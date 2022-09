Arto Nuotio on esiintynyt tanssilavoilla yhtäjaksoisesti vuodesta 1967. ”Kun aloitin, Suomessa oli 1 200 lavaa. Nyt on reilu sata toimivaa, kun ihmisille on tullut niin paljon muuta harrastusta. Pienet tanssipaikat tulevat jäämään, koska pieni on kaunista, mutta isommissa paikoissa tarvitsisi olla aina paljon väkeä, ja se on haasteellista.”