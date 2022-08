Grammy-ehdokkaana useasti ollut lauluntekijä sanoo, että kappaleen pitää olla aina hyvä, oli se tehty mille tahansa kuulijalle.

Kello on vähän yli kymmenen torstaiaamuna, ja Helsingin englantilaisen koulun jumppasalissa rock and roll on villinnyt 200-päisen yleisön.

Se tanssii, tömistää jalkojaan ja huutaa niin, että esiintyjän laulusta ja kitarasta ei kuulu juuri mitään. Jumppasalin permannon puolella ovat koulun esikoululaiset ja alakoulun ykköset, kakkoset ja kolmoset.

Lavalla on kovan tason ammattilainen, laulaja ja lauluntekijä Brady Rymer New Yorkin Long Islandilta. Hän on ollut kolmena vuonna ehdolla Yhdysvalloissa Grammy-palkinnon saajaksi vuoden parhaan lastenmusiikkilevyn sarjassa.

Rymer on ensi kertaa kiertueella Suomessa, ja keikkakalenteri on tiivis. Kuuden päivän aikana hän soittaa yhdeksän keikkaa: kunakin neljänä arkipäivänä kaksi koulukeikkaa ja viikonloppuna kaksi yleisölle avointa esiintymistä.

”Tällaisia työpäiväni ovat useimmiten kotimaassakin”, Rymer sanoo ja istahtaa keikan jälkeen backstageksi muunnetun atk-luokkahuoneen tuolille.

”Mutta toisin kuin Yhdysvalloissa, täällä minulle oli koulun puolesta valmiina kahvia, voileipiä, äänikamat ja vieläpä varakitara.”

Rymerillä on takana jo kaksi koulukeikkaa Raaseporissa, jossa koululaiset ymmärsivät Rymerin mielestä hyvin hänen puheitaan ja laulujen tekstejä. Englantilaisen koulun keikassa oli silti erityinen tunnelma, koska moni yleisössä olleista puhuu kotona vanhempienkin kanssa englantia, ja keikan jälkeen lapset halusivat vaihtaa muutaman sanan artistin kanssa ja ottaa kaverikuvia.

Keikan päätteeksi yleisön edustajat ottivat kuvia esiintyjästä.

Vaikka Brady Rymer on tehnyt ammatikseen lastenmusiikkia Yhdysvalloissa jo yli 20 vuotta, niin Euroopassa hän on nyt esiintymässä lapsille ensimmäistä kertaa. Monien lastenmusiikin tekijöiden tavoin myös Rymer on tehnyt alun perin musiikkia aikuisille.

Hän soitti bassoa 1980-luvun lopulla folkmuusikko Jack Hardyn yhtyeessä ja 1990-luvulla From Good Homes -yhtyeessä, joka sai suuren yhtiön kanssa levytyssopimuksenkin.

Lastenmusiikin tekijäksi hän päätyi tekemällä lauluja ensin omille lapsilleen. Moni muukin artisti on tehnyt saman, mutta harva jatkaa lastenmusiikin tekemistä.

Yhdysvalloissa Rymerin ja monen muun modernin lastenmusiikin tekijän musiikista käytetään nimitystä ”family music”. Rymerin mukaan se tarkoittaa yleensä sitä, että kyse ei ole pienimpien lasten musiikista, vaan lauluista, joissa kerrotaan usein siitä, millaista lapsen elämä perheessä on.

Siihen kuuluvat myös vanhemmat, joiden korvaan Rymerin huolella työstetty roots-henkinen musiikki saattaa kuulostaa mukavalta ja joilla saattaa olla vielä cd-soitin, johon Rymerin keikoillaan myymän levyn voi laittaa soimaan.

Vaikka Rymer esiintyy nyt Suomessa yksin, hänellä on kotimaassa yhtye Brady Rymer & The Little Band That Could. Bändissä on mukana muun muassa rumpali Larry Eagle, joka on soittanut Bruce Springsteenin Sessions Bandissa.

”Soitin rockbändissä, joten jatkoin samanlaisella musiikilla, mutta vaihdoin tekstit. Silti kappaleen pitää olla aina hyvä, oli se tehty mille tahansa kuulijalle”, hän sanoo.

”Teemme levyt mahdollisimman hyvin ja toivomme, että ne kestävät vertailun minkä tahansa muun levytyksen rinnalla.”

Nyt Rymer sanoo tekevänsä mieluummin keikkoja, jotka alkavat aamulla yhdeltätoista eivätkä iltayhdeltätoista.

”Koulukeikat ovat erilaisia, koska niillä lapset ovat yhdessä keskenään. Heillä on yhteistä energiaa, he tanssivat ja hölmöilevät yhdessä, kun taas julkisilla keikoilla he ovat vanhempiensa kanssa. Silloin helpottaa, jos vanhemmat lähtevät mukaan.”

Permantoa kiertävään letkaan osallistui koko yleisö.

Rymer on saanut tunnustusta Grammy-ehdokkaana ja pystynyt elättämään itsensä lastenmusiikin tekijänä, mutta musiikkiteollisuuden korkeimmalle tasolle lastenmusiikilla ei Yhdysvalloissakaan päästä.

Uuden sukupolven lastenmusiikin tekijöitä nimitetäänkin kindie-artisteiksi. Sillä tarkoitetaan lauluntekijöitä, jotka julkaisivat alun perin musiikkiaan pienten indie-levymerkkien kautta ja päätyivät myöhemmin lastenmusiikin tekijöiksi.

”Meillä on keikkoja myyvät agentit ja promootiota hoitavat ihmiset, mutta ei Disneytä tai muuta suurta yhtiötä takanamme. Pääasiassa tämä on aika punk-henkistä tee-se-itse-toimintaa”, Rymer sanoo.

Brady Rymer esiintyy perjantaina 26.8. klo 18 Linnanmäellä ja lauantaina 27.8. kello 16 Viaporintorilla Espoon Leppävaarassa.