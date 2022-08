Viaplayn norjalainen alkuperäissarja tuo uuden perspektiivin myös mustiin komediasarjoihin, joiden pääosissa naiset kipuilevat erilaisten ongelmien kanssa.

Muista henkilöistä nähdään usein ensin vatsan seutu. Siltä korkeudelta Alhaalla-sarjan päähenkilö Fanny heitä katsoo. Hän on hiljattain halvaantunut ja kulkee pyörätuolilla.

Viaplayn norjalainen alkuperäissarja tuo uuden perspektiivin myös mustiin komediasarjoihin, joiden pääosissa naiset kipuilevat erilaisten ongelmien kanssa. Fannyn ongelmat eivät ole skaalan pienimpiä. Takaumista selviää, että hän on joutunut onnettomuuteen yhdessä parhaan ystävänsä Kurtin kanssa. Hän halvaantui navasta alaspäin, mutta Kurt kuoli.

Alhaalla ei varsinaisesti kuitenkaan kerro surun tai syyllisyyden tunteiden käsittelystä. Enemmän se kertoo niiden pakoilusta.

Fanny (mainio Maria Austgulen) joutuu muuttamaan kapean portaikon päässä olevasta asunnostaan kaksoissiskonsa Famin (Mari Hauge Einbu) edustavaan taloon, jossa lapsen huoneen dinolelut on lajiteltu aikakausittain ja viinilasit merkataan designer-tunnistein. Siskolla on oma surunsa pakoiltavanaan, sillä mies on lähtenyt yhteisestä kodista lapsi mukanaan.

Mustan komedian hahmoja leimaavat muutenkin erinäiset taakat. Kurtin puoliso Jill (Isabel Bråthern) kantaa kuolleen miehen lasta, ja kaksosten itsekeskeinen äiti Mia (Janne Kokkin) ajautuu ammatilliseen kriisiin.

Elämänkriisejä kuvaava draama saa ehkä odottamaan sentimentaalisia kyyneleitä, jousimusiikkia ja mietteliäitä tuijotuksia ulos ikkunasta. Kun Fanny katsoo omimansa lastenhuoneen ikkunasta ulos, hän näkee tuntemattoman naapurin ja tämän peniksen.

Kiusallinen komiikka on sarjan pihvi. Satunnaistuttava muistuttaa kaupassa Fannyä säälivästi siitä, että ihmeitä tapahtuu. Äiti tilittää ensin uudesta miehestään ja kysyy heti perään: ”Pohditko itsemurhaa?”

Itsemurha-ajatusten kaltaisiin synkeisiin vesiin sarja ei vie, mutta muita raskaita tunteita sivutaan. Useampi hahmoista on kivuliaan yksinäinen ja ymmällään. Ja vaikka naurut asetetaan usein etualalle, myös suru saa lopulta päähenkilön kiinni.

Katsojan kannalta se on onni. Suru tuo lämpöä impulsiivisen sekoilun keskelle.

Alhaalla tuo mieleen brittisarjat Fleabag ja This Way Up. Myös niissä päähenkilö on eräänlainen ylikompensoiva toipilas, ja myös niissä siskous nousee keskeiseksi ihmissuhteeksi. Tina Ryghin luoma norjalaissarja pitää hyvin puoliaan mainittujen ilkikurisessa ja tummiin pukeutuneessa seurassa, vaikka ei kaivele kipupisteitä yhtä kovakouraisesti kuin ensiksi mainittu.

Ohjauksesta vastaa Siri Seljeseth, joka tunnetaan sarjastaan Nuoret ja lupaavat (2015–18). Alhaalla-sarjassa puolestaan seurataan, onnistuuko päähenkilö väistämään määreparin katkera ja yksinäinen.

Alhaalla, Elisa Viihde Viaplay. (K12)