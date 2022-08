Uuden musiikin löytämisessä on jyrkkä jako: nuoriso käyttää Tiktokia, aikuiset kuuntelevat radiota

Alle 17-vuotiaille toiseksi tärkein musiikkisuosittelija on oma ystäväpiiri.

Sosiaalisen median merkitys uuden musiikin kuuntelussa on vahvistunut entisestään. Teoston julkaiseman tuoreen pohjoismaisen tutkimuksen mukaan Suomessa alle 17-vuotiaat nuoret löytävät uuden musiikin ensisijaisesti Tiktokista, kun taas yli 30-vuotiaille tärkein kanava on edelleen radio.

Tiktokin ilmoitti tärkeimmäksi kanavaksi 31 prosenttia 12–17-vuotiaista vastaajista. Tiktok on leimallisesti lasten ja teini-ikäisten kanava, sillä 18–29-vuotiaista sen nimesi enää 14 prosenttia, 30–39-vuotiaista vain neljä prosenttia, ja sitä vanhemmille Tiktokin merkitys on käytännössä olematon.

Pohjoismaiden välillä on jonkin verran eroja, sillä suomalaisten lisäksi myös vajaa kolmannes norjalaisista nuorista pitää Tiktokia tärkeimpänä uuden musiikin löytämiskanavana, kun taas Tanskassa ja Ruotsissa sen merkitys on pienempi. Islanti ei ollut mukana tutkimuksessa.

Ruotsissa alle 18-vuotiaista suurin osa kertoi löytävänsä uuden musiikin useimmiten ystävien antaman vinkin perusteella. Ystäväpiiri oli Suomessakin samanikäisille toiseksi tärkein suosittelija.

Vanhempien ikäryhmien suosima radio on edelleen koko väestön osalta suosituin kanava uuden musiikin löytämiseen, mutta sen etumatka on kaventunut. Kaikista vastaajista 28 prosenttia nimesi sen itselleen tärkeimmäksi, kun vuonna 2015 luku oli yli 40 prosenttia.

Suomessa suosituin digitaalisen musiikin suoratoistokanava on edelleen Youtube, ja toisena on Spotify. Tiktokin suosio on noussut nopeasti ja se lähestyy Facebookia ja Instagramia. Tänä vuonna Tiktokia käytti 16 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2020 luku oli vielä yhdeksän prosenttia.

Pohjoismaisen tutkimuksen tuloksista käy ilmi myös, että suomalaiset eivät vieläkään halua maksaa kovin mielellään musiikin suoratoistopalveluista. 51 prosenttia vastaajista käyttää Spotifyn ilmaisversiota ja 35 prosenttia maksullista premium-versiota.

Muissa Pohjoismaissa maksullinen premium on suosituin, ja myös muut Spotifyn maksulliset versiot ovat suositumpia kuin Suomessa. Perusteena ilmaisversion käyttöön suomalaiset sanovat useimmin, että he kuuntelevat niin vähän musiikkia tai että ilmaiseen musiikin kuunteluun on niin paljon vaihtoehtoja, että siitä ei kannata maksaa.