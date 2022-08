”Lukion jälkeen ajattelin, että ei musta nyt jumalauta ainakaan piirtäjää tule”, sanoo kuvittaja ja graafikko Antti Kyrö, 40.

Kuvittaja ja graafikko Antti Kyrön koripalloaiheinen näyttely on esillä Galleria Kuvituksessa Helsingin Hämeentiellä. ”Lapsuuden kotini on tässä samalla kadulla, Vallilan päässä.”

Kuvittaja Antti Kyrön päivä on alkanut tahmeasti, ihan kirjaimellisesti.

”Poikani kaatoi ennen kouluun lähtöä smoothiemukinsa sohvalle, jota olen yrittänyt neljä vuotta varjella. Sitä olen nyt aamun pyykännyt”, Kyrö kertoo videoyhteyden välityksellä kotonaan ja virnistää.

Mutta muutakin olisi ohjelmassa. Myöhemmin haastattelupäivänä on tarkoitus suunnata Tampereelle seuraamaan Suomen ja Israelin välistä miesten koripallon MM-karsintaottelua. Kyrö tunnustautuu koripallofaniksi.

”Kiinnostuin koripallosta jo nuorempana, serkkuni Esko ja Mikko Kyrö pelasivat korista tosissaan. Mutta voi sanoa, että tulin lajiin sisään visuaalisuuden kautta. Ensimmäiset kosketukset tulivat keräilykorttien ja videopelien kautta. Vuoden 1993 NBA Jam, oli kova hitti. Se kiteytti NBA:n visuaalisen maailman.”

Myöhemmin Susijengin menestyksen myötä innostus syttyi uudelleen.

”Aloin itsekin pelaamaan kuntokorista.”

Fanius on hiipinyt myös Kyrön töihin. Galleria Kuvituksessa Hämeentiellä on parhaillaan esillä Kyrön näyttely SWISH!, joka sisältää Kyrön koripalloaiheisia teoksia.

”Se on oikeastaan lähtöisin perhetaustasta. Isä ja isoveli olivat kovia piirtämään urheilijoita. Se on tietynlaista fanittamista ja leikkiä. Tapa purkaa sitä fanittamisen fiilistä toimintaan. Isä on piirtänyt aina myös jazzmuusikoita, kaikki milesdavisit ja johncoltranet. Tämä on samaa jatkumoa.”

Pelaajakuvien ohella näyttelyssä on esillä muun muassa kuvitettu pallo, koripallokengät, NBA:n historian pisimmän ja lyhimmän pelaajan hahmot oikeassa koossa sekä isot, katseet kääntävät ikkunateippaukset. Taiteilijan käyntikorttikin muistuttaa pelaajakorttia.

”Yhtenä ajatuksena on tuoda taide- ja urheilumaailmaa yhteen. Kummassakin suhtaudutaan vähän epäillen toisiinsa. Olen halunnut olla vähän vastakarvaan sitä taidekenttään. Toivon, että työni houkuttelevat taidegalleriaan porukkaa, joka ei normaalisti siellä käy.”

Antti Kyrö toivoo, että koripalloaiheiset työt houkuttelevat galleriaan myös väkeä, joka ei taidenäyttelyissä muuten käy.

Kuvataide on vain yksi osa Kyrön tekemisistä. Freelancerina sitä tulee puuhattua monenlaista: kuvittajan ja graafikon töiden ohella myös animaatioiden tekeminen on tullut tutuksi.

”Olen halunnut laajentaa omaa reviiriä, enkä jämähtää yhteen asiaan.”

Piirtäminen on aina tuntunut omalta, lapsesta asti.

”Niin kuin varmaan neljä viidestä kuvittajasta sanoo”, Kyrö naurahtaa.

”Silti joskus lukion jälkeen ajattelin, että ei musta nyt jumalauta ainakaan piirtäjää tule.”

Laajasalon opiston kautta oma polku alkoi kuitenkin selkeytyä. Sitä ennen Kyröllä ei ollut edes hajua, mitä graafinen suunnittelija oikeastaan tekee. Taikiin Kyrö haki useita kertoja, kunnes neljännellä tai viidennellä kerralla ovet aukesivat.

Kyrön kädenjälki on näkynyt useissa kotimaisissa lehdissä Ylioppilaslehdestä Talouselämään. Mistä sen jäljen sitten tunnistaa, sitä Kyrö ei osaa sanoa. Hän kertoo ennemminkin taistelleensa tietoisesti maneereja vastaan.

”Taikin ekoina vuosina oma piirtäminen alkoi ärsyttää. Aloin piirtää väärällä kädellä. Ajattelin, että vähän kuin nollaan kaiken. Olen vasuri, joten aloin piirtää oikealla kädellä.”

Kyrö ryhtyi piirtämään luonnoskirjaansa muotokuvia heikommalla kädellään. Luennoilla oli aikaa tuijottaa opettajia, joten aluksi Kyrö piirsi heitä.

”Huomasin että kuvissa oli jotain hauskaa. Siitä kehittyi vähitellen sarja, jota olen kutsunut Väärän käden muotokuviksi. Aloin kantaa luonnosvihkoa joka paikkaan. Siihen aikaan juhlittiin paljon, ja vihko oli aina juhlissa mukana. Se oli ovela veto, kun juhlatilanteissa ihmiset ovat rentoutuneempia.”

Antti Kyrö ei osannut itsekään arvata, miten voimalla hän hurahti koripalloon urheilulajina.

Ajatuksena olisi jatkaa taas muotokuvien tekemistä, Kyrö sanoo. Nettisivut on valmiina ja nimikin mietittynä.

”Maisteri Kyrön hämmästyttävä väärän käden muotokuva-automaatti.”

Suunnitelmissa on myös paluu lastenkirjojen pariin. Niitä hän on tehnyt muutaman veljensä kirjailija Tuomas Kyrön kanssa. Nyt työn alla on pandemiaprojektina alkunsa saanut kirja, jonka Kyrö on kuvittanut ja kirjoittanut itse.

Teos on itse asiassa jo aika pitkällä. Seuraavaksi pitäisi kai lähestyä kustantajia, Kyrö pohtii.

”Kirjassa on eläintarinoita modernilla ja urbaanilla tvistillä. Ja ne eläimet ei asu metsässä.”

Entä mitä muuta kuin piirtämistä mahtuu nelikymppisen kuvittajan elämään?

Koripalloa, tietenkin.

”Pojan kanssa ollaan käyty koko kesä Merihaassa heittelemässä korista. Seurustelen myös koripalloilijan kanssa.”

”En olisi uskonut, että hurahtaisin lajiin niin kovasti.”