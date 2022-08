Keikoilla kosimisesta on tullut suosittua, mutta kaikki bändit eivät kaipaa konsertteihinsa herkkiä hetkiä: Näin kävi Paul McCartneylle

Kosiminen keikalla on osa uusia häärituaaleja. Kaikki bändit eivät enää suostu keskeyttämään pariskunnille keikkojansa, toimittaja Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Ilmeisesti kaikista bändeistä on tullut hääbändejä.

Keikkakosiutumisen huipentuma taidettiin saavuttaa viikonloppuna, kun Ed Sheeran esiintyi Olympiastadionilla. Yleisössä nähtiin polvistumisia. Iltalehti kirjoitti, kuinka Gladiaattoreista tuttu Tommy Oksa kosi keikalla. Oksa sumpli järjestyksenvalvojien kanssa, että pääsi permannolle, jossa oli tilaa kysymykselle.

Instagram-video näyttää, kuinka ympärillä ihmiset lopettivat kännykänsä valon heiluttamisen Sheeranin tahtiin ja alkoivat kuvata kosijaa.

Tommy Oksan kosiminen tallentui hänen Instagram-tililleen. Kuvakaappaus Instagramista.

Häät ovat luonteeltaan romantiikan julkituomista: kun kaksi ihmistä solmii lähisukulaisliiton, uutta siviilisäätyä on tapana juhlia muiden kanssa.

Nykyään kosimisesta halutaan mediaspektaakkeli.

Ainakin näennäiseen onnistumiseen paras paikka on julkinen tila, jossa kysytty ei kehtaa kieltäytyä, kun edessä on kyyristynyt kaveri sormus ojossa ja ympärillä ulkopuoliset kuvaamassa.

Ready to Ask -sivustolla annetaan neuvoja ihmisille, jotka valmistautuvat suureen kysymykseen.

”Ihanteellisesti, tietysti, polvistut ’teidän’ laulunne aikana”, sivusto kirjoittaa. Se kehottaa kosijaa varmistamaan, että ”symbolinen laulu” on keikkailevan artistin soittolistalla kosimisiltana.

Sivulla opastetaan, että esiintyjiä voi pyytää lisäämään kappaleeseen kosittavan nimen. Artistit kuulemma usein myös levyttävät kappaleita uusiksi ”asiakkaiden” toiveiden mukaisesti.

Ed Sheeranillekin kosinnat ovat osa duunipäivää. BBC uutisoi heinäkuussa, kuinka eräästä kosinnasta oli tullut miljoonien katsoma Tiktok-hitti: useat kännykän omistajat tallensivat jälleen yhden sormushetken. Taustalla Sheeran lauloi ikuisesta rakkaudesta.

Kosimisella on nyt vaara levittäytyä kaikkiin mahdollisiin yleisökokoontumisiin. Aiemmin teatterissa pelottavinta ovat olleet osallistavat esitykset, mutta nyt yleisöä otetaan käyttöön uudella tavalla.

Koko-teatteri kertoi perjantaina, kuinka näytelmän ohjaajaa kosittiin lavalla, onneksi vasta esityksen jälkeen.

Artistille kosiomatkojen säestäminen on tietysti järkevää: se antaa mielikuvaa spontaaniudesta, hyväntahtoisuudesta ja keikkojen ainutlaatuisuudesta.

Brittiartisti Harry Styles sai yleisön ulvomaan jo One Directionin aikaan, kun keskeytti keikkoja kosintoihin. Temppu toimii soolourallakin, viimeksi elokuun alussa Portugalissa, jossa Styles antoi mikrofonin kosijalle. Teko poiki valtavasti uutishuomiota.

Uutisissa tallenteiden on kerrottu liikuttavan katsojaa – tuovan perhosia vatsaan, kuten Harper’s Bazaar väittää.

Jos pidätteleekin liikutusta katsoessaan Paul McCartneyn keikkaa, saattaa joutua pidättelemään ärsytystä, kun vanhan banjosilmän viereen nousee satunnainen fani laulamaan When I’m Sixty-Fouria tulevalle puolisilleen, kuten kävi vuonna 2014. Sir Paul tekee ihan mitä tahansa miellyttääkseen yleisöä, mutta inflaatio on nopeasti edessä.

Konsertinkeskeytyskosintoja on tapahtunut muun muassa Beyoncén, Kylie Minoguen ja Adelen keikoilla.

Yhdysvaltalaisbändi Old 97's ilmoitti jo vuonna 2012, ettei heidän solistinsa ole pappi. Bändi oli joutunut järjestelemään kosintoja konserteissaan sen jälkeen, kun se oli julkaissut kappaleen nimeltä Question, suomeksi kysymys, vuonna 2001.

Show ei pysähtyisi enää kertaakaan siihen, että ”huomio keskittyisi yhteen pariskuntaan, joka on tai ei ole menossa kihloihin sillä hetkellä”, bändi tiedotti.

Ainutlaatuisuudesta on aikaa sitten tullut rutiinia. Kosinnan katselu on ulkopuoliselle yhtä hauskaa kuin polttariseurue myymässä kondomeja kaupungilla. Yllättämisestä on tullut kaikkein yllätyksettömintä.

Vähän kuin kaikki kulttuurielämykset olisivat SuomiLoven jaksoja, jossa huipentuma ei ole esitys vaan sitä seuraavien pariskuntien herkistely.

Lue lisää: Ed Sheeranin esiintyminen Helsingissä sisälsi kaikki stadionkonserttien kliseet ja yleisö söi positiivisen showmiehen kädestä