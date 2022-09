Veden vartijan Noria on Saga Sarkolan ensimmäinen päärooli valkokankaalla.

Saga Sarkola esittää teemestari Noriaa ensimmäisessä täysverisessä suomalaisessa tieteiselokuvassa. Se on samalla teatteriperheen lapsen ensimmäinen elokuvapäärooli.

Tällaiset kuvaukset eivät välttämättä onnistuisi keneltä tahansa.

Kun kuvaaja pyytää näyttelijä Saga Sarkolaa kiipeämään sortumaisillaan olevan sorakasan päälle, hän loikkii sinne oitis.

Tai miten olisi kuva, jossa hän poseeraisi polviaan myötä merivedessä? Yllytyshulluksi tunnustautuva Sarkola kiskoo lenkkarinsa sekä sukkansa pois ja asettelee itsensä levän liukastamille kivenlohkareille vedenrajaan.

Veden vartija -elokuvassa eletään dystooppisessa tulevaisuudessa, jossa juotavaksi kelpaava vesi on niukka hyödyke.

Onneksi vesi Jätkäsaaren edustalla on kesän jäljiltä yhä leppoisan lämmintä. Vesi tosin näyttää epäilyttävältä: siinä killuu pientä levähitua, joka värjää sen miedon vihreäksi.

Sitä ei ole pakko juoda, mutta entä jos vaihtoehtoja ei olisi? Tilanne tulee vastaan useasti tieteiselokuvassa Veden vartija. Vesi ja sen puute on elokuvan kantava teema.

Saara Saarelan ohjaamassa Veden vartijassa eletään muutaman sadan vuoden päässä dystooppisessa tulevaisuudessa, jossa makea vesi on lähes kadonnut luonnonvara. Vähä juomavesi on suodatettu merivedestä ja näyttää yhtä houkuttelevalta kuin jäteöljy.

Onko ihmiskunta vääjäämättömästi nääntymässä janoon? Voisivatko asiat olla toisin? Tätä alkaa pohtia elokuvan päähenkilö, Saga Sarkolan näyttelemä Noria.

Saga Sarkola on näyttelijäsuvusta. Hänen äitinsä on näyttelijä-laulaja Jonna Järnefelt ja isä näyttelijä-teatterinjohtaja Asko Sarkola.

Vähän yli parikymppinen Noria jatkaa vastikään kuolleen isänsä jalanjäljillä pienen kylän teemestarina. Hän saa kuitenkin vihiä sukusalaisuudesta: läheisessä erämaassa on säilynyt lähde, jossa on tarjolla puhdasta juomavettä.

Ajatukset heräävät, kääntyvät teoiksi.

Veden vartijan maailma on armoton ja osin totta jo nyt.

Ihminen on omalla toiminnallaan töpeksinyt itselleen kurjat elinolosuhteet. Elämän kaventuvat reunaehdot käyvät päälle kuin Star Wars -elokuvan jätekuilun lähestyvät seinät.

Kekrijuhlakohtauksessa kuullaan Norian ystävän Sanjan (Mimosa Willamo) paljonpuhuva repliikki: ”Mä toivon, että mä olisin ehtinyt nähdä elävän eläimen.”

Veden vartijan tunnelma on melankolinen. Se ei saarnaa, vaan toteaa. Saga Sarkolalle elokuvan ekologinen sanoma on henkilökohtaisesti tärkeä.

”Jos vain tajuaisimme, että me ihmiset emme ole maapallolla pelkästään itseämme varten. Täällä on niin paljon muita asioita, jotka ovat yhtä arvokkaita tai arvokkaampia kuin meidän ajatuksemme ja unelmamme”, sanoo Sarkola.

”Olemme vallanneet koko maapallon omaan käyttöömme.”

Jännityskertomuksen lisäksi Veden vartija on kasvutarina rohkeudesta. Siitä, kuinka pidättyväinen ja hieman hukassa oleva sivustatarkkailija Noria alkaa tehdä intuitiivisesti pieniä tekoja, jotka muuttuvat vähitellen isoiksi.

”Norialla ei ole valmiita suunnitelmia, mutta hän tekee sen, minkä kokee oikeaksi sillä hetkellä”, sanoo Sarkola.

”Hänellä on tarkka sisäinen kompassi. Hän tietää, kehen voi luottaa ja kehen ei. Hän päätyy tekemään asioita itsekseen, ilman kenenkään muun hyväksyntää tai katsetta.”

Noria on myös tarpeeksi nuori ettei hän ymmärrä, kuinka hengenvaarallista diktatuurikoneiston uhmaaminen voi olla.

Noria on 27-vuotiaan Sarkolan ensimmäinen päärooli valkokankaalla, mutta hän on tuttu kasvo niin elokuvista, teatterista kuin televisiosarjoista.

Suuri yleisö tuntee hänet elokuvista Marian paratiisi (2019) ja Veljeni vartija (2018). Hän on näytellyt myös Kom-teatterin menestysnäytelmässä Veriruusut, joka kertoo Suomen sisällissodan naiskaartista.

Kotikielellään ruotsilla Sarkola on esiintynyt Ahvenanmaalle sijoittuvassa draamasarjassa Vettä sakeampaa, jota on tehty kolme tuotantokautta. Sarja on kerännyt Ruotsissa miljoonayleisön. Sarkolaa kuullaan myös Muumilaakso-animaation ruotsinkielisenä Pikku Myynä.

Kaikesta voi syyttää kotioloja.

Saga Sarkolan äiti on näyttelijä-laulaja Jonna Järnefelt ja isä näyttelijä-teatterinjohtaja Asko Sarkola. Saga on heidän vanhin yhteinen lapsensa. Näyttelijä Sampo Sarkola ja ohjaaja sekä näytelmäkirjailija Milja Sarkola ovat sisaruksia Asko Sarkolan edellisestä liitosta.

Muu ammatti ei sitten käynyt mielessä?

”Ei. Ei vielä. Tähän mennessä en ole keksinyt muuta. 18-vuotiaana ajattelin, että yritän kymmenen vuotta näyttelijäksi. Jos siinä ajassa ei tapahdu mitään, niin sitten ei ole tarkoituskaan tapahtua.”

Noria on Emmi Itärannan kirjoittamassa Teemestarin kirjassa 17-vuotias, elokuvassa hieman yli parikymppinen.

Helsinkiläinen Sarkola kasvoi Punavuoressa Sepänpuiston kupeessa ja kävi koulunsa Munkkiniemessä. Hän päätyi näyttämölle jo ala-asteella musiikin ja tanssin kautta.

”Olin aika nälkäinen tekemään asioita. Olin teininä pitkään mukana musiikkiteatterissa, jossa oppi paljon asioita lyhyessä ajassa”, sanoo Sarkola.

”Pienempänä olin pelokas ja arka, enkä halunnut tehdä väärin tai tuottaa pettymystä kenellekään. Teatteri oli areena, jossa ei ollut oikeita tai vääriä valintoja.”

Nuoresta pitäen Sarkola kävi erilaisissa koekuvauksissa. Ensimmäisen kerran hänet nähtiin valkokankaalla elokuvassa Täällä Pohjantähden alla (2009) esittämässä 16-vuotiasta Ani Salpakaria.

Matka ammattiin tapahtui pakottomasti.

Ylä-asteella Sarkolan opinto-ohjaaja kannusti häntä hakemaan Kallion ilmaisutaidon lukioon. Sarkola kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2013 ja valmistui Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitokselta vuonna 2019. Samaan aikaan Sarkola teki näyttelijän töitä kameran edessä ja lavalla.

Tällä hetkellä Sarkola valmistautuu Svenska Teaternin näytelmän Själarnas ö – Sielujen saari ensi-iltaan. Johanna Holmströmin romaaniin perustuva näytelmä kertoo Seilin saaressa sijaitsevasta mielisairaalasta.

Veden vartija on ensimmäinen täysverinen suomalainen tieteiselokuva. Se perustuu Emmi Itärannan vuonna 2012 julkaistuun esikoisromaaniin Teemestarin kirja, joka on myyty yli 20 kielialueelle.

Elokuvan tekeminen on tunnetusti pitkä prosessi, mutta Veden vartijan matka kirjasta elokuvaksi kesti lähes vuosikymmenen.

Kun elokuvantekijä Ilja Rautsin perusteellisesti työstämä käsikirjoitus ja lavastussuunnitelmat olivat valmiit, kuvauksia viivästyttivät oikukkaat rahoituskuviot ja koronapandemia.

Saga Sarkola tuli mukaan projektiin tammikuussa 2019. Liikkeellelähtöä helpotti se, että elokuvan Norian ystävän Sanjan rooliin oli valittu Sarkolan vanha luokkakaveri ja hyvä ystävä Mimosa Willamo.

Sarkola oli vaikuttunut Teemestarin kirjasta, mutta samalla hän ihmetteli miten teos kääntyy elokuvaksi, kun suurin osa kirjasta tapahtuu Norian pään sisällä.

”Olin aluksi hämilläni, mutta luettuani käsikirjoituksen minua alkoi kutkuttaa, että eihän tällaista ole aikaisemmin Suomessa tehty.”

Koko prosessin aikana Sarkolalle kävi kuin elokuvan Norialle: oli pakko yrittää selviytyä ja ratkaista ongelmat yksi kerrallaan miettimättä kokonaisuutta.

”Tajusin vasta kuvauksissa, että olen mukana jokaisessa kohtauksessa ja olen se, joka vie tarinaa eteenpäin. Kyllähän vastuu aina välillä pelotti, mutta työryhmä luotti minuun, mikä tuntui hyvältä ja arvokkaalta.”

Veden vartijan post-apokalyptinen maailma on huolellisesti rakennettu. Budjetti on suomalaisittain mittava, 3,8 miljoonaa euroa. Elokuvaa kuvattiin Virossa, Pohjois-Norjassa ja Saksassa.

Elokuvan monta vuotta kestänyttä kehittelyä ja suunnittelua kuvataan silmiä avaavasti Kalle Kinnusen raporttikirjassa Veden vartija – Teemestarin kirjasta elokuvaksi. Teos riisuu tarpeetonta gloriaa elokuvanteon ympäriltä.

Aivan aluksi Sarkola odotti tarinasta toiminnallisempaa.

”Sitten ymmärsin, että elokuvan keskiössä on kaksi vastakkaista ideologiaa siitä, miten kannattaa elää. Niiden väliseen keskusteluun ei tarvita nyrkkejä.”

Vaikka Sarkolalle oli näytetty etukäteen kuvia lavastuksista ja fiillistelyvideoita elokuvan sävystä, hän muistaa hetken, jolloin elokuvan mittaluokka aukesi hänelle.

”Olin täysin keskittynyt henkilöiden väliseen draamaan ja teeseremoniakohtausten harjoitteluun. Sitten kuvasimme ulkokohtauksen, jossa Noria pyöräilee kaupungin läpi. Siellä setissä oli ihan jäätävä koneisto – järjettömästi materiaalia ja avustajia! Sinne oli rakennettu kokonainen maailma.”

Vakavasta teemastaan huolimatta Veden vartijasta ei ole puristettu piinaavaa tieteistrilleriä, joka ammentaa väkivallasta, digitehostetulvasta tai mustavalkoisesta hyvä-paha-asetelmasta. Kaikkea ei ole pureskeltu valmiiksi.

”Minusta oli tärkeätä tuoda esille, että pahoja asioita tekevät ihmiset ovat silti ihmisiä. He ovat tehneet itse valintansa, mutta olisivat voineet tehdä toisin. Heissä on epävarmuutta kaiken edessä.”

Veden vartija on jännityselokuvan lisäksi nuoren naisen kasvutarina.

Lue lisää: Veden vartija on puutteineenkin paras tähän mennessä tehty suomalainen tieteiselokuva