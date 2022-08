A kiss (Robert & Troy). International Gay Rodeo Finals, Fort Worth, Texas 2012. Karoliina Paatos: ”Jututin ja kuvasin tätä pariskuntaa Texasissa rodeotapahtuman hotellin pihalla. He eivät osallistuneet kisaan, mutta olivat tulleet katsomaan. He eivät ole itselleni niin läheinen pariskunta, mutta kuvausprojektin kannalta tämä oli tärkeä kuva – aloin ajatella, että kyllä tästä jotain tulee.”

Karoliina Paatos on kuvannut Yhdysvalloissa karjatilakulttuuria vuosien ajan. Cowboy-kulttuuri elää siellä edelleen, mutta harva tuntee gay-rodeon, jossa sekoittuvat karjapaimentaidot ja drag-bileet.

Karoliina Paatoksen valokuvissa näkyy isoja vyönsolkia ja cowboyhattuja, korskeita hevosia, hurjistuneita härkiä ja pöliseviä rodeoareenoita.

”Ja ovathan ne drag queenit aivan mielettömiä ilmestyksiä siellä tomun keskellä”, Paatos sanoo.

Paatos on kuvannut amerikkalaista gay-rodeokulttuuria vuodesta 2011. Siihen kuuluvat yhtä lailla niin lassoaminen ja härkäratsastaminen kuin glitter.

Rodeo ei ole vain lännenelokuvien klisee vaan kulttuuri, joka elää ja hengittää Yhdysvaltain perinteisillä karjankasvatusalueilla, esimerkiksi Nevadassa, Arizonassa ja Texasissa.

Karjapaimentaidoissa kilpailemisesta syntynyt perinne vetää ihmisiä vuosittain satoihin rodeotapahtumiin. Ne ovat ammattiurheilua mutta myös kansanjuhlia, jotka kokoavat paikallisyhteisön yhteen.

Ja sitten on tosiaan gay-rodeo:

Vaikka moni ei tiedä sitä edes rodeopiireissä, 1970-luvulta asti on järjestetty erillisiä gay-rodeotapahtumia, joissa soi kantrihittien sijaan disko, ja kimallus elää rinta rinnan cowboyhattujen kanssa.

Gay-rodeossa saa kilpailla kuka tahansa sukupuoleen, etniseen taustaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Se ei ole ollut rodeopiireissä mikään itsestäänselvyys.

Lee (Bull Rider). Arizona Gay Rodeo, Phoenix, Arizona 2019. Karoliina Paatos: ”Lee on ei-binäärinen härkäratsastaja ja muusikko. Hän pukeutui bändinsä kanssa cowboy-tyyliin, mutta tajusi, että vyönsoljen ansaitakseen hänen täytyy kilpailla rodeossa. Hän tuli katsomaan gay-rodeota ja innostui. Sittemmin hän on voittanut useita solkia – ja myös loukkaantunut monta kertaa.”

Aalto-yliopistosta ja Arizonan yliopistosta valmistunut Paatos on kuvannut karjapaimenkulttuuria vuodesta 2010. Alun perin hän tunsi sen vain lännenelokuvista, joita hänen äitinsä rakasti.

Vuosien varrella Paatos on kuvannut muun muassa Nevadassa, Oregonissa ja Idahossa karjankasvatuksesta eläviä perheitä ja palkka-cowboyta.

Hän on asunut tiloilla, tutustunut ihmisiin ja kulkenut mukana laitumilla. Gay-rodeon kuvaaminen on kulkenut siinä rinnalla.

Nyt Paatoksen gay-rodeokuvat ovat esillä näyttelyssä Korjaamon Hippolyte-galleriassa, ja ne on myös koottu kirjaksi.

All-Around Cowboys (Drew & Phil). D&P Ranch, Cave Creek, Arizona 2018. Karoliina Paatos: ”Drew ja Phil ovat hyviä ystäviäni. Kuvasin heidät heidän kotiranchillaan Arizonassa. Vyönsoljet ovat rodeon kultamitali ja ne täytyy ansaita, joko voittamalla tai jotenkin muuten. Yleensä niihin liittyy tarina, ja jos ei liity, sekin on melkein tarina itsessään.”

Ennen kun Paatos oli matkustanut ensimmäistäkään kertaa Yhdysvaltoihin, hän googlaili mahdollisia kuvausaiheita ja -paikkoja. Rodeo, rodeoyhdistyksiä, lasten rodeoyhdistys ja – hetkinen, gay-rodeoyhdistys?

Paatoksen mielenkiinto heräsi saman tien.

”Olin että mitä ihmettä, mikä tämä on,” hän sanoo. Miksi sellainen yhdistys oli olemassa? Ja minkälainen on gay-rodeo?

Vuonna 2011 Paatos matkusti Texasin Fort Worthiin ensimmäiseen gay-rodeotapahtumaansa. Se oli sinänsä kuin mikä tahansa rodeo, mutta tietyllä twistillä, hän kertoo.

Joka paikassa oli hevosenkuljetusvaunuja, isoja eläimiä, sinisiä farkkuja ja leveälierisiä cowboy-hattuja. Ilma oli paksuna adrenaliinista, pölystä, hiestä ja kovaäänisestä musiikista.

Sen päällä oli kerros glitteriä, kimallusta, drag queeneja ja tanssibiisejä, Paatos kuvailee kirjassaan.

Ebonae Shane (Miss AGRA 2014). International Gay Rodeo Finals, Fort Worth, Texas 2014. Karoliina Paatos: ”Tapasin Ebonae Shanen Gay rodeo finalsissa Texasissa. Rupesimme juttelemaan hotellin pihalla ja tuntuu, että juttelimme monta tuntia yhtä soittoa. Hän oli silloin Miss Arizona Gay Rodeo 2014. Meistä tuli hyvät ystävät, ja asuin kuvausreissuilla usein hänen luonaan.”

Ihmiset huomasivat uuden naaman kameroineen ja tulivat juttelemaan. Yhteisöllisyys teki vaikutuksen.

”Kaikki puhuivat rodeoperheestä”, hän sanoo.

Myös Paatos imaistiin mukaan. Paatos palasi gay-rodeoon kerran tai kaksi vuodessa ennen kun pandemia pani matkustamisen tauolle.

Janine (Steer Wrestling). Arizona Gay Rodeo, Phoenix, Arizona 2015. Karoliina Paatos: ”Janine on yksi ensimmäisistä ihmisistä, joihin gay-rodeossa tutustuin. Hän on mahtava persoona, adrenaliinihakuinen viisikymppinen nainen. Hän oli pelannut aiemmin rugbyä ja opetteli ratsastamaan rodeon takia. Mahdollisen taidon puutteen hän korvaa sisulla ja yritteliäisyydellä, niin kuin tässäkin mullikkapainikuvassa – vaikka kenkä on lähtenyt, hän ei luovuta.”

Kaikilla on gay-rodeossa oma tarinansa kerrottavana ja tarina on usein koskettava, Paatos sanoo. Jotkut ovat olleet onnekkaita ja tulleet hyväksytyiksi omana itsenään, mutta monet eivät.

”Moni on kokenut etteivät he ole olleet oikeutettuja käyttämään ruutupaitaa, cowboy-hattua tai saappaita, vaikka se on se kulttuuri, johon he ovat kasvaneet”, Paatos kertoo.

”Että kun he ovat löytäneet seksuaali-identiteettinsä, he ovat joutuneet jättämään karjankasvatuskulttuurin. Gay-rodeon kautta he ovat saaneet sen puolen itsestään takaisin.”

Will & his ribbons at his trailer. Santa Fe, New Mexico 2013. Karoliina Paatos: ”Will kasvoi Arizonassa karjatilalla, meni naimisiin ja hankki lapsia – oli valkoinen heterocowboy kunnes tuli kaapista. Siitä seurasi perheen hajoaminen ja potkut hevoskouluttajan työstä. Jonkun aikaa hän yritti elää lippiksessä ja sandaaleissa, vaikka se ei tuntunut omalta. Gay-rodeon myötä hän pääsi takaisin omiensa pariin. Nykyään hän työskentelee kiertävänä hevoskouluttajana ja sanoo elävänsä unelmaansa. Suhde lapsiin on myös korjaantumassa.”

Kulta-aikaansa gay-rodeo eli 1980- ja 1990-luvuilla. Tapahtumien perässä matkustettiin pitkiäkin matkoja, ja ne olivat valtavat bileet rodeoareenoineen, tanssitelttoineen ja drag-kilpailuineen. Nykyään kävijämäärät ovat pienentyneet.

”Olemme pohtineet, mistä se johtuu”, Paatos sanoo.

Voi olla, että nykyään on enemmän valinnanvaraa, ja oma yhteisö voi löytyä myös netistä.

”Ehkä tässä on nähtävissä jotain samaa kuin karjatilallisten elämäntavassa. Sellaisessa muodossa, jossa se oli vaikka vielä 1980-luvulla, se on kuolemassa tai jo monilta osin hävinnyt, mutta eivät karjatilat silti kokonaan katoa. Tilakoko kasvaa, suuryritykset omistavat yhä enemmän maista, mutta jonkun niitä tiloja on silti pyöritettävä.”

Karoliina Paatos: Heroes 9.10. saakka Hippolyte Korjaamolla (Töölönkatu 51 A–B). Hippolyte.fi. Heroes-lyhytdokumentti Korjaamolla su 9.10. klo 12. Kirja Heroes, The Angry Bat (2021).