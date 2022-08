Hillitöntä tykitystä.

Suunnilleen niin musikaaliohjaaja Samuel Harjanne muistaa ajatelleensa, kun näki nuoruudessaan road-komedian Priscilla, aavikon kuningatar (The Adventures of Priscilla, the Queen of Desert, 1994).

Elokuvassa kolme sydneyläistä dragkuningatarta — yksi transnainen ja kaksi homomiestä — lähtevät Priscilla-bussilla kiertueelle Australian aavikon halki. Reissuun mahtuu jatkuvaa suunsoittoa, suhteiden syvenemistä, ikimuistoisia dragnumeroita ja yhteenottoja paikallisten kanssa.

Nuori Harjanne vaikuttui elokuvan tavasta juhlistaa kaikkien oikeutta olla sellaisia kuin ovat, vaikka osa vitseistä menikin häneltä silloin ohi.

Kun Harjanteelle tarjottiin Kinky Bootsin ja monien muiden menestysmusikaalien jälkeen mahdollisuutta ohjata elokuvaan perustuva musikaali, hänen ei juuri tarvinnut miettiä vastausta.

Helsingin kaupunginteatterin syksyn suursatsauksessa Priscilla, aavikon kuningatar säihkeen, biletunnelman ja musiikillisen riemun määrä on maksimoitu.

”Se on kuin elokuva steroideilla”, Harjanne luonnehtii ennen ensi-iltaa.

Odotukset ovat korkealla, ja päivää ennen ensi-iltaa lähes 70 prosenttia esitysten lipuista oli jo varattu.

”Meidät (sateenkaariväki) nähdään glitterisinä, hauskoina, aina hyväntuulisina tyyppeinä, mutta elämäämme kuuluu edelleen myös väkivallan uhka, pelko ja suru. Siksi myös se puoli on tärkeää tuoda näyttämölle”, ohjaaja Samuel Harjanne sanoo

Australialaisen Stephan Elliottin käsikirjoittama ja ohjaama Priscilla-elokuva oli aikanaan yllätyshitti.

Sekä katsojat että kriitikot ihastuivat sen riemukkaaseen, voimaannuttavaan tunnelmaan. Elliott on kertonut tehneensä elokuvan, koska kyllästyi 1980-luvulla alkaneen aids-paniikin ja pelon ilmapiiriin.

”Priscilla-elokuva oli homo- ja transyhteisölle henkireikä ja ylösnousemuskokemus. Se oli myös keskisormennäyttö valtaväestölle: te olette ruttoistaneet meidät, mutta me emme ole yhtä kuin teidän ennakkoluulonne”, Harjanne sanoo.

Hän viittaa siihen, että aids-epidemian alussa homoihin ja myös sukupuolivähemmistöihin lyötiin samankaltainen taudinlevittäjän leima kuin ruttoepidemian aikana syrjittyihin etnisiin ryhmiin. Sillä perusteltiin heihin kohdistettua syrjintää ja jopa väkivaltaa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistetaan edelleen paljon syrjintää, ja globaali oikeistopopulismin nousu luo varjonsa vähemmistöjen tulevaisuudennäkymien ylle.

”Siksikin tämän tarinan esiintuominen tässä ajassa on tärkeää. Se muistuttaa, että vaikka ihmisten itseilmaisun muodot vaihtelevat, perimmiltään meissä kaikissa on enemmän yhdistävää kuin erottavaa”, Harjanne sanoo.

Alun perin Harjanteen piti ohjata syksyllä HKT:lle toinen hittimusikaali, South Parkin tekijöiden kohuttu The Book of Mormon. Teatteri jäi kuitenkin odottamaan musikaalista uutta käsikirjoitusversiota, kun se herätti Yhdysvalloissa keskustelua mahdollisesta rasismista.

Clarissa Jäärnin kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty myös musikaalin transteemojen käsittelyssä.

Yhtä Priscilla-musikaalin päähenkilöistä, transtaustaista Bernadettea, esittää transtaustainen tanssija-toimittaja Clarissa Jäärni. Drag-harrastajat tuntevat hänet myös vuoden 2008 Miss Drag Queen -kilpailun voittajana.

”Priscilla-elokuvan ja -musikaalin erityisyys on mielestäni siinä, että siinä on niin paljon tasoja. Viihdyttävyys ja hauskuus auttavat käsittelemään syvempiä ja raskaampia teemoja”, Jäärni sanoo.

Jäärni oli 12-vuotias nähdessään elokuvan ensimmäisen kerran.

”Katsoessani sitä olin aivan haltioissani, että tällaisiakin ihmisiä ja maailmoja voi olla.”

Jäärni tiesi jo lapsena, ettei ollut poika, vaikka hänet oli syntymässään sellaiseksi määritetty. Priscillaa katsoessaan hän ei vielä osannut sanoittaa sukupuoltaan eikä myöskään samastunut näyttelijä Terence Stampin Bernadette-hahmoon.

”Vaikka Bernadette määriteltiin transnaiseksi, miesnäyttelijän miehuus oli niin läpitunkevaa, etten ajatellut Bernadettea transnaisena vaan naisten vaatteisiin pukeutuvana miehenä. Iloitsen suuresti siitä, että kaupunginteatterin musikaalissa minä saan tehdä roolin.”

Ohjaaja Harjanteen mukaan työryhmä on ottanut huomioon viime vuosina vähemmistöjen esittämisestä käydyn keskustelun. Hän kuitenkin korostaa, että Jäärni sai roolin koe-esiintymisen kautta, taidoillaan, ei vain sukupuolellaan.

Jäärni kertoo jännittäneensä eniten laulamista. Hän oli harrastanut klassista laulua ennen sukupuolenkorjaushoitoja, mutta hoitojen alettua hänen äänensä muuttui. Jäärni kävi puheterapiassa, mutta lauluäänen treenaaminen jäi.

”En uskaltanut kymmeneen vuoteen laulaa muualla kuin suihkussa. Koe-esiintymisen lähestyessä aloin kuitenkin miettiä, että ääneni on osa tarinaani ja tarinani on kaunis. Niin sitten uskaltauduin laulamaan.”

Priscilla-elokuvassa ja -musikaalissa Jäärniä ja Harjannetta puhuttelee erityisesti ajatus itse valitun perheen merkityksestä.

Sateenkaariyhteisössä on aina ollut paljon ihmisiä, jotka eivät ole saaneet biologiselta perheeltään tukea. Priscilla-elokuvassa Bernadette sanoo, että hänen vanhempansa eivät ole puhuneet hänelle sen jälkeen, kun hän tuli kaapista. Adamin äiti taas vaikuttaa odottavan, että hänen poikansa “homovaihe” menisi vihdoin ohi.

Adamia näyttelee Helsingin Kaupunginteatterin musikaalissa Niki Rautén.

Vaikka kolme yhdessä matkustavaa dragtaiteilijaa kuittailevat toisilleen armottomasti, tosipaikan tullen he ammentavat lohtua toisistaan.

”On suuri voimavara, että saamme itse oikeasti valita, kenen kanssa elämme elämämme”, Harjanne sanoo.

Jäärni ja Harjanne kertovat molemmat olevansa onnekkaita, koska heillä on aina ollut hyvät välit myös biologiseen perheeseensä.

”Perheeni ymmärsi sukupuoleni jo ennen minua, ja he ovat aina tukeneet ja rakastaneet minua ehdoitta”, Jäärni kertoo.

Silti sateenkaariyhteisö on ollut heistä molemmille korvaamaton.

“Pitkälti itse valitun perheeni ansiota on, että olen nyt tässä”, Harjanne sanoo.

Jäärni ylistää myös Priscilla-elokuvan ja -musikaalin ennakkoluulotonta rakkaustarinaa. Kun dragkuningattarien keikkabussi hajoaa keskellä autiomaata, he tapaavat peräkylien automekaanikon, sotaveteraani Bobin. Pikkuhiljaa Bob ja Bernadette rakastuvat.

”Hahmo, jonka voisi kuvitella olevan ennakkoluuloinen, onkin dragtaiteilijaryhmän vanha fani ja suhtautuu Bernadetteen alusta alkaen ihaillen. Se oli todella poikkeuksellista varsinkin 90-luvulla”, Jäärni sanoo.

Harjanne taas nostaa esiin elokuvan ja musikaalin tavan kuvata isän ja pojan suhdetta. Dragkuningatar Tickillä on menneisyyden avioliitostaan pieni poika, jonka hän tapaa kiertueen päätepisteessä ensimmäistä kertaa sitten vauvaiän.

Tick pelkää etukäteen, että poika näkee hänet pelkkänä halveksittavana friikkinä. Poika kuitenkin suhtautuu isäänsä ennakkoluulottomasti.

”Pojan vilpitön asenne isäänsä kohtaan ilmentää hyvin sitä, että ihmiset ovat yleensä lähtökohtaisesti kiinnostuneita ja uteliaita muiden suhteen, ellei ympäristö tukahduta tätä asennetta ja opeta vihaamaan erilaisuutta”, Harjanne sanoo.

Isän ja pojan mutkaton suhde Priscillassa ilahduttaa Harjannetta myös siksi, että vähemmistöön kuuluvien vanhemmuutta kyseenalaistetaan liian herkästi.

”Kun puhutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja lapsista, aina joku alkaa vihjailla lasten ahdistelusta. Se on aivan käsittämätöntä”, Harjanne sanoo.

Anu Koivunen luonnehtii Priscilla, aavikon kuningatarta voimaannuttavaksi fantasiaksi ja utopiaksi hyljeksittyjen yhteisöstä.

Elokuvatutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen muistuttaa, että elokuvateollisuudessa oli pitkään tiukat raamit sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden esittämisessä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavat hahmot joko loistivat poissaolollaan tai olivat sivurooleissa.

”Pääosan 1900-luvusta vähemmistöt ja alakulttuurit olivat joutuneet katsomaan elokuvia viistosti ja lukemaan rivien välistä viitteitä seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta, joka poikkeaa normeista. Esimerkiksi The Rocky Horror Picture Showssa (1975) ja Priscillassa vähemmistöt asetettiin vihdoin keskiöön.”

Koivusen mukaan muun muassa näillä elokuvilla on ollut valtavasti elämää kannattelevaa merkitystä niille, jotka eivät olleet tottuneet näkemään itsensä kaltaisia valkokankaalla.

Esimerkiksi Netflixin tuoreehko dokumentti Disclosure: transihmiset valkokankaalla käy läpi valtavirtaelokuvia, joissa transihmiset on esitetty vitseinä tai väkivallan uhreina.

Monesti fokus on ollut siinä kuvotuksessa tai raivossa, jota transsukupuolisuuden paljastuminen on muissa herättänyt. Näiden kuvausten yksipuolisuus on omalta osaltaan voimistanut vihamielisiä asenteita vähemmistöjä kohtaan, dokumentin haastatellut sanovat.

Priscilla ja The Rocky Horror Picture Show voidaan Koivusen mielestä rinnastaa pridekulkueeseen, jossa yhteiskunnan häpeälliseksi leimaama, normista poikkeava ja rikkinäinen muuttuukin rakastettavaksi.

”Yhteiskunnassa halveksittu 'pervous’ otetaan haltuun ja merkityksellistetään positiiviseksi.”

”Musikaalimme ei paasaa vaan tuomme ihmiset yhteen viihtymään”, Samuel Harjanne ja Clarissa Jäärni sanovat. Kuvassa Niki Rautén, Clarissa Jäärni ja Lauri Mikkola.

Koivusen mukaan nämä teokset ja tapahtumat antavat vähemmistöille myös mahdollisuuden osoittaa mieltä sortavia rakenteita vastaan ja surra yhdessä sitä, mitä kaikkea yhteisön jäsenet joutuvat arjessaan kohtaamaan ja tukahduttamaan.

Sen sijaan, että yritettäisiin sopeutua joukkoon, kärjistetään ja liioitellaan omaa itseilmaisua.

Priscilla-musikaali on ollut hitti jo niin Lontoon West Endissä kuin New Yorkin Broadwaylla sekä lukuisissa muissa maissa.

Koivunen muistuttaa haastattelun aikana moneen kertaan, miten uusi tilanne historiassa on, että suuri ammattiteatterikin voi laskea menestystään seksuaalisista ja sukupuolisista vähemmistöistä kertovien musikaalien varaan.

“Vielä 1990-luvulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä puhuttaessa televisioon kutsuttiin lääkäreitä ja pappeja. On todella uutta ja hienoa, että vähemmistöjen oma näkökulma saa nyt tilaa ja että heidän tarinoillaan houkutellaan myös keskivertokatsojia.”

Priscilla, aavikon kuningatar ensi-illassa Helsingin kaupunginteatterissa torstaina 25. elokuuta.