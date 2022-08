Britanniasta löytyy kylä, jonka asukkaat pitävät mykkä­koulua vielä 40 vuoden jälkeenkin: Sherwoodin luoja paljasti, että kylän kuvaus sarjassa on suora vertaus brexitille

Harvoin näkee sarjaa, jossa paikallinen tapahtuma korotetaan vähitellen universaaliksi.

Brittisarja Sherwood päättyy Suomen televisiossa tänään torstaina. Mikä sarja! Kertaheitolla BBC:n parhaimmistoa, ja katsottavissa vielä kuukausitolkulla Yle Areenassa.

Sherwood on tositapahtumiin löyhästi perustuva näennäinen murhamysteeri vanhassa Nottinghamshiren kaivoskylässä, missä syyllinen on tosin lähes heti ilmiselvä ja varsinaiset mysteerit aivan muualla. Murhat eivät ole edes erityisen kiinnostavia, paljon kiinnostavampaa sarjassa on lähes kaikki muu.

Aloitus kertoo, mistä on pitkälti kyse. Näemme arkistokuvaa 1980-luvun kaivostyöläisten lakosta ja yhteenotoista poliisien kanssa, pääministeri Margaret Thatcherista puhumassa huolestaan oikeusvaltion puolesta ja sitten poliisien väkivaltaa lakkoilijoita vastaan. Sitten tulee vielä tärkeämpää arkistokuvaa: Nottinghamshiressa suurin osa kaivoksista jatkoi toimintaansa liiton lakkovaatimuksesta huolimatta, koska työläisillä ei yksinkertaisesti ollut varaa pysyä lakossa.

Lakkolaiset leimasivat heidät ikiajoiksi rikkureiksi, ja niinpä kylä jakautui kahtia. Lähes 40 vuotta myöhemmin köyhtyneen kylän sanaharkat jatkuvat yhä, eivätkä joidenkin perheiden jäsenet kykene keskustelemaan lainkaan keskenään, vaikka asuvat vieri vieressä, kuten siskot Julie Jackson (Lesley Manville) ja Cathy Rowley (Claire Rushbrook). Kylässä tapahtuvat murhat tuovat vanhat haavat takaisin pintaan varsinkin sen jälkeen, kun paikalle saapuu avuksi jälleen myös Lontoon poliisi, ja niin koko vanha soppa on lähellä räjähdyspistettä.

Samaan aikaan heti sarjan alussa näytetään, miten virallisia asiakirjoja sensuroidaan. Tämä on sarjan suurin mysteeri: miksi murhatun entisen lakkolaisen ja aina suorapuheisen Gary Jacksonin (Alun Armstrong) pidätystiedoissa vuodelta 1984 on sensuroituja kohtia?

Kaikki liittyy yhteen lokakuiseen iltaan 1984, jolloin erinäiset sattumat rikkoivat lopullisesti kylän yhteiselon. Mysteeriin päästään kunnolla vasta jaksossa neljä. Yhteensä jaksoja on kuusi.

Nykyajassa konservatiivien leiriin vaihtanut ja uuden keskiluokan uudelta rahalta haiseva poliitikko Sarah Fisher (Joanne Froggatt) jakaa vaalimainoksia ovelta ovelle ja kertoo, että punamuuri murtui – viittaus brexitiin ja Boris Johnsonin vaalivoittoon.

Kyllä, 40 vuotta vanhat asiat ja jakautuminen kahtia ovat vertaus brexitille ja sen jakolinjoille.

Sarjan luonut James Graham myönsi asian suoraan The Guardianiin kirjoittamassaan tekstissä. ”Vuoden 1984 lakosta asti pysyneet kireät suhteet voivat ihmetyttää nuorempia katsojia, joilla voi aivan järjellisesti olla vaikeuksia ymmärtää, miksi perheet ja yhteisöt ovat yhä jakaantuneita lähes 40 vuotta sitten tehdyn henkilökohtaisen valinnan takia. Tämä saattaa olla huolestuttava ennusmerkki perheille ja ystäville, jotka eivät vieläkään ole puheväleissä brexit-kansanäänestyksen jäljiltä.”

Tämä on kuitenkin vain isompi teema. Sarjan nostaa mestarilliselle tasolle sen kuvaus ja käsitys syrjäisestä paikasta ja siellä elävistä ihmisistä. Käsikirjoittaja Graham on kotoisin Nottinghamshiresta ja jatkaa The Guardianin tekstissä, että paikan tuntu oli Sherwoodin tekemistä ohjannut halu.

”Kuulemme paljon ’punamuuri’-yhteisöistä, mutta lukuun ottamatta satunnaisia uutisten katugallupeja, katsojat pääsevät perehtymään niihin harvoin kunnolla. Nämä aivan liian yksinkertaistetut otokset väittävät usein väärin, että ihmiset, heidän kokemuksensa ja näkemyksensä olisivat tasaisen yhdenmukaisia. Minun kotikuntani on yhtä monimutkainen, paradoksaalinen ja epäjohdonmukainen kuin kaikki muutkin paikat.”

Kylä tuntuu aidolta, alkaen ihmisten tavasta puhua ja päättyen kaksivaunuiseen paikallisjunaan, joka on kuin kiskobussi Parikkalasta Savonlinnaan. Aitoudessa auttaa loistava näyttelijäkaarti (jo mainittujen lisäksi muun muassa David Morrissey ja Robert Glenister, jotka ovat riitelevänä poliisikaksikkona, toinen paikallinen toinen lontoolainen, kerrassaan upea duo; sekä Lorraine Ashbourne ja Adeel Akhtar).

Kylä tuntuu aidolta myös siksi, että sarja ei käytä suuremmin aikaa hahmojen ja heidän motiiviensa esittelyyn. Katsoja heitetään paikkaan, joka on täynnä hädin tuskin pinnan alla pysyvää mennyttä. Ensin yksityiskohdat menevät ohi, mutta jos katsoja jaksaa todella katsoa ja kuunnella eikä vain silmäillä, koko maatuska avautuu vähitellen tutkielmaksi nyky-Britanniasta. Lopussa asiat tehdään ehkä hieman liiankin selviksi, mutta kokonaisuutena Sherwood on kuin The Wire pienoiskoossa.

Sarja toimii niin hyvin kuitenkin vain siksi, että käsikirjoitus keskittyy hahmoihinsa ja heidän pitkään jatkuneeseen kyvyttömyyteensä antaa niin muille kuin itselleen anteeksi menneisyyden virheet. Harvoin näkee näin taitavaa paikallisen tapahtuman korottamista universaaliksi.

Ehkä anteeksi antaminen ei kuitenkaan ole koskaan myöhäistä? Sarjan lopussa kokoonnutaan kerhohuoneelle, jossa vanhat skismat nousevat taas pintaan. Lakkoilijat ja rikkurit ovat yhä toistensa kurkussa, vaikka kylän sekoittaneilla murhilla ei ollut mitään tekemistä vanhojen tapahtumien kanssa.

Lakkoilijoiden mielestä poliittinen eliitti käytti rikkureita hyväksi ja tuhosi sillä kokonaisen yhteiskuntaluokan. Rikkureiden mielestä sen tekivät lakkoilijat, kun eivät voineet lakata kiusaamasta ja pelottelemasta töihin menneitä.

”Se oli pelottavaa. Eikä se saisi olla”, Fred Rowley (Kevin Doyle) sanoo.

Silti lakkoilijat eivät voi antaa anteeksi.

”Juuri sitähän he haluavat. Että syytämme toisiamme emmekä heitä. – – He eivät välittäneet meistä silloin eivätkä välitä nytkään. He vain käyttävät meitä hyväkseen”, sanoo Julie Jackson.

Tähän liittyy sarjan suurin mysteeri. Sarjan mukaan Thatcherin hallitus pani kaivostyöläisten sekaan vakoojapoliiseja suorittamaan täysin laillisen toiminnan poliittista valvontaa ja provosoimaan ”lakon kansallistetuilla teollisuuden aloilla”. Thatcher halusi sotaa saavuttaakseen tavoitteensa. Lakkojen provosointi on totta, kuten myös vakoojapoliisiyksikkö SDS:n olemassaolo. Sen sijaan ei ole varmaa, että vakoojapoliiseja oli kaivostyöläisten seassa. Tutkinta asiasta jatkuu yhä. Thatcherin tavoitteista voi olla monta mieltä, mutta toimintatavat olivat hyvin mahdollisesti laittomia.

”Historiamme näyttää, että polarisaatiota on käytetty aseena, jolla yritetään saavuttaa poliittisia tavoitteita. – – Tätä taktiikkaa täytyy vastustaa henkeen ja vereen”, käsikirjoittaja Graham kirjoitti The Guardianissa.

Tosiasiassa ihmisten välillä on ehkä enemmän solidaarisuutta kuin meidän usein annetaan ymmärtää. Ja valtaa väärinkäyttäneet ihmiset, he peittävät jälkensä ja jättävät muut murehtimaan vuosiksi tai vuosikymmeniksi. Eteenpäin pääsee vain kohtaamalla menneisyyden, ei lakaisemalla sitä maton alle. Koska Sherwood luo niin uskottavan illuusion todellisesta paikasta, tämä oppitunti ei tunnu pisarankaan vertaa teennäiseltä.

Sherwood 25.8. TV1 klo 21.05 ja Yle Areena.