Palkitun dokumentaristin Clare Beavanin ohjaama muotokuva näyttelijä Joan Collinsista kertaa uran ja elämäntarinan, joka hämmentää jo pituudellaan.

Näyttelijä Joan Collins toimii itse kertovana muistelijana tuoreessa dokumentissa This Is Joan Collins.

Näyttelijä Joan Collins täytti keväällä 89 vuotta. Hänet tunnetaan myös bestsellerkirjailijana, jolta on romaanien lisäksi julkaistu useampikin elämäkerta, joten on ymmärrettävää että aateloitu tähti toimii itse kertovana muistelijana tuoreessa dokumentissa This Is Joan Collins.

Palkitun dokumentaristin Clare Beavanin ohjaama muotokuva kertaa uran ja elämäntarinan, joka hämmentää jo pituudellaan. Suomen elokuvateattereissa Joan Collins nähtiin ensimmäistä kertaa marraskuussa 1952, brittielokuvassa Nuoriso harhateillä.

Vajaa kolmekymmentä vuotta myöhemmin hän näytteli sisarensa Jackie Collinsin romaaniin pohjautuvassa leffassa The Stud - Uros, sekä jatko-osassa Tuhma nainen. Elokuvat olivat onnettomia, mutta seksuaalisesti vaateliaan kypsän naisen roolimalli tarttui Joan Collinsin pirtaan, eikä siitä hellitetty. Seuraavaksi tähtinäyttelijä olikin nostamassa saippuasarja Dynastiaa suurempaan suosioon Alexisin roolissa.

Brittinäyttelijä Joan Collins muistetaan muun muassa tv-sarjasta Dynastia.

Dokumentti tuo esille mitä kaikkea muutakin Joan Collins on tehnyt, näyttelijäntyötä jota ei voi väheksyä tunnetuimpien roolien maineella. Viisi kertaa avioituneen näyttelijän huoliteltu siviiliminä ja monet roolihahmot kulkevat osin käsi kädessä, seikka jota hän ikäleidinäkin osaa itseironisesti hyödyntää.

Huomionarvoisena näyttäytyy se kehityskaari, jolla nuori kaunotar kasvaa keski-ikäisen seksisymbolin ja itsellisen naisen roolimalleihin, uhmaten lähes yhdeksänkymppisenäkin ikääntymisen perinteisiä tunnusmerkkejä.

This Is Joan Collins, Britannia 2021, C More.