Pelle Hermanni on laiskasti tehty ja kaukana alkuperäisestä, mutta yhdellä tavalla Timo Koivusalon elokuva todella yllättää

Sirkuspelle Hermanni seikkaili televisiossa alun perin vuosina 1977–1988. Nyt valmistuneen pelle-elokuvan on käsikirjoittanut hahmon alunperin luonut Simo Ojanen yhdessä ohjaaja Timo Koivusalon kanssa.

LASTENELOKUVA

Pelle Hermanni, ohjaus Timo Koivusalo. 80 min. S. ★

Ilmassa on isoja odotuksia. Miten Timo Koivusalo työryhmineen on onnistunut siirtämään Pelle Hermannin elokuvaksi? Onhan klovnihahmo sentään tv:stä tuttu usealle polvelle.

Yllättävästi, kuuluu arvioni.

Ja perin laiskasti.

Positiivinen ja lapsekas mutta myös ujon surumielinen pellehahmo seikkaili tv:n Pikku Kakkosessa Sirkuspelle Hermanni -nimen alla vuodesta 1977 vuoteen 1988. Suosio oli suurta: pellestä laadittiin myös kirjoja ja näytelmä.

Aika kuitenkin kultaa muistot. Nykysilmin suomalaisen lastenkulttuurin ilmiöksi noussut tv-sarja on monien jaksojen osalta vanhentunut, piinallisen teatterinomainen ja tarinoiltaan vaatimaton. Kestävintä on pelleä esittäneen Veijo Pasasen (1930–1988) vilpitön näyttelijäntyö.

Veijo Pasanen näytteli Ylelle kehitellyssä lastenohjelmassa sirkuspelle Hermannia vuosina 1978–1988.

On siis ollut väistämätöntä tehdä rajuakin peruskorjausta, kun Pelle Hermanni -elokuvaa on ryhdytty suunnittelemaan.

Ihan sellaista rukkaamista en kuitenkaan arvannut odottaa, mikä valkokankaalla nyt nähdään. Pelle Hermanni on kuin sivuhenkilö nimeään kantavassa elokuvassa.

Miksi näin?

Yhden vastauksen voi hakea vuodesta 2013, jolloin elokuvantekijänä itseoppineen Timo Koivusalon kohdalle osui hänen uransa suuri onnenpotku. Tuolloin Koivusalo sai käytännössä luvan painaa rahaa, kun hänelle tarjottiin aiemmin sarjaa tehneiden erimielisyyksien vuoksi oikeutta ohjata ja tuottaa lastenelokuvia Risto Räppääjästä, suomalaisen elokuvan viime vuosikymmenten kirkkaimmasta kultamunasta.

Vuosina 2014–2016 näitä filmatisointeja syntyi Koivusalon komennossa kolme, ja Koivusalo nousi kiistatta maan menestyneimpien elokuvatuottajien joukkoon. Enää Koivusalolla ei ole filmausoikeuksia Risto Räppääjiin, mutta onnenpotkun vaikutus näkyy yhä.

Elokuvana Pelle Hermanni nimittäin muistuttaa halpaa kopiota Risto Räppääjä -elokuvista!

Milo Tamminen ja Oona Hakanpää esittävät Pelle Hermanni -elokuvan lapsia.

Tarinaa kuljettavaksi henkilöksi nousee pellen ohi Risto Räppääjää muistuttava sirkuspoika. Poikaa kutsutaan Roni Raikuli -nimellä, uskokaa tai älkää. Risto Räppääjän tapaan Ronilla on kaverinaan samanikäinen tyttö, nimeltään Julia.

Vaikutelmaa Risto Räppääjä -formaatin kierrättämisestä vahvistaa se, että Pelle Hermannin näyttelijäkaarti on läpeensä tuttua Räppääjistä (muiden muassa Rauha-tätiä esittänyt Minttu Mustakallio sekä Lennartia roolissa nähdyt Martti Suosalo ja Vesa Vierikko). Myös osa kuvauspaikoista kuten miljöö Naantalissa on sama kuin takavuosien Räppääjissä puhumattakaan yleistunnelmasta.

Menestyäkseen elokuvateattereissa lastenelokuva tarvitsee lähes aina etukäteen tunnetun brändin, mutta nyt työryhmältä tuntuu menneen ohi, mikä teki Pelle Hermannista ilmiön. Se ei ollut klovneria eikä sirkusmaailman säihke eikä seikkailukaan, vaan koko lailla nykyaikaisen lastenviihteen täydellinen kääntöpuoli: tapahtumattomuus.

Televisiossa sirkuspelle Hermanni oli yksinäinen hahmo, joka eli lapsenkokoisessa maailmassa sirkuksen takapihalla. Mitään ei oikeastaan tapahtunut, vaan katsojasuhde rakentui pellen katseelle ja lapsenomaiselle höpötykselle kohti kameraa. Tätä intiimiyden tuntua elokuvassa ei ole, vaikka muutamissa kohtauksissa elokuva kyllä tekee kunniaa Veijo Pasaselle ja alkuperäissarjalle. Elokuvassa pelle etsii kadonnutta isäänsä.

Iina Kuustonen esittää elokuvan akrobaattia, yhtä sirkus Hepokatin taiteilijoista.

Käsikirjoitus on merkitty Koivusalon ja Simo Ojasen (1940–2021) nimiin. Lastenkirjailija Ojanen loi pellehahmon alun perin Lasse Pöystin lukemiin Pikku Kakkosen iltasatuihin.

Lastenelokuvaksi Pelle Hermanni on alle keskitason. Klovnia esittää Vesa Vierikko, joka ei pääse Veijo Pasasen työn tasolle, mutta toisaalta hän ei saa käsikirjoituksessa sellaiseen edes tilaisuutta. Yleinen kohellus ajaa ohi.

Käsikirjoitus, Koivusalon ohjaus ja Pertti Mutasen kameratyö on laiskaa ja dramaattisuus hukataan useaan otteeseen. Piirre leimaa Koivusalon tuotantoa yleisemminkin. Hän ei ole järin kiinnostunut valtavirtaelokuvan tehokeinoista tai sellaisista finesseistä kuten vaikkapa värinmäärittelystä, lapsinäyttelijöiden ohjaamisesta tai jännityksen aidosta rakentamisesta. Rohkeutta kyllä riittää: elokuva on valmistettu ilman elokuvasäätiön tuotantotukea.

Jos kuitenkin luulee näkevänsä hauskan elokuvan Pelle Hermannista ja päivityksen tutusta hahmosta Karhuherra Paddingtonin tapaan, saa varautua pettymykseen. Sen sijaan saa seurata heikosti perusteltuja lapsinäyttelijöiden tansseja, sivuhenkilöiden merkityksettömiä kohtaamisia, latteita laulunumeroita sekä kahden kokeneen taikurin kipakan välirikon, joka toi minun mieleeni Koivusalon ja hänen vanhan aisaparinsa Joel Hallikaisen katkenneen ystävyyden. Voi änkeröinen.

Mukana toki on tukku sirkus Hepokatin tuttua väkeä alkaen taikuri Maxista ja selvännäkijä Sylviasta päätyen Äitiliiniin. Kiinnostavaa modernisointia on se, että Hermannin tavaramerkki eli höpö sanailu on elokuvassa kirjoitettu pääosin toiselle hahmolle, Iina Kuustosen esittämälle akrobaatille.

Toisaalta mitä väliä vanhoilla ihailijoilla on, sillä sarjaa katsoneet ovat jo keski-iässä, ja nykylapsille tämä Pelle Hermanni voi mennä täydestä kuin väärä raha. Siinä mielessä Koivusalo saattaa olla pelannut pelinsä oikein. Pelle Hermanni -elokuvia on tulossa myös lisää. Koivusalo tiimeineen on jo kuvannut seuraavan.

Käsikirjoitus Simo Ojanen ja Timo Koivusalo, tuottaja Timo Koivusalo. Rooleissa muiden muassa Vesa Vierikko, Milo Tamminen, Oona Hakanpää, Martti Suosalo, Iina Kuustonen, Tom Lindholm, Ylermi Rajamaa, Linda Wiklund, Heikki Nousiainen, Hannu-Pekka Björkman, Tuija Piepponen ja Minttu Mustakallio.