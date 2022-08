House of the Dragon keskittyy enemmän naisten asemaan, mutta veri virtaa yhä: Tällainen on jo nyt katsojaennätyksiä rikkonut sarja

Sarja perustuu George Martinin Fire & Blood -teokseen, jossa kerrotaan Targaryen-suvun vaiheista noin 200 vuotta ennen Game of Thrones -sarjan tapahtumia.

House of the Dragon-sarjan ytimessä on kaksi naista: kuninkaan tytär Rhaenyra (Milly Alcock, oik.) ja tämän paras ystävä, kuninkaan "Kouran” tytär Alicent Hightower (Emily Carey).

Odotettu House of the Dragon sai maanantaina ensi-iltansa HBO-palvelussa. Sarja pysyy tukevasti George R. R. Martinin kirjoihin perustuvan Game of Thrones -saagan tunnelmassa, mutta pärjääkö se edeltäjälleen?

Avausjakso keräsi Yhdysvalloissa lähes 10 miljoonaa katsojaa, mikä on suurin uuden alkuperäissarjan keräämä yleisö HBO:n historiassa, WarnerMedia tiedotti.

HBO:n palvelimet eivät kestäneet suurta yhtäkkistä kävijäpiikkiä, ja tästä syystä tuhannet amerikkalaiset ilmoittivat Twittersissä, etteivät he pysty katsomaan sarjaa.

Maailman suosituimmaksi tv-sarjaksi aikanaan nousseen Game of Thronesin (GoT) ensimmäisen jatko-osan tapahtumat käynnistyvät noin 200 vuotta ennen GoT:ia. Siinä missä GoT kertoi monesta suvusta, jotka taistelivat Westerosin fantasiamaailman valtaistuimesta, HotD kertoo sitä hallinneesta yhdestä suvusta, joka alkaa hajota sisältäpäin: valkotukkaisista Targaryeneista, lohikäärmeiden valtiaista.

HotD perustuu Martinin Fire & Blood -teokseen, ja Martin on ilmaissut olevansa sarjaan tyytyväinen.

Kuningas Viserys Targaryen (Paddy Considine) toivoo poikaa perimään kruununsa.

Jo ensimmäisessä jaksossa on selvää, että fokus on GoT:ia vahvemmin naisten asemassa. HotD:n ytimessä on kaksi naista: kuninkaan tytär Rhaenyra (Milly Alcock) ja tämän paras ystävä, kuninkaan lähimmän neuvonantajan tytär Alicent Hightower (Emily Carey). Ensimmäisessä jaksossa isoja linjoja tulevalle tarinalle vetävät myös lempeä mutta vähän veltto kuningas Viserys Targaryen (Paddy Considine) sekä tämän arvaamaton veli Daemon (Matt Smith).

Huomiota kiinnitetään valtaan: vaikka nainen olisi ensimmäisenä perimysjärjestyksessä, voiko kruunu siirtyä hänelle vai sytyttääkö se sodan? ”Meidän tehtävämme on toimia kuninkaallisina kohtuina”, vaikean raskauden kanssa kamppaileva kuningatar Aemma (Sian Brooke) sanoo tyttärelleen.

Prinsessa Rhaenyra (Milly Alcock, vas.) haluaisi lentää lohikäärmeillä, mutta se ei ole naisen tehtävä, muistuttaa hänen äitinsä kuningatar Aemma (Sian Brooke).

Sarjan tekijät ovat kertoneet halunneensa ottaa huomioon tasa-arvon ja moninaisuuden GoT:ia paremmin. Etenkin nuoriin naisiin GoT:issa kohdistunut paikoin hyvinkin raaka seksuaalinen väkivalta herätti aikanaan paljon keskustelua. Ajat ovat muuttuneet, tekijät totesivat HS:n haastattelussa.

Seksiä, bordelleja, orgioita ja prostituoituja HotD:sta toki löytyy. GoT:in katsojat lisäksi muistavat, että insesti on iso osa Targaryeneiden suvun historiaa, mikä sävyttää myös prinsessa Rhaenyran ja tämän Daemon-veljen kohtaamista.

Lue lisää: Odotettu House of the Dragon -sarja alkaa ja tuttu Westerosin maailma on toteutettu isolla rahalla – mutta näkö­kulma on aivan uusi

Ensimmäisessä jaksossa näkyy raha: GoT:in valtava menestys takasi sarjalle alusta asti ison budjetin. Ilmeisesti ensimmäisen kauden jaksot ovat maksaneet lähes 20 miljoonaa euroa kappaleelta.

House of the Dragon on monien mukaan teknisesti laadukas. Westerosin pääkaupungin Kuninkaansataman Punalinnasta iso osa rakennettiin kokonaan, ja lohikäärmeitä lentelee komeissa ilmakuvissa edeltäjää tiheämmässä. Puvut ja korut tihkuvat ylellisyyttä, lavasteet linnaa myöten huolellista ammattitaitoa.

The Times innostuu sarjan avauksesta jopa viiden tähden verran. ”Visuaalisesti ruhtinaallinen, (enimmäkseen) hyvin näytelty ja terävästi kirjoitettu.”

”Kerrassaan mahtava”, kuvailee The Guardian avausjakson näyttävyyttä Rebecca Nicholsonin neljän tähden arviossa. ”Yhtä vangitseva kuin hirvittävä.”

Moni kommentoi väkivaltaa, jota HotD:ssa edeltäjänsä tapaan riittää: Daemon-veljen johtamat kaartilaiset ”puhdistavat” kaupungin rikollisista täyttämällä kärryt verisillä ruumiinosilla, ja turnajaisissa kolisevat niin seipäät kuin miekat.

Turnajaisissa meno on paikoin rajua.

Riipaisevimmin veri silti virtaa kuningattarelle ilman puudutusta tehdyssä keisarinleikkauksessa, jonka lopputulos on kaikille selvä.

Myös The Telegraph antaa sarjalle neljä tähteä, mutta jää kaipaamaan huumoria.

BBC:n mukaan sarja on synkempi ja hienostuneempi kuin edeltäjänsä: ”terävästi kirjoitettu ja komeasti ohjattu”.

Kaikki eivät kuitenkaan ole lohikäärmesarjasta yhtä innoissaan. The New York Timesin arvion mukaan HotD:ssa on kyllä kaikki samat elementit kuin GoT:issa, mutta se on ”puristettu tyhjiin”: keskiaikaiseen fantasiamaailmaan sijoittuva saippuaooppera ei tarjoa kriitikko Mike Halen mielestä mitään uutta. Lohikäärmeetkin näyttävät Halen mukaan turhan paljon tietokoneella tehdyiltä, mikä vie niiden kauhistuttavuutta. Linna ja kaupunkimaisemakin ovat hänen silmäänsä vähemmän mahtavia, taistelukohtaukset vähemmän eloisia.

Myös The Rolling Stone jää kaipaamaan sarjaan lisää älyä ja energiaa. ”Ei sytytä”, tiivistää puolestaan The Wrap.

Matt Smithin näyttelemä Daemon Targaryen.

Ensi viikolla alkaa myös toinen valtavalla budjetilla markkinoitu fantasiasarja: Taru sormusten herrasta: Valtasormukset käynnistyy Amazon Primella 2. syyskuuta.

Ajoitus voi olla sattumaa, arvioi HS:n Jussi Ahlroth huhtikuussa. ”Sarjojen potentiaalinen faniyleisö ei ole täsmälleen sama, mutta päällekkäisyyttä riittää. Ennen kaikkea: suuren yleisön fantasiakiinnostuksella on rajansa”, Ahlroth totesi.

Nähtäväksi jääkin, kumpi voittaa – ja millä keinoin.