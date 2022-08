Hannu Seikkulan "Onks Viljoo näkyny?" ja David Lynchin Twin Peaks: tuli kulje kanssani ovat omanlaisiaan metaelokuvia televisiosta.

Aloitus on yksi ohjaajalegendan tehokkaimmista. Näemme väpättävän kuvan, jonka päälle ilmestyy tekijätiedot yksi kerrallaan. Kamera vetäytyy hiljakseen taaksepäin. Huomaamme katsovamme lumisadetta, joka tulee hämärän huoneen nurkassa olevasta televisiosta. Miltei heti, kun olemme tämän tajunneet, vastaanotin isketään hajalle.

Näin käynnistyy David Lynchin ohjaama Twin Peaks: Tuli kulje kanssani (1992). Se on esiosa hänen samannimiselle kulttisarjalleen (1991–1992). Elokuvassa keskitytään sarjan alussa murhattuna löydetyn Laura Palmerin viimeisiin päiviin.

Alkukuvassa liikutaan metatasolla eli elokuva on tietoinen itsestään. Rikotulla televisiolla halutaan osoittaa, että luvassa on jotain aivan muuta, mihin sarjan nähnyt yleisö on tottunut. Twin Peaks: Tuli kulje kanssani rikkookin melko kiitettävästi sarjafanien katsomiskonventiot.

Hieman samankaltaisella metatasolla liikutaan Hannu Seikkulan ohjaamassa komediassa Onks Viljoo näkyny? Elokuva alkaa kuvalla, jossa Hymyhuulista (1987–1988) tuttu romanimies Arvid (Aake Kalliala) avaa olohuoneen nurkassa olevan television.

Kamera seuraa, miten hän kävelee pois aparaatin luota ja istuu sohvalle katsomaan sitä yhdessä samaisesta sarjasta tutun toverinsa Valden (Pirkka-Pekka Petelius) kanssa. Näin yhdellä kameranliikkeellä kerrotaan, miten hahmot ovat siirtyneet pois televisiosta osaksi elokuvan maailmaa.

Luvassa onkin elokuva, jollaista ei ole aiemmin Suomessa nähty, eikä kunnolla myöhemminkään. ”Onks Viljoo näkyny?” on kärjistäen sanottuna läpileikkaus vuosikymmenensä suosituimmista television sketsihahmoista. Tapahtumat sijoittuvat Taka-Surkea-nimiselle pikkupaikkakunnalle. Juoniaines pyörii kymmenen miljoonan potin ympärillä, jota eri sketsisarjoista tutut hahmot tavoittelevat.

Kohelluksen seassa vilahtavat muun muassa Hymyhuulista tutut lapinmiehet (Petelius, Kalliala), Soitinmenoissa (1985–1987) esiintynyt tv-juontaja Uffa Hintman (Heikki Kinnunen) ja Älywapaassa palokunnassa (1984–1988) tavattu Viljoa kyselevä mies (Kinnunen). Hahmogalleriasta voi löytää yhtymäkohtia muun muassa myös Kissa vieköön -sarjan (1987–1988) hahmoihin.

”Onks Viljoo näkyny?” on tärkeä ainakin kulttuurihistorialliselta arvoltaan. Elokuva sisältää pähkinänkuoressa sen, mille Suomi kasarilla nauroi.

”Onks Viljoo näkyny?" (Suomi 1988) Sub 21.00 ja MTV-palvelu.