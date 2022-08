Parempiosaiset selittävät köyhille hanakasti ravitsemuksen perusteita, ja sellaisen ihmisen hahmon Kari Hotakainen on antanut yhteiskunta­satiirinsa ravintola­kriitikolle

Satiiri yhteiskuntaa monin tavoin läpäisevästä epätasa-arvosta tuskin yllättää Hotakaisen vanhoja lukijoita.

Romaani

Kari Hotakainen: Opetuslapsi. Siltala. 271 s.

Maria on niin sanottuun hyvään kotiin sijoitettu lapsi. Keskiluokkainen miljöö ei estä häntä katkeroitumasta ja radikalisoitumasta Kari Hotakaisen luokkatietoisessa romaanissa Opetuslapsi.

”Halusin pysäyttää heidät pohtimaan kaikkea uudesta näkökulmasta. Katsomme samaan rotkoon, syömme samaa pasteijaa”, julistaa Maria kaapattuaan kolme valittua keskiluokan edustajaa lopullisesti kylmenneelle huoltoasemalle.

Hän on perinteisiin öljykulkuneuvoihin erikoistunut automekaanikko ajassa, jossa käytetään enää vain sähköautoja.

Opetuslapsen kirjalliset elementit ovat kohdallaan. Kielen rinnastukset, lakoninen, havainnoiva synkkä huumori on taattua Hotakaista. Teos on satiiri yhteiskuntaa monin tavoin läpäisevästä epätasa-arvosta. Hotakaista aiemmin lukeneita uutuus tokko yllättää, sen verran tuttuja kuviot ovat.

Maria edustaa kyydistä putoavaa alaluokkaa. Sijaiskodin sivistyskeskiluokan säteily ei tartu Mariaan kouluvuosien aikana. Hän kokee olevansa vääränmuotoinen palikka joka koloon: vaativa, kohtuuton, tökerö.

Maria on keskiluokkaisen elämäntavan uhri: elinkeinonsa menettänyt duunari, yhteiskuntaluokkien välissä seisova ihminen, jolla ei ole keinoja tai motivaatiota elää hyvän kodin oppien mukaisesti.

Maria syyttää elämäntapaa, joka on allerginen ennen kaikkea syyllisyydelle. Hänen analyysinsa mukaan keskiluokka on kadottanut oman elämäntapansa perustan, kehdannut unohtaa riiston sen pohjalla, ja on siksi vetänyt kaikki mukaansa kohti tuntematonta mutta vääjäämätöntä loppua:

”Selkänahkaa revitään, hintoja poljetaan, orjat kuljettavat ruokaa keskiluokalle, ympyrät ovat pienet, mutta eivät ne sulkeudu, ne laajenevat isoiksi ympyröiksi kunnes kukaan ei enää tunne toistaan eikä toisen tekoja, näin on helpompi edetä, tietämättömyydessä ja sumussa, näin voi unohtaa omat teot, koska ei niistä tiedä kukaan, näin tämä menee, on aina menevä, kunnes tie päättyy, kuilu aukeaa”.

Marian panttivankeihin kuuluvat vakuutusyhtiön lääkäri, joka on tehnyt päätöksiä työkyvyttömyyseläkkeistä potilaita tapaamatta; ravintolakriitikko, joka on arvosteluissaan ilmaissut ylenkatsettaan alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvia kohtaan ja näyttelijä, joka sekä jätti Marian sivurooliin teatteriryhmässä että viljelee ulossulkevaa taidepuhetta.

Henkilöt edustavat rakenteita, joilta heikommassa asemassa olevat putoavat. Yleiseen sekoittuu henkilökohtainen. Maria on kokenut itse ottovanhempien välinpitämättömyyden kertoessaan lapsena kokemastaan ahdistelusta. Hänen paras ystävänsä, sairauden takia työkyvytön Läski, on kokenut vakuutuslääkärin kasvottoman päätöksen seuraukset.

”Olet päättänyt potilaiden elämistä näkemättä heitä. Olet siirtänyt vastuuta kuin suurta kiveä, ja nyt se putoaa varpaillesi”, tuomitsee Maria Purjehtijaksi nimittämänsä lääkärin.

Terävimmin Maria tarttuu syyllisyydentuntoon. Syyllisyys on ollut esimerkiksi ilmastokriisiä koskevassa keskustelussa arka asia: mitä tahansa, kunhan ei syyllisyyden tervassa ihmistä kieritetä. Nyt kieritetään, ja höyhenet hohtavat valkeina päällä.

”Hyvä ihminen” on fraasi, joka toistuu kerronnassa usein. Se viittaa ivallisesti heihin, jotka esiintyvät hyveellisinä, mutta lienevät yhtä mätiä kuin muutkin muurahaiset. Luokka-asema suo ”hyville ihmisille” yhteiskunnallisen ylemmyydentunnon.

Erottuva esimerkki on ravintolakriitikko Syöjä, jonka hahmon elävänä pohjana toimivat yllättävän hanakasti köyhille ravitsemuksen perusteita selittävät parempiosaiset. Tällaiset eleet kielivät siitä, että valinnanvapauden harhassa elävää keskiluokkaa eivät toisten elämän ehdot juuri kiinnosta.

Opetuslapsen kielelliset terät osuvat tarkasti, ja tumma, lakoninen huumori kannattelee teosta.

Silti kirjan kulussa on epämääräisiä elementtejä. Marian kursivoitua puhetta Jumalalle löytyy rippeinä pitkin kirjaa. Myös panttivankitilannetta purkava Taktinen tarttuu Marian uskonnolliselta vaikuttavaan puheeseen tämän päiväkirjamerkintöjen pohjalta.

Jos keskiluokkaan kohdistuva satiiri palvelee poeettista oikeutta sellaisenaan, mitä se tekee jumalalla? Edellyttävätkö syyllisyyden ja sovituksen käsitteet juuri kristillisiä yhteyksiä?

Kirjan nimikin vaikuttaa viitteeltä koti- ja koulukasvatuksen ironisuuteen: se, minkä piti opettaa ”hyväksi ihmiseksi”, kasvattikin kostoon.

Kirjan rytmi kärsii sen pituudesta. En oikein tiedä, mitä loppuosan dialogit Marian ja Taktisen välillä tekevät. Lukiessa tuntuu, että kaikki tarpeellinen oli kirjassa ilman tätä osuutta.

Kerronnan etiikan kannalta kuulustelut lähipiirissä ja Taktisen keskustelut Marian kanssa lisäävät ymmärrystä monimutkaisista suhteista kaiken takana, mutta ne eivät lopultakaan haalenna Marian paatosta.

Kaikesta huolimatta, Opetuslapsen satiiri on lempeää. Vaikka huutavan ääni korvessa on vahva, kerronta kohtaa henkilöhahmot lämpimästi ja humaanisti.