuussa ja marraskuussa.

Aino kostaa. Pekko Käppi on tehnyt musiikin ja äänisuunnittelun Tanjalotta Räikän kirjoittamaan ja ohjaamaan esitykseen. Teatteri Telakka. Ensi-ilta 13.9.

Min fantastiska väninna. Elena Ferrantea lavalla. Lilla Teatern. Ensi-ilta 15.9.

Luolamies. Martti Suosalo. Aleksanterin teatteri. 18.9., 9.10., 13.11., 4.12.

Berliinin taivaan alla. Anne Rautiainen ohjaa Wim Wendersin ja Peter Handken elokuvan pohjalta. Tampereen Työväen Teatteri. Ensi-ilta 20.9.

Come From Away. Tositapahtumiin perustuva Broadway-hittimusikaali. Tampereen Työväen Teatteri. Ensi-ilta 21.9.

Kaikki ystäväni. Itsenäinen jatko-osa menestysnäytelmille Kaikki äitini, kaikki tyttäreni ja Kaikki mieheni. Aleksanterin teatteri. Ensi-ilta 28.9.

Vaarallisia suhteita. Leea Klemolan ja Rosa-Maria Perän mielikuvituksellinen päivitys Christopher Hamptonin näytelmästä, josta Stephen Frears ohjasi 1988 Valheet ja viettelijät -elokuvan. Helsingin kaupunginteatteri. Ensi-ilta 28.9.

Kostonkierre. Lahti, vuosi 1923. Timo Sandbergin historiallisiin jännitysromaaneihin perustuva draama. Lahden kaupunginteatteri. Ensi-ilta 1.10.

Karpolla on asiaa. Lokakuussa 2021 Kotkassa ensi-iltansa saanut Kristian Smedsin ohjaus, lavalla kahdeksan nuorta näyttelijää. Espoon kaupunginteatteri. 4.10.–8.10.

Don Quijote. Red Nose Company. Aleksanterin teatteri. 11.10.

Ystäväni pelikaani. Leena Krohnin romaaniin pohjaava fantasiaseikkailu. Helsingin kaupunginteatteri. Ensi-ilta 12.10.

Korhosen muotokuva. Vaurioteatterin tuottama tragikomedia, tai komitragedia. Kansallisteatteri. Ensi-ilta 19.10.

Stalin kuolee. La mort de Staline -sarjakuvaan ja 2017 ilmestyneeseen elokuvaan perustuva komedia. Tampereen Teatteri. Ensi-ilta 26.10.

Presidenterna. Fyysistä teatteria Carl Knif Companyn tapaan, teos perustuu Werner Schwabin näytelmätekstiin. Espoon kaupunginteatteri. Ensi-ilta 4.11.

Suomi-filmin salaiset kansiot. Mitä jos Suomi-filmit olisivatkin naisten tekemiä? Kansallisteatteri. 11.11.–23.11.

Jalat ilmassa. Antti Röngän romaaniin perustuva monologiesitys kiusaamisen jäljistä. Turun kaupunginteatteri. Ensi-ilta 16.11.

Timo Tuominen avec Jacques Brel spécial. Kansallisteatteri. 17.11.

Tuntematon sotilas. Linnan klassikkoon tarttuu nyt Juho Mantereen ohjaamana teatterin uusi sukupolvi. Teatteri Vanha Juko. Ensi-ilta 25.11.

En päässyt Juliaksi. Vanhemman näyttelijän muistot ja haaveet risteävät näyttämöllä nuoremman näyttelijän roolin etsinnän ja haaveiden kanssa. Espoon kaupunginteatteri. 13.12.–14.12