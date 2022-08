Elokuvaohjaaja Klaus Härö valitsee arkkitehtuuripalkinnon voittajan. Palkinto jaetaan yhdeksännen kerran.

Kolme ehdokasta kilpailee Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnosta. Ehdolla ovat Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus, Jätkäsaaren koulu Helsingissä ja Serlachiuksen taidesauna Mäntässä.

Voittajan valitsee elokuvaohjaaja Klaus Härö, joka tunnetaan elokuvista Miekkailija, Äideistä parhain ja Postia pappi Jaakobille.

Palkinnon esiraatiin kuuluivat professori Panu Lehtovuori, arkkitehti Sarlotta Narjus, arkkitehti Mona Schalin ja professori Rainer Mahlamäki.

”Valitut kolme arkkitehtonista, maisemallista ja urbaania kohdetta muistuttavat toisaalta huippulaatuisten tieteen, koulutuksen, oppimisen ja kulttuurisen muistamisen ympäristöjen merkityksestä ja toisaalta tuovat esiin sen, miten arkkitehtuuri luo abstrahoituvaan maailmaan lämpimiä hyvän elämän paikkoja”, esiraadin puheenjohtaja Lehtovuori sanoo tiedotteessa.

Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus pääsi palkintoehdokkaaksi.

Jyväskylän yliopiston kirjasto tunnetaan Keltaisena kirjastona.

Keltaisena kirjastona tunnetulle Jyväskylän yliopiston kirjastolle tehtiin peruskorjaus, jossa tiloja muutettiin vastaamaan nykyisiä tarpeita. Vuonna 1974 valmistuneen, arkkitehti Arto Sipisen suunnitteleman rakennuksen korjauksesta vastasi arkkitehdin poika Ari Sipinen ja Arkkitehtitoimisto Sipinen.

”Keltainen kirjasto, 1970-luvun julkisen käyttöarkkitehtuurin merkkiteos, on saanut lähtökohtansa ideoita orgaanisesti jatkaen uuden elämän”, esiraati perustelee.

Jätkäsaaren koulu valmistui vuonna 2019.

Esiraati piti Jätkäsaaren koulua erinomaisena oppimisympäristönä.

Helsingin Jätkäsaaren vuonna 2019 valmistunut koulu on rakennettu solumaisesti: keskusaulan ympärillä on erilaisiin opetustilanteisiin muuntuvia tiloja.

Suunnittelusta vastasivat Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit -toimiston Erkko Aarti, Kuutti Halinen, Janne Kentala, Arto Ollila ja Mikki Ristola.

”Jätkäsaaren koulu on oppimisympäristönä esimerkillinen. Komea ja kauniisti ylävalaistu keskustila on rakennuksen ydin. Näköyhteydet keskusaulan ja opetustilojen välillä muodostavat hyvän lähtökohdan selkeälle orientaatiolle. Tilallinen ratkaisu muodostaa vaihtelevan kudelman erilaisia opetustilanteita varten. Koulu on tehokas ja samalla väljän hengittävä”, raati perustelee.

Serlachiuksen taidesauna sijaitsee Gösta-museon vieressä.

Serlachiuksen taidesauna avautui Gösta-taidemuseon eteen, Melasjärven rannalle Mänttä-Vilppulaan.

Betonirakenteisen saunan suunnittelivat espanjalaiset arkkitehdit Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bezan Mendoza-Partida Architectural Studio ja BAX Studio -toimistoista. Mukana suunnittelijoissa olivat myös suomalaiset arkkitehdit Pekka Pakkanen ja Anna Kontuniemi.

Aiemmin espanjalaiskolmikko suunnitteli Serlachiuksen Gösta-museon.

”Taidesauna tuo virkistävää vaihtelua. Saunan toteutus ja viimeistely edustavat aivan poikkeuksellista laatua, jota harvoin pääsee nykyään rakentamisessa ihailemaan”, raati perustelee.

Taidesaunan löylyhuone.

Suomen Arkkitehtiliiton myöntämä palkinto jaetaan yhdeksättä kertaa. Viime vuonna voittaja oli JKMM-arkkitehtitoimiston suunnittelema Kirkkonummen kirjasto Fyyri.

Vuonna 2020 palkittiin arkkitehtitoimistot K2S ja NRT Olympiastadionin peruskorjauksesta.

Voittaja julkistetaan 3. lokakuuta.