Kivikuru toivoo sosiaalisen median myötä vauhdittuneelta journalismilta enemmän asioiden pohdintaa ja analyysia ja vähemmän hetkenkohtaisuutta.

JOURNALISTIIKAN emeritaprofessori Ullamaija Kivikuru muistaa itsensä lapsuudestaan vähän yksinäisenä tyttönä, joka oli paljon eläinten kanssa. Ratainsinöörinä työskennellyt isä oli kuollut sodassa hänen ollessaan yksivuotias, ja äiti oli muuttanut tyttären kanssa Helsingistä Aitolahdelle Pohjois-Hämeeseen hoitamaan isän suvun tilaa.

”Siitä seurasi myös kantapään kautta opittu feministisyys. Opin siihen, että naiset osaavat ja tekevät kaikkea ja kantavat vastuuta. En ollut ajatellut, että muunlaista suhtautumista on olemassakaan, ennen kuin löin ensimmäistä kertaa pääni lasikattoon”, hän kertoo.

KIVIKURU asui 11-vuotiaasta koulunkäynnin takia viikot yksin Tampereella ja suunnitteli eläinlääkärin uraa, mutta valitsi sitten suomen kielen ja kirjallisuuden opinnot ja hakeutui pian toimittajaksi Aamulehteen ja Viikkosanomiin. Wisconsinin yliopistoon Madisoniin Yhdysvaltoihin hän pääsi opiskelemaan journalismia Asla Fulbright -stipendillä.

”Sain siellä paljon kontakteja eri maihin, ja maatalousjournalismia opettanut professori John Fett sai minut miettimään kehittyvien maiden asioita ja sitä, kuinka etuoikeutettuja me pohjoisen valkoiset ihmiset olemme. Siinä oli varmaan turhaakin ihanteellisuutta mukana, mutta ajattelin, että niitä asioita voisi tutkia”, hän kertoo.

”Suomeen palattuani menin Helsingin yliopistoon pyörittämään journalismin harjoituskursseja, kun puoli Helsinkiä halusi tulla opiskelemaan tiedotusoppia. Kehityskuvioiden ympärillä tapahtui täälläkin paljon, ja siihen väliin tuli Tansania, jonne Suomen kehitysyhteistyö kaipasi työvoimaa. Kun ovet olivat auki, tuntui siltä, että tuosta on mentävä.”

MADISONISSA nuorison mediakäyttäytymistä käsitelleessä konferenssissa Kivikuru oli jo tavannut tulevan puolisonsa, Tampereen yliopiston tiedotusopin professorin Kaarle Nordenstrengin. Tansaniaan lähti kymmenen vuotta myöhemmin nelihenkinen perhe.

”Se oli hyvää aikaa. Suunnittelin ja toteutin journalistien koulutusta ja keräsin aineistoa väitöskirjaani. Asuimme Dar es Salaamin suomalaisalueella Onnelassa. Kun olin reissussa ja mies jo kotimaassa, naapurit katsoivat, että poika oli koulussa ja tyttö tarhassa, ja lastenhoitaja Mama Mariam luki lapsille iltaisin suomenkielisiä iltasatuja”, hän muistelee.

”Afrikkalaisessa kulttuurissa on niin paljon enemmän lämpöä ja yhteisöllisyyttä kuin täällä. Kun rakenteet ovat heikot, ihmisten täytyy tukeutua toisiinsa. Afrikassa myös kunnioitetaan vanhoja ihmisiä, joita täällä pidetään vain yhteiskunnan menoeränä”, hän jatkaa.

”Minäkin olen jo pudonnut kyselytutkimuksista, koska olen liian vanha. Sapettaa se, että kaikki 80- tai 90-vuotiaat pannaan samaan pussiin, vaikka ihmiset ovat hyvin eri elämäntilanteissa, toiset kuin haudan partaalla ja toiset vielä työkykyisiä.”

JOURNALISMIN tutkijana Kivikurua kiinnostaa sosiaalisen median ja perinteisen median mittelö. Hänestä on surullista, että uutisoinnin nopeus näyttää viime aikoina nousseen kaiken muun yli käyväksi arvoksi.

”Journalismi on demokratian tärkeä peruspilari, mutta tuntuu siltä, ettei se aina itse hoksaa sitä. Perinteinen media roikkuu yllättävän paljon somessa. Eikö se voisi antaa somen kertoa ensin kaiken? Eikö sen tehtävä olisi pohtia, vertailla ja analysoida asioita ja luopua hetkenkohtaisuuksista, kun some ehtii kuitenkin aina ensin?”, hän kysyy.

”Pääministeri Sanna Marinin saama sinänsä kohtuuton biletyshuomio nostaa esiin tärkeän tutkimustarpeen. Kohun heijastamassa ajankuvassa kohtaavat niin monet asiat: poliittinen valta, media, julkisuus, naiseus, taloudelliset tekijät, yhteiskunnan ilmapiirin muutokset, käsityksemme niistä.”

KIVIKURU sanoo eläneensä nyt kaipaamaansa entistä stressittömämpää aikaa ja seurustelleensa hevosten, Demi-mäyräkoiran ja lastenlasten kanssa. Näinä päivinä tehtävät kaihileikkaukset helpottavat taas lukemista.

”Kallella on vähintään yksi Zoom päivässä, yleensä useampia. Minäkin olen suunnitellut kirjoittavani jotain laajempaa vanhasta rakkaudestani aikakauslehdistöstä”, hän kertoo.

Syntymäpäiväänsä hän viettää syömällä hyvin oman klaaninsa kanssa. Lähiajan suunnitelmiin kuuluu myös matka jonnekin lämpimään pakoon marraskuun pimeää.

”Afrikkaan on jatkuva ikävä. Klaanin kanssa on suunnitelma tehdä joskus nostalgiamatka sinne. Pitää vain miettiä ajoitusta. Lapset ovat niin pieniä, että jos lähdemme nyt, he eivät muista matkasta mitään. Jos lähdemme liian myöhään, voi olla, ettemme me vanhimmat muista matkasta mitään.”