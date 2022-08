Menestyskirjoihin perustuva After Ever Happy on teennäinen ja sekava soppa, joka ei ole tarpeeksi huono ollakseen edes jotenkin kiinnostava

Castille Landonin ohjaama After Ever Happy on juonetonta epäelokuvaa, joka olisi pitänyt julkaista suoraan suoratoistopalvelun outlet-puolella.

Draama

Ohjaus Castille Landon. Pääosissa Josephine Langford ja Hero Fiennes Tiffin. 96 min. K12. ★

Tessa toipuu vähitellen siitä, kun Hardin luki salaa hänen päiväkirjaansa. Lääkäriltään Tessa kuulee, että hän ei ehkä koskaan voi saada lapsia. Hardin ja Tessa matkustavat Hardinin äidin häihin Lontooseen, jossa Hardin yllättää Trishin ja Vancen harrastamasta seksiä. Käy ilmi, että Vance on Hardinin oikea isä!

Siinäpä summausta After-elokuvasarjan aiemmasta osasta After We Fell ja lähtölaukaus sarjan neljänteen osaan After Ever Happy. Lähtöoletuksena tuntuu olevan se, että katsoja on nähnyt aiemmat osat ja tuntee roolihahmojen taustat sekä syheröt ihmissuhdekuviot.

Aiempien osien synopsiksien perusteella draama jatkaa tutulla linjalla. Pääpari Tessa (Josephine Langford) ja Hardin (Hero Fiennes Tiffin) vatvovat suhdettaan, riitelevät, harrastavat sovintoseksiä ja palaavat yhteen. Tätä toistetaan elokuvan ajan, kunnes on loppuplanssin To be continued paikka.

Kaavaa rikotaan muutaman kerran ns. yllättävällä käänteellä, kuten Tessan isän yliannostuskuolemalla ja Hardinin kännipäissään sytyttämällä tulipalolla. Näistä palataan kuitenkin nopeasti sisäsiistin ihmissuhdevellin monotoniseen lusikoimiseen.

After Ever Happy on teennäinen ja sekava soppa, joka ei ole tarpeeksi huono ollakseen edes jotenkin kiinnostava.

Kuvakerronta on tuttua vakuutusyhtiöiden sieluttomista televisiomainoksista. Henkilöhahmot lipsuvat käsistä kuin märkä saippua. Ei ole mitään, mihin tarttua.

Tönkön rytmityksen, onton näyttelijätyön ja steriilien kulissien lisäksi elokuva piinaa olemalla alkukantaisen konservatiivinen: Tessa on kiltti opiskelijatyttö, jonka elämäntyö on kesyttää toksinen paha poika Hardin, jota riivaavat menneisyyden demonit.

After-elokuvat perustuvat yhdysvaltalaisen Anna Toddin romaaneihin, jotka ovat olleet maailmanluokan menestyksiä.

Todd aloitti uransa vuonna 2013 kirjoittamalla fanfictionia verkon Wattpad-alustalle. Tekstin inspiraationa oli One Direction -poikabändin laulaja Harry Styles.

Todd kirjoitti kolme ensimmäistä After-kirjaansa lyhyissä pätkissä puhelimella. Tämä lienee syy siihen, miksi elokuvakin etenee muutaman minuutin episodeissa, joihin kuhunkin on koetettu ympätä alku, keskikohta ja loppu.

Resepti ei toimi pitkänä elokuvana. Elokuvateatterissa After Ever Happy on outo näky. Se on juonetonta epäelokuvaa, joka olisi pitänyt julkaista suoraan suoratoistopalvelun outlet-puolella ja katsoa kännyltä.

Käsikirjoitus: Sharon Soboil (perustuu Anna Toddin romaaniin).