Valtioneuvoston kansliasta tulee edustus Loirin hautajaisiin ja opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu hautajaiskuluihin.

Elokuussa kuolleelle taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia.

Valtio muistaa Loiria laajasti muilla tavoin, valtioneuvoston kanslia kertoo keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Loirin hautajaisiin tulee valtioneuvoston edustus, ja hautajaisissa lasketaan valtioneuvoston muistoseppele. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu myös Loirin hautajaiskuluihin.

”Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa”, pääministeri Sanna Marin (sd) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) kommentoivat päätöstä tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan ministerit toivovat, että eri ministeriöissä valmisteltaisiin Loirin hautajaisten jälkeen toimia, joilla tämän perintöä voitaisiin kunnioittaa. Mahdollisista toimista tullaan tiedottamaan myöhemmin.

Loiri kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 10. elokuuta.

Valtiollisista hautajaisista käytiin aiemmin elokuussa keskustelua Honkosen ehdotettua niiden järjestämistä Loirille 16. elokuuta.

Vuodesta 1989 voimassa olleen käytännön mukaan valtiolliset hautajaiset kustannetaan valtion varoista pääasiassa presidenteille. Poikkeustapauksissa valtioneuvosto voi kuitenkin päättää niiden järjestämisestä esimerkiksi henkilöille, joilla on ”erityistä kansallista merkitystä”.

Viimeisin valtiollisissa hautajaisissa haudattu taiteilija on kirjailija Väinö Linna, joka kuoli vuonna 1992.

Valtioneuvoston keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa sanotaan, että varsinaiset valtiolliset hautajaiset järjestetään jatkossakin pääsääntöisesti presidenteille.