Big Brotherissa kohun keskelle joutunut kilpailija Minna Autio kertoo kaivanneensa jälkipyykkiin mediavalmennusta. Ruotsissa ja Britanniassa on tehty muutoksia siihen, miten aiemmin alkoholilla pyöritettyjä tosi-tv-ohjelmia tuotetaan.

Minna Autio poistui Big Brother -talosta syyskuussa 2021. Talossa oli ollut mukavaa, joten hän asteli huolettomana silmän muotoisesta ovesta ulos.

Ohjelman tuotannosta kerrottiin hänelle, että on ”mylläkkä päällä”.

”Ihmisen ei pitäisi joutua kokemaan tuollaista. Olin ajatellut, että musta tykätään. Mutta ei se ollut sellaista.”

Talossa osallistujia kohdeltiin Aution mukaan hyvin. Hän riiteli joidenkin asukkaiden kanssa, mutta sen hän selitti kuuluvan ”ärhäkkään” luonteeseensa. Seksistä talossa ei kisaajille oltu etukäteen puhuttu, eikä Autiolla käynyt mielessä kysyä siitä, koska ajatteli pidättäytyä oleskelunsa ajan.

Median ja kommenttipalstojen huomio kääntyi Autioon siksi, että hän harrasti seksiä toisen kisaajan kanssa. Esimerkiksi Seiska kirjoitti peiton alla tapahtuneesta ”käsipelistä”.

Joitain katsojia oli harmittanut, että lähetyksessä kuva tilanteesta leikattiin kauimmaiseen kameraan.

”Se oli äkkiä ohi”, Autio sanoo.

Minna Autio putosi Big Brotherista syyskuussa 2021.

Niin oli Aution vierailukin. Hänet häädettiin toisena ulos. Silti Autio sai pitkään kommentteja sosiaalisen median kanaviinsa. Häntä huoriteltiin ja väitettiin kiusaajaksi. Viestit hän on poistanut.

”Kaikki oli, että olen oksettava.”

Autio vieraili uudelleen ohjelmassa loppukaudella. Ohjelman entinen pääohjaaja, vakiokommentaattori Kim Sainio ihmetteli lokakuussa esitetyn jakson studio-osuuksissa, miksi Minna on palannut taloon.

”Tää on kuvottava mun silmissä. Mua yrjöttää”, Sainio sanoi, kun hän puhui Aution käytöksestä. Sen voi tulkita viittaavan tilanteisiin, joissa Autio on tullut lähelle toista kilpailijaa.

”Ihan säälittävä”, Sainio sanoi.

Samassa lähetyksessä suorasanainen Sainio kutsui muita kilpailijoita ärsyttäviksi ja sanoi, että eräs kisaaja on liian tyhmä taktikointiin.

Minna Autiosta ”veden heittäminen myllyyn” antoi luvan naureskella hänelle.

”Olisin kaivannut pientä valmennusta siihen, mitä ulostulo voi pahimmillaan olla.”

Näihin tilanteisiin tosi-tv-ohjelmien tuotannoissa on alettu varautua yhä enemmän. Osallistujia halutaan suojella realityn sivuvaikutuksilta.

Britanniassa on uutisoitu, kuinka erilaisiin ohjelmiin osallistuneet ovat myöhemmin tappaneet itsensä. Alkoholin jakamista osallistujille on alettu vähentää.

Ruotsin paratiisihotellissa kaksi naiskisaajaa syytti mieskisaajaa häirinnästä keväällä 2021. Kausi keskeytettiin ja formaatti uudistettiin. Nyt tuottajat lupaavat, että voivat ”taata kaikkien turvallisuuden ja hyvinvoinnin”, Dagens Nyheter kertoo.

Muutos näkyy nimessä asti. Paradise Hotel on 18. kaudellaan lyhennetty Paradiseksi.

Ruotsin paratiisihotellissa on tehty muutoksia vuoden 2021 keskeytetyn kauden jälkeen.

Parisängyt on muutettu yhden ihmisen pedeiksi ja kisaajien ikäraja on nostettu 20 vuoteen.

Tuotantoon on palkattu osallistujavastaava, jonka kanssa osallistujat voivat keskustella kuvausten ajan ja sen jälkeen. Tämä työntekijä viestii myös tuottajien tai tuotantoyhtiön kanssa tapahtumista.

Norjassa Paradise Hotelissa otettiin jo viime vuonna käyttöön sääntö, että ennen seksiä molempien osapuolten on näytettävä peukaloa ylöspäin kameralle. Ohjelmassa myös sensuroitiin alastonkohtaukset ja leikattiin pois seksikohtaukset. Myöhemmin kausi peruttiin osallistujan rikostuomion takia.

Ruotsissa muutoksia on tehty myös Ensitreffit alttarilla -pariutumisohjelmaan, jonka osanottajat ovat kertoneet terveytensä kärsineen ohjelman takia.

Osanottajille on rakennettu kanavat yhteydenottoon. Heillä on henkilökohtaiset ja ohjelman ulkopuoliset psykologit. Osallistujat saavat mahdollisuuden yhteydenpitoon tuottajan, tuotantoyhtiön ja kanavan kanssa. Heillä on myös pääsy seksologin puheille.

Yleisiin muutoksiin kuuluu ”heteronormatiivisuuden” vähentäminen eli ohjelmien rakentaminen odotuksella, että kaikki etsisivät heterosuhdetta. Paradisessa pariskuntia saa muodostaa jatkossa yli sukupuolirajojen. Ohjelman juontajaksi palkattiin transihminen Tone Sekelius.

”Uskon, että yleisö pääsee näkemään skandaaleita ja tunteiden vuoristoratoja, mutta vaan eri tavalla toteutettuna”, mediatieteen professori Annette Hill sanoo Dagens Nyheterille.

Kuvausten jälkeen Minna Autio keskusteli useiden kuukausien ajan puhelimessa Big Brotherin psykologin kanssa.

”Ei ollut helppo nakki”, hän sanoo.

Hän näki talosta ulostulon jälkeen painajaisia siitä, että hänellä ei ole vaatteita ja häntä kuvataan. Ne hälvenivät. Hän pystyy suhtautumaan myös häiriköihin yhä enemmän huumorilla.

Autio kertoo tukeneensa muita ohjelmasta pudonneita. Hän lohdutti, että ’ei susta ole kirjoitettu mitään pahaa, käypä lukee, mitä musta on kirjoitettu’.

Ohjelmista aiheutuneita ongelmia on käsitelty vähän julkisuudessa, koska sopimukset estävät osallistujia puhumasta tapahtumista, Yle kertoi vuonna 2021. Asiantuntijat löysivät sopimuksista monia kohtuuttomia ja jopa lainvastaisia kohtia, joissa puututaan allekirjoittajan perusoikeuksiin.

Britanniassa osallistujat ovat jo ryhtyneet vastarintaan, uutisoitiin viime viikolla. X Factor -ohjelman osallistujat vaativat yli miljoonaa euroa korvauksia tuotantoyhtiöltä siitä, että heitä ”kiusattiin, kohdeltiin väärin ja jätettiin heitteille” laulukilpailussa.

Big Brother Suomen, Ex on the Beach Suomen ja Ensitreffit alttarilla -ohjelmien tuotantoyhtiön Endemol Shine Finlandin operatiivinen johtaja Meira Noronen kertoo, että kaikissa ohjelmissa työskentelee kilpailijakoordinaattoreita. Lisäksi Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntijat ovat osallistujien ”tukena” myös kuvausten jälkeen.

”Ja psykologi on kanssa tietysti ihan perusjuttu realityssä vastuullisuusnäkökulmasta”, Noronen kirjoittaa sähköpostilla.

Esimerkiksi Ex on the Beachin osallistujille annettiin viime kaudella ”laaja sosiaalisen median tukipaketti mahdollisia kriisitilanteita varten”. Tuotantoyhtiö pyrkii antamaan osallistujille mahdollisimman realistisen kuvan siitä, millaiseen ohjelmaan he ovat lähtemässä.

Suomen Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioitujia tukevat myös ohjelman asiantuntijat. Kuvassa Sami ja Henna vuodelta 2021.

Norosen mukaan Ex on the Beachin formaattiin kuuluu juhliminen, mutta osallistujat päättävät oman alkoholin kulutuksensa. Alkoholia ei ole tarjolla rajattomasti.

”Osallistujat eivät ole koskaan valvomatta talossa, ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan ympärivuorokautisesti”, Noronen sanoo.

Brittitelevisiossa viinaa on vähennetty jo vuosia.

Tuottajat tasapainottelevat, jotta saisivat aikaan ”hyvää televisiota”, mutta eivät muuttaisi kilpailijoita alkoholilla epämiellyttäviksi.

Jos aiemmin osallistujia yllytettiin juomaan, nyt heille ei aina kerrota, että lasissa onkin alkoholitonta. Love Islandissa ensitreffeillä kippistellään kuohuviinilaseja, mutta juomana saattaa olla noseccoa, alkoholitonta proseccoa.

Illanvietoissa Love Islandin kilpailijat ovat saaneet korkeintaan kaksi alkoholiannosta.

Kun Big Brother alkoi vuosituhannen alussa Britanniassa, kilpailijat saivat kaksi pulloa viiniä illassa. Monet vetivät ne alas.

Britannian vuoden 2000 Big Brotheriin osallistunut Nick Bateman kutsuu juomien tarjoilua ”alkoholikäsikranaatiksi”, joka oli tuotannolle ”tehokas ase” saada ohjelmasta vauhdikas. Viinalla on saatu aikaan suuret Big Brother -kohut.

”Alkoholia annettiin meille, kun meillä oli mieli maassa tai mitään ei tapahtunut”, Bateman sanoi The Guardianille heinäkuussa.

Kisaajat Perttu ja Antti osallistuivat Suomen ensimmäiseen Big Brotheriin vuonna 2005.

Alkoholia käytettiin palkintona myös Suomessa. Big Brother alkoi Suomessa 2005, ja se sai huomiota erityisesti sekavien tapahtumien tallentajana. Pirskeet huipentuivat esimerkiksi siihen, että paistettu sika raahattiin paljuun mukaan kylpemään.

Yksi aloituskaudella mukana ollut kilpailija koki, että ihmisten liikuttaminen alkoholilla kuului asiaan. Samaan hän laskee Big Brotherin antaman päiväunikiellon.

”Jollain ihmisiä pitää rääkätä ja saada tapahtumia aikaan”, kisaaja sanoo.

Hän puhuu anonyymisti, koska haluaa googlata nimeään niin, että se ei yhdisty Big Brotherin tapahtumiin. Talosta ulostulon jälkeen hän joutui todistelemaan, että kyvykkyys omassa ammatissa ja televisio-ohjelmassa juhliminen ovat eri asia.

Aloituskausillaan Big Brotheria tehtiin kuin tieteellistä koetta, jossa kilpailijat olivat katsojien tarkkailemia testiyksilöitä.

Kaikki kuvattiin. Vuonna 2008 ohjelmaa silloin tehnyt Sub-kanava avasi puhelinpalvelun, jossa kilpailijoiden suihkuvideoita sai katsella kahden euron päivähintaan ohjelman wap-palvelussa. Sen pystyi laittamaan hälyttämään aina, kun asukas asteli suihkuun.

Suihkussa käyntiä ei enää kuvata.

Ensimmäisen kauden asukkaat vitsailivat talossa keskenään, että tätä ei katsele varmasti kukaan. Toisin kävi.

”Oli kauhean vaikea käsitellä sitä huomiota. Kun tulee talosta, se on päällä. Kerralla verho edestä, ja olet yhtäkkiä julkisuuden ihminen”, ensimmäisen kauden osallistuja sanoo.

Ulosäänestyksen jälkeen hotellissa hänelle annettiin lehtileikkeitä itsestään. Niitä enemmän hän olisi kaivannut mediavalmennusta, että mihin haastatteluihin kannattaa jatkossa myöntyä.

Kisaaja alkoi vältellä kaupassa käymistä ja baareja, koska seuraan hakeuduttiin vain televisiomaineen takia. Tunnettuudesta ei ollut juuri hyötyä.

Ennen kuin BB-ihminen vetäytyi julkisuudesta, hänet kutsuttiin vanhalle koululleen kertomaan televisiokokemuksestaan. Hän kertoi, että kannattaa miettiä julkisuuden vaikutuksia etukäteen.

Ex on the Beach -kausia on Suomessa jatkettu. Norjassa ja Ruotsissa ohjelma on laitettu jäihin. Kuva vuodelta 2020.

Kun Big Brother käynnistyi vuonna 2019 uudelleen Nelosella, ohjelmassa ei aiempaan tapaan keskitytty humalaiseen käytökseen.

Minna Aution mukaan viime kaudella alkoholin tarjoilua kontrolloitiin tarkasti. Juhlaillan aikana henkilö sai neljästä viiteen kevyttä alkoholijuomaa ja välillä viiniä. Silti jotkut osallistujat oksensivat juhlien päätteeksi.

Tulevalla kaudella kilpailijoille sallitaan keskinäinen taktikointi ja nimeämisistä puhuminen, joka on perinteisesti ollut kiellettyä Big Brother -talossa. Näin Big Brother lähenee toista vanhaa formaattia Selviytyjiä, jonka perusta on kisaajien välisessä juonittelussa.

Liittoumien solmiminen saa todennäköisesti aikaan katsojia kiinnostavia riitoja myös ilman alkoholia.

Tuotantoyhtiötä edustavan Meira Norosen mukaan mallia on otettu Australiasta, jossa kisaajille on annettu mahdollisuus vaikuttaa pelin kulkuun aiempaa vapaammin. Yleisö kuitenkin päättää, millainen kisaaja saa rahapalkinnon.

”Lukuisat menneet kaudet ovat osoittaneet, ettei kusipää voi voittaa Big Brotheria.”

Big Brother alkaa 4. syyskuuta Nelosella

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin