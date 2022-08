Kolmiosainen Euroopan metropolit aloittaa uuden sarjan, jossa vieraillaan muun muassa Pariisissa, Roomassa ja Berliinissä.

Joanna Lumley ei malttanut jättää matkustamista väliin edes korona-aikana vaan teki sarjan kotimaastaan Britanniasta. Nyt hän on lähtenyt vähän kauemmas, meren yli Eurooppaan.

Kolmiosainen Euroopan metropolit aloittaa samalla uuden sarjan, jossa vieraillaan muissakin maailman suurkaupungeissa.

Kaupungit ovat ilmeisiä: Pariisi, Rooma ja Berliini. Myös itse ohjelmissa nousee vähän liikaakin esiin turistikohteita, mutta niiden vastapainoksi tutustutaan myös salaisempiin kuriositeetteihin ja kaupunkien nykyarkeen.

Lumley on syntynyt 1946, joten hänellä alkaa olla jo ikää. Hän osaa kuitenkin kääntää sen pelkästään edukseen. Lumley eli villin nuoruuden mallina ja näyttelijänä 1960- ja 1970-luvuilla ja pääsee tässäkin sarjassa vihjaisemaan, että Mick Jagger on vanha kaveri.

Silti hän ei sorru namedroppailuun vaan heittää ohikiitävinä hetkinä AbFabin Patsyn roolin päälle. Hyvä itseironia on Lumleyn vahvuus.

Nyky-Lumley puhuu kaunistelematta ja vitsaillen vanhenemisesta, kuten ”mummopyllystään”, mutta myös kuolemasta. Rooma-jaksossa hän kävelee protestanttisella hautausmaalla ja liikuttuu nuorena kuolleen runoilija John Keatsin vaatimattoman hautakiven äärellä.

Berliini-jaksossa hän puolestaan tapaa holokaustista selvinneen naisen, jonka äiti ja veli kuolivat Auschwitzissä. Voi toki olla, että Lumley näyttelee itkevänsä, mutta kyyneleet vaikuttavat aidoilta.

Rooma on jaksoista paras, Berliini taas vähän tylsempi. Roomassa liikutaan vuosituhannesta toiseen, ja Lumley on rennoimmillaan.

Jo aloitus on hauska, kun Lumley rytyyttää matkalaukkuaan Via Appialla ja saa lopulta kyydin vespaan, jolla komea kuski heittää hänet Colosseumin kulmille. Kliseitä toki, mutta Rooman kaltaisessa kaupungissa niitä on vaikea välttää.

Pizzaakin leivotaan, ja luksusmerkki Bulgarin liikkeessä ihaillaan Elizabeth Taylorin kaulakorua (Lumley kysyy aiheellisesti, mistä Richard Burton sai siihen rahat). Rooman kissat ovat tietenkin kuvassa mukana, ja Lumley tapaa takavuosien näyttelijätähden Gina Lollobrigidan, joka muuten aikoo asettua ehdolle Italian tulevissa parlamenttivaaleissa.

Pariisi-jakson parhaat näkymät koetaan Notre-Damen katedraalissa, joka on korjaustelineiden peitossa.

Mukana on joka jaksossa kaupunkien tavallisia asukkaita, maahanmuuttajia ja pakolaisiakin, kuten Roomassa, jossa Lumley vierailee taidenäyttelyksi muutetussa vanhassa tehtaassa. Taideteokset suojelevat rakennusta purkamiselta ja varattomia asukkaita joutumasta kadulle.

Joanna Lumley: Euroopan metropolit TV1 klo 19 ja Yle Areena.